Ο Τσιφτσής είπε «όχι» στον Ελ Κααμπί (vid)
Ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έκανε δύσκολη απόκρουση του σουτ του Μαροκινού στράικερ
Ο Ολυμπιακός είχε καλή ευκαιρία στο 67′ για ν’ ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν ωραία κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Ελ Κααμπί και ο Μαροκινός απείλησε με δυνατό σουτ την εστία των φιλοξενούμενων, αλλά ο Τσιφτσής έκανε δύσκολη επέμβαση.
Δείτε την φάση:
