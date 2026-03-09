Μαρτίνς: «Ήμασταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, μας έλειψαν οι λεπτομέρειες»
Ο Ζέλσον Μαρτίνς μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να μιλά για το αποτέλεσμα, αλλά και για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και την έναρξη των Play off.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι ήταν ανώτεροι από τον ΠΑΟΚ και ότι απλώς δεν ήταν αποτελεσματικοί, επισημαίνοντας παράλληλα πως κανείς δεν έμεινε ευχαριστημένος από την ισοπαλία.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Ζέλσον Μαρτίνς:
«Προσπαθήσαμε σε όλα τα σημεία να είμαστε ανώτεροι. Ήμασταν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, όμως δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία, όμως δεν απογοητευόμαστε και συνεχίζουμε».
