Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)

Ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό και τη χώρα μας είναι ο Ζέλσον Μάρτινς, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες.

Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με τον Πορτογάλο να μιλά, υπάρχουν και οι καλύτερες φάσεις, στην μέχρι τώρα πορεία του με τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος winger στα 2,5 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 13 γκολ και μοιράσει 16 ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 24 ματς σε Super League, Champions League και Κύπελλο, με 4 γκολ και 1 ασίστ. Μάλιστα, τα τρία εξ’ αυτών τα έχει πετύχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στα playoffs.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ζέλσον Μάρτινς

🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ζέλσον Μαρτίνς! / Gelson Martins stays in the red & white family! pic.twitter.com/wx3BDxOvdn — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.

Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι’αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος.

Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες»