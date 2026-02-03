Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά δήλωσε χαρούμενος που θα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει στους «ερυθρόλευκους».
- Πόσο αναγκαίο είναι το συνταγματικό «φρένο χρέους» – Η σύγκριση με τη Γερμανία
- Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
- Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
- Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό και τη χώρα μας είναι ο Ζέλσον Μάρτινς, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τους Πειραιώτες.
Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με τον Πορτογάλο να μιλά, υπάρχουν και οι καλύτερες φάσεις, στην μέχρι τώρα πορεία του με τον Ολυμπιακό.
Ο Πορτογάλος winger στα 2,5 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 13 γκολ και μοιράσει 16 ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 24 ματς σε Super League, Champions League και Κύπελλο, με 4 γκολ και 1 ασίστ. Μάλιστα, τα τρία εξ’ αυτών τα έχει πετύχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στα playoffs.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Ζέλσον Μάρτινς
🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ζέλσον Μαρτίνς! / Gelson Martins stays in the red & white family! pic.twitter.com/wx3BDxOvdn
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026
«Είμαι πολύ ευτυχισμένος για την ανανέωση και που θα βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να βοηθήσω αυτόν τον σύλλογο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ, είμαι χαρούμενος που ανανέωσα και υπόσχομαι πως θα τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό.
Όταν υπέγραψα πρώτη φορά, ήξερα το μεγαλείο του συλλόγου και πως θα μπορούσαμε να έχουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι πολύ ευτυχισμένος γι’αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω στον Ολυμπιακό και να βοηθήσω αυτή την ομάδα να έχει μεγάλες επιτυχίες.
Ευχαριστώ τους φιλάθλους μας για όλα, για τη στήριξη, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Μου αρέσει πολύ αυτή η πόλη και ο παλμός του κόσμου. Μας βοηθάει στις καλές και στις κακές στιγμές και είμαι ευτυχισμένος.
Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι μαζί για να πανηγυρίσουμε μεγάλες νίκες»
- Το μήνυμα του Ζέλσον Μαρτίνς για την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: «Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω να βοηθάω» (vid)
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον Αστέρα
- Με σύμμαχο τις νίκες του 2025 η Εθνική πόλο γυναικών κόντρα στην Ουγγαρία
- Επίσημο: Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε με τον Ολυμπιακό (pic)
- ΜακΚόλουμ: «Όταν η μπάλα στη Euroleague καίει, ο Ολυμπιακός δεν αντέχει τη πίεση»
- Κλέιτον: «Ανυπομονώ να νιώσω την καυτή ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού» (vid)
- Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο «νομιμοποιεί» Ρωσία και Ισραήλ για να ικανοποιήσει το… μεγάλο αφεντικό
- Βρήκε ομάδα ο Ρουί Βιτόρια μετά την απόλυση από τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις