Επίσημο: Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε με τον Ολυμπιακό (pic)

Ζέλσον Μάρτινς και Ολυμπιακός θα συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Το συμβόλαιό του ολοκληρωνόταν το προσεχές καλοκαίρι και παρόλο που υπήρχε οψιόν επέκτασης από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι ήθελαν να κρατήσουν τον 30χρονο εξτρέμ για περισσότερα χρόνια στο ρόστερ τους. Κάτι που επετεύχθη…

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Gelson Martins has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ pic.twitter.com/Iu7c6BrWgv — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πορτογάλος winger στα 2,5 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει 76 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει 13 γκολ και μοιράσει 16 ασίστ, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 24 ματς σε Superleague, Champions League και Κύπελλο, με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Μάλιστα, τα τρία εξ’ αυτών τα έχει πετύχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στα playoffs.