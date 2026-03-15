Δυο καπνισμένες κάννες: Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει την ιστορική πορεία του στο σκοράρισμα
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να... πυροβολεί ασταμάτητα προς τα αντίπαλα δίχτυα, έφτασε τα 80 γκολ με τον Ολυμπιακό και ανεβαίνει σε όλες τις ιστορικές λίστες των «ερυθρόλευκων».
Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωνε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και έδενε στο Λιμάνι του. Ο κορυφαίος αρχισκόρερ που έχει σημαδέψει τη σύγχρονη και πιο λαμπρή εποχή των «ερυθρόλευκων», παρέμεινε στο «σπίτι» του και θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να συνεχίσει να ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά να γράψει με… ακόμη πιο χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.
Για την ακρίβεια, αυτή η… διαδικασία ξεκίνησε για τον Ελ Κααμπί από το πρώτο κιόλας ματς μετά την ανανέωσή του. Στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-0 επί του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο το απόγευμα του Σαββάτου (14/3), ο Μαροκινός πρωταγωνίστησε, σκοράροντας δύο φορές και οδηγώντας την ομάδα του στο άνετο «τρίποντο».
Με αυτά τα δύο τέρματα, ο 33χρονος σέντερ φορ έφτασε τα 80 συνολικά στην καριέρα του στον Ολυμπιακό σε διάστημα μικρότερο των τριών ετών και σε 127 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Σεζόν: Συμμετοχές – Γκολ / Ασίστ
2023-24: 50 – 33 / 3
2024-25: 44 – 27 / 7
2025-26: 33 – 20 / 2
Σύνολο: 127 – 80 / 12
Παράλληλα όμως, με αυτή τη «ντοπιέτα» ανέβασε και ακόμη περισσότερο το όνομά του στις ιστορικές λίστες σκοραρίσματος του συλλόγου.
Αρχικά, έφτασε τα 52 στο ελληνικό πρωτάθλημα με την ερυθρόλευκη, ξεπερνώντας τον Παύλο Βασιλείου (51) και πιάνοντας τον Τάσο Μητρόπουλο στην 18η θέση όλων των εποχών.
Παράλληλα, ανέβηκε και στο Νο19 σε ολόκληρη την ερυθρόλευκη ιστορία σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Γιώργο Δαρίβα (79) στην 20η.
Τέλος, από καταβολής επαγγελματικού ποδοσφαίρου, πλέον το όνομα του Ελ Κααμπί φιγουράρει στη θέση Νο9 της σχετικής λίστας στην ιστορία των Πειραιωτών και απέχει μόλις δύο γκολ από τον Κώστα Μήτρογλου (82) και επτά από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο (87) για να ανέβει ακόμη περισσότερο, έως και τη θέση 7, σε τρία μόλις χρόνια καριέρας!
Οι κορυφαίοι σκόρερ όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα:
1. Γιώργος Σιδέρης 224
2. Νίκος Αναστόπουλος 142
3. Αλέξης Αλεξανδρής 127
4. Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 126
5. Νίκος Γιούτσος 98
6. Μιχάλης Κρητικόπουλος 84
7. Κώστας Φορτούνης 75
8. Αριστείδης Παπάζογλου 72
9. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 68
10. Γιώτης Τσαλουχίδης 65
11. Στέλιος Γιαννακόπουλος 64
– Ίλια Ίβιτς 64
– Μάικ Γαλάκος 64
14. Τζιοβάνι 61
– Βασίλης Καραπιάλης 61
16. Υβ Τριαντάφυλλος 59
17. Κώστας Μήτρογλου 57
18. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 52
– Τάσος Μητρόπουλος 52
20. Παύλος Βασιλείου 51
