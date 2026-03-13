Γκολ, ρεκόρ, ορόσημα, τίτλοι: Αγιούμπ Ελ Κααμπί, το παντοτινό διαμάντι του Ολυμπιακού (vids, pics)

Πριν την έναρξη της -μετέπειτα ιστορικής- σεζόν 2023-24, ο Ολυμπιακός αναζητούσε τον επιθετικό που θα έμπαινε στα παπούτσια του σπουδαίου Γιουσέφ Ελ Αραμπί στον ρόλο του ανθρώπου-γκολ στην ερυθρόλευκη επίθεση. Τελικά, στις 6 Αυγούστου του 2023 οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν στην Ελλάδα έναν άγνωστο στα μέρη μας συμπατριώτη του, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ως ελεύθερο από την Αλ-Σαντ του Κατάρ. Οι πρόωρες κριτικές φυσικά έκαναν πάλι… θραύση. «Ποιος είναι πάλι αυτός», «τι βύσμα έχει», «που πάμε πάλι χωρίς σπουδαίο όνομα» και όλα τα… κλασικά και εικονογραφημένα που γράφονται στα social media και ακούγονται στα καφενεία, ήταν -κατά παράδοση- οι πρώτες αντιδράσεις του πολύ κόσμου…

Βεβαίως, ευτυχώς κουμάντο στις ομάδες αυτού του επιπέδου κάνουν άνθρωποι που δεν δίνουν δεκάρα για όλα αυτά, αλλά σχεδιάζουν το ποδόσφαιρο ακολουθώντας το πλάνο, τη φιλοσοφία και την πολιτική της ομάδας, όπως επίσης και την διαθέσιμη τεχνογνωσία. Όλα αυτά, έφεραν στο Λιμάνι έναν άνθρωπο, έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος όχι μόνο θα πατούσε στα παπούτσια του Ελ Αραμπί, αλλά θα ξεπερνούσε και αυτόν και όλους τους άλλους θρύλους τους παρελθόντος για να γίνει μέσα σε μια τριετία ο πιθανότατα σπουδαιότερος και σίγουρα πιο επιδραστικός σέντερ φορ στην ιστορία του Ολυμπιακού.

«Έδεσε» για πάντα και συνεχίζει να οδηγεί τον Ολυμπιακό

Fast forward στο σήμερα, μέσα Μαρτίου του 2026, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να κλείσει οριστικά την κουβέντα γύρω από το μέλλον του 33χρονου Μαροκινού επιθετικού και να τον «δέσει» στο Λιμάνι ως το τέλος πιθανότατα της καριέρας του, ώστε να συνεχίσει να σκοράρει κατά ριπάς, να καταρρίπτει ρεκόρ και να οδηγεί εκ του ασφαλούς τον Ολυμπιακό -εντός των τεσσάρων γραμμών- στην πιο λαμπρή εποχή της ιστορίας του.

Μέσα σε αυτούς τους 31 μήνες της χρυσής καριέρας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό, το μοτίβο είναι κοινό: Μαροκινός σκοράρει, ο Ολυμπιακός νικά. Ίδια… ιστορία εδώ και τρία χρόνια! Σε αυτές τις σχεδόν τρεις ολοκληρωμένες σεζόν πια, ο αρχι-σκόρερ των Πειραιωτών είναι ο απόλυτος αγωνιστικός ηγέτης της ομάδας και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να του στερήσει αυτό τον τίτλο. Άλλωστε, τα νούμερα, το ίδιο το ποδόσφαιρο, μιλούν από μόνα τους.

Ο γεννηθείς στην Καζαμπλάνκα επθετικός είναι ο απόλυτος θεματοφύλακας της δόξας του Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα. Είναι ο άνθρωπος που του χάρισε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο με το γκολ στον τελικό του Europa Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα, ο άνθρωπος που όποτε είναι καλά και σκοράρει -δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων- ολόκληρη η ομάδα είναι μια κλάση πάνω από τα συνήθη στάνταρ της και όχι απλά ξεπερνάει, αλλά διαλύει τον ανταγωνισμό.

Τα θρυλικά επιτεύγματα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

Ξεκινώντας από τα πιο… φρέσκα, τα επιτεύγματα του Ελ Κααμπί με την ερυθρόλευκη είναι μοναδικά, ιστορικά και πιθανότατα ανεπανάληπτα, ειδικά αν συνυπολογιστεί και το ότι ήρθε στον Ολυμπιακό στα 30 του! Με τα δύο του γκολ στο εκτός έδρας 2-1 επί του Πανσερραϊκού έπιασε το τελευταίο χρονικά ακόμη ιστορικό ορόσημο για την ιστορία του συλλόγου, αφού έφτασε τα 50 τέρματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπήκε στο top-20 όλων των εποχών.

Οι κορυφαίοι σκόρερ όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα:

1. Γιώργος Σιδέρης 224

2. Νίκος Αναστόπουλος 142

3. Αλέξης Αλεξανδρής 127

4. Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 126

5. Νίκος Γιούτσος 98

6. Μιχάλης Κρητικόπουλος 84

7. Κώστας Φορτούνης 75

8. Αριστείδης Παπάζογλου 72

9. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 68

10. Γιώτης Τσαλουχίδης 65

11. Στέλιος Γιαννακόπουλος 64

12. Ίλια Ίβιτς 64

13. Μάικ Γαλάκος 64

14. Τζιοβάνι 61

15. Βασίλης Καραπιάλης 61

16. Υβ Τριαντάφυλλος 59

17. Κώστας Μήτρογλου 57

18. Τάσος Μητρόπουλος 52

19. Παύλος Βασιλείου 51

20. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 50

Παράλληλα, ο Μαροκινός είναι 20oς σκόρερ στην ερυθρόλευκη ιστορία και σε όλες τις διοργανώσεις συνολικά από τον Δεκέμβρη και -πλέον- με τα 78 συνολικά γκολ του, χρειάζεται ένα ακόμη για να πιάσει τον Γιώργο Δαρίβα (79) στη 19η θέση και να συνεχίσει την… ιστορική του άνοδο στην all time λίστα του Ολυμπιακού.

Γκολ στο 75% των αγώνων που παίζει!

Ως προς το σύνολο, τα νούμερα και πάλι προκαλούν… ίλιγγο: σε 126 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρά προς ώρας 78 γκολ και 12 ασίστ. Δηλαδή 90 «συμμετοχές» σε γκολ σε 126 ματς. Ακόμη πιο απλά, ο Μαροκινός προσφέρει στον Ολυμπιακό ένα γκολ στα 3/4 των αγώνων που αγωνίζεται!

Οι επιδόσεις του Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό:

Σεζόν: Συμμετοχές – Γκολ / Ασίστ

2023-24: 50 – 33 / 3

2024-25: 44 – 27 / 7

2025-26: 32 – 18 / 2

Σύνολο: 126 – 78 / 12

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν, τον περασμένο Οκτώβρη, όταν είχε φτάσει τα 40 γκολ στο πρωτάθλημα, με τα δυο που είχε πετύχει στη Λάρισα επί της ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική, ο Ελ Κααμπί είχε φτάσει σε ένα ακόμη σπουδαίο ορόσημο: Με τα 40 γκολ στο πρωτάθλημα (σε 65 τότε συμμετοχές) είχε γίνει μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που έκανε ντεμπούτο μετά τα 30 του και έφτασε να έχει τουλάχιστον 40 γκολ σε αυτό. Πιο πάνω στη λίστα βρίσκονταν τότε δύο άλλοι θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 53 γκολ και ο Ριβάλντο με 48 γκολ (σ.σ. 36 με τον Ολυμπιακό και 12 με την ΑΕΚ). Τον Βραζιλιάνο ήδη τον έχει αφήσει πίσω του και σε… λίγες εβδομάδες πιθανότατα θα έχει συμβεί το ίδιο και με τον συμπατριώτη του!

Γκολ, ρεκόρ ή απλά… Ελ Κααμπί

Οι παραπάνω λίστες στην Ιστορία του Ολυμπιακού δεν είναι φυσικά οι πρώτες που περιλαμβάνουν τα… hashtags #Ελ Κααμπί και #ρεκόρ στην ίδια πρόταση. Φέτος, έχει ήδη φτάσει τα 18 γκολ σε 32 αγώνες και το όνομα του Μαροκινού, όσο είναι υγιής και στον Ολυμπιακό, νομοτελειακά θα αρχίσει να πλησιάζει και να πατά ολοένα και περισσότερες ιστορικές κορυφές.

Ήδη έχει πετύχει τα εξής με την «ερυθρόλευκη»:

πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη με 25 γκολ σε 37 αγώνες

πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού σε μία σεζόν (33 γκολ / 2023-24)

ο παίκτης με το καλύτερο ρεκόρ σκοραρίσματος για μια χρονιά στον Ολυμπιακό (33 γκολ / 2023-24)

πρώτος σκόρερ στο Europa Conference League 2023/24 με 11 γκολ σε 9 αγώνες

πρώτος σκόρερ στο Europa League 2024/25 με 7 γκολ σε 8 αγώνες

ο 3ος παίκτης μετά τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Ρανταμέλ Φαλκάο με 5 γκολ σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης (2023-24)

κάτοχος του ρεκόρ τερμάτων σε νοκ άουτ φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων σε μια σεζόν (11 γκολ / 2023-24)

Για την Ιστορία, μετά τον Ελ Κααμπί, δεύτερος στη λίστα των πρώτων σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη είναι ο συμπατριώτης του Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 20 αλλά και σε 20 περισσότερα ματς (57), ενώ ακολουθούν οι Πέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Κώστας Μήτρογλου με 15 και ο Νίκος Αναστόπουλος με 14.

Οι πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη:

1. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 25 (37)

-. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 20 (57)

3. Κώστας Μήτρογλου 15 (44)

4. Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς 15 (83)

5. Νίκος Αναστόπουλος 14 (29)

6. Κώστας Φορτούνης 13 (74)

7. Στέλιος Γιαννακόπουλος 9 (49)

8. Γιώργος Μασούρας 8 (70)

-. Λουίς Ντιόγκο 8 (19)

-. Γιώργος Σιδέρης 8 (20)

Οι κορυφαίες ανά σεζόν «ερυθρόλευκες» επιδόσεις σκοραρίσματος τα τελευταία 30 χρόνια:

1. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 2023/24: 33

2. Αλέξης Αλεξανδρής 2001/02: 32

3. Αλέξης Αλεξανδρής 1996/1997 και 2000/01: 31

4. Λάγιος Ντέταρι 1988/89: 30

5. Γιουσέφ Ελ Αραμπί 20/21: 28

6. Αγιούμπ Ελ Κααμπί 24/25: 27

– Γιουσέφ Ελ Αραμπί 19/20: 27

8. Ίλια Ίβιτς 1997/98: 26

9. Τζιοβάνι 2003/04: 24

– Ντάρκο Κοβάσεβιτς 2007/08: 24

11. Ράφικ Τζιμπούρ 2012/13: 22

Γράφει Ιστορία και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Τα γκολ του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό μπορεί να τον εκτοξεύουν στις ιστορικές λίστες σκοραρίσματος των «ερυθρόλευκων», ωστόσο με τα επιτεύγματά του εκτός συνόρων με τους Πειραιώτες, γράφει Ιστορία και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλέον, έχοντας σφραγίσει την παραμονή του στο Λιμάνι, την επόμενη μια χρονιά, θα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ή και να πατήσει, την κορυφή της λίστας με τους πρώτους σκόρερ όλων των εποχών για τις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης.

Και φυσικά, αυτό κι αν θα είναι ένα ανεπανάληπτο επίτευγμα αφού θα το καταφέρει μετά από 4 χρόνια, την ώρα που οι πιο… γρήγοροι της λίστας, χρειάστηκαν μίνιμουμ μια δεκαετία συμμετοχών για να φτάσουν σε αντίστοιχη συγκομιδή τερμάτων. Αυτή τη στιγμή, με τα 25 γκολ του, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο τρίτος σκόρερ όλων των εποχών για ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, έχοντας πιάσει στη λίστα τους Κριστόφ Βαζέχα και Δημήτρη Σαραβάκο. Ο πρώτος χρειάστηκε 16 χρόνια για να φτάσει σε αυτά και ο δεύτερος 10. Μια θέση πιο ψηλά στη λίστα, στη 2η θέση, βρίσκεται ο Ντέμης Νικολαΐδης με τα 26 του γκολ, τα οποία πέτυχε σε 19 χρόνια, όσα χρειάστηκε και ο πρώτος, Δημήτρς Σαλπιγγίδης, για να φτάσει στα 30.

Η λίστα των πρώτων σκόρερ στην Ευρώπη για το ελληνικό ποδόσφαιρο:

Δημήτρης Σαλπιγγίδης 30 (19 χρόνια)

Ντέμης Νικολαΐδης 26 (19 χρόνια)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί 25 (3 χρόνια)

Κριστόφ Βαζέχα 25 (16 χρόνια)

Δημήτρης Σαραβάκος 25 (10 χρόνια)

Μύθος και στο Μαρόκο

Ο Ελ Κααμπί είναι φυσικά ένας εν ζωή θρύλος και του μαροκινού ποδοσφαίρου. Είναι 67 φορές διεθνής με τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», έχοντας σκοράρει 32 φορές. Έχει αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής (σ.σ. διαφορετική διοργάνωση από το Κόπα Άφρικα) με την εθνική του ομάδα, το 2018 και το 2020. Στη διοργάνωση του 2018, μάλιστα, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης και πρώτος σκόρερ με εννέα γκολ.

Στην πιο πρόσφατη συμμετοχή του, στο Κόπα Άφρικα ή Κύπελλο Εθνών του 2025, βοήθησε το Μαρόκο να φτάσει ως τον τελικό στη διοργάνωση που διοργάνωσε η πατρίδα του, όντας ένας από τους ηγέτες της σε ένα ρόστερ… εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και με παίκτες πρώτης γραμμής που αγωνίζονται στις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Μάλιστα, πρόλαβε να γίνει και… viral σε όλο τον πλανήτη, με τα απίθανα γκολ που σημείωσε με ανάποδα ψαλίδια κόντρα σε Κομόρες και Ζάμπια, δηλαδή το… σήμα κατατεθέν του!

Η μοίρα τον έφερε στο σωστό σημείο, στον σωστό χρόνο

Ως προς τον άνθρωπο Ελ Κααμπί, πρόκειται για το ίδιο ακριβώς διαμάντι που είναι εντός γηπέδου. Το μόνο που αρκεί να ξέρει κανείς για αυτόν, είναι όσα ο ίδιος έχει περιγράψει για το πώς μεγάλωσε. «Σήμερα δουλεύω στο μάξιμουμ. Είναι ανάγκη να δουλεύω καλά και να κάνω τα πάντα σωστά. Να κοιμάμαι καλά, να τρώω καλά. Παλαιότερα δεν έτρωγα, δεν είχα τα χρήματα για να κάνω τα πάντα. Τώρα όμως τα έχω όλα», είχε δηλώσει πριν τον ιστορικό τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ένα παιδί που μεγάλωσε χωρίς καν τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς να θεωρεί δεδομένο ούτε το φαγητό της ημέρας, φρόντισε να γίνει ο άνθρωπος στον οποίο θα ήθελε να μοιάσουν τα δύο παιδιά που ο ίδιος μεγαλώνει και έχει αποκτήσει με τη γυναίκα της ζωής του, τη Μεριέμ.

Όλη πορεία του στο ποδόσφαιρο, όλα τα επιτεύγματά του, όλα τα ρεκόρ, η δόξα τα χρήματα, δεν ήρθαν… φυσιολογικά. Αλλά είναι μάλλον όντως… θεόσταλτα. Ως τα 21 του, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν υπήρχε ούτε καν σαν σκέψη. Ξυλουργός ήταν και προσπαθούσε να επιβιώσει.

Αγωνιζόταν απλά σαν χόμπι σε μια ερασιτεχνική ομάδα στο Μαρόκο, όμως οι εμφανίσεις του εκεί, τράβηξαν τα βλέμματα της Ράσινγκ Καζαμπλάνκα. Τον απέκτησε, τον έβαλε να παίξει αριστερό μπακ, από εκεί αμυντικό χαφ και όταν πια όλοι κατάλαβαν τι ακριβώς είχαν στα χέρια τους, πήρε τη θέση του στην αντίπαλη περιοχή. Από εκεί, ακολούθησε η καριέρα στην πρώτη κατηγορία του Μαρόκου, μετά Κίνα, Τουρκία, Κατάρ, πριν τελικά δέσει στο Λιμάνι της ζωής του.

Από τα ερασιτεχνικά της Καζαμπλάνκα, μέσα σε 9 χρόνια επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο Ελ Κααμπί έφτασε να είναι ο βασικός σέντερ φορ ομάδας που σηκώνει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έφτασε να πετύχει 174 γκολ και να μοιράσει 30 ασίστ σε μόλις 311 επίσημες συμμετοχές. Έφτασε να γίνει ο κορυφαίος επιθετικός στην ιστορία του Ολυμπιακού, μέσα σε μια τριετία, χαρίζοντας στην ομάδα ανεπανάληπτα γκολ και οδηγώντας τη εκ του ασφαλούς στην επιτυχία.

Ακόμη περισσότερο, έφτασε να γίνει το απόλυτο είδωλο του κόσμο της ομάδας και ένας άνθρωπος που θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει το δάφνινο στεφάνι, ως το πρόσωπο του συλλόγου.

Και όσο τα πόδια και το σώμα του είναι εκεί, η ψυχή του θα είναι επίσης εκεί για τον Ολυμπιακό. Γιατί πολύ απλά τα… διαμάντια είναι παντοτινά.