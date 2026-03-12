sports betsson
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
Ελ Κααμπί: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό» (vid)
Ποδόσφαιρο 12 Μαρτίου 2026, 19:52

Ελ Κααμπί: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό» (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μίλησε για την ανανέωσή του με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι θέλει να κατακτήσει κι άλλους τίτλους, ενώ στάθηκε στη… φανέλα της ομάδας.

Σύνταξη
Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μαροκινό στράικερ.

Ο πολύπειρος επιθετικός μίλησε για την απόφασή του να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, τόνισε ότι θέλει όλους τους τίτλους, ενώ στάθηκε και στην… ερυθρόλευκη φανέλα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους», ανέφερε αρχικά ο Ελ Κααμπί.

Και πρόσθεσε: «Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού. Ενιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστήριξαν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος με τον οποίο ο Αφρικανός έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές του, έχοντας 126 ματς, με 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Συνολικά σε επίπεδο συλλόγων έχει 311 ματς, με 174 γκολ και 30 ασίστ, ενώ με το Μαρόκο έχει 67 συμμετοχές και 32 γκολ.

Επικαιρότητα
Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Ακριβή βενζίνη: Οι Γάλλοι φουλάρουν στην Ισπανία και οι Γερμανοί στη… Γαλλία

Κόσμος
Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

Ιράν: Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν σταματήσουν να μας επιτίθενται

inTown
inTickets 10.03.26

Αθλητική Ροή
Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ
Τεχνολογία 12.03.26

Χάκερ διέγραψαν όλα τα αρχεία της αμερικανικής εταιρείας ιατρικής τεχνολογίας ως αντίποινα για το σχολείο στη Μινάμπ

Η ομάδα χάκερ Handala «απάντησε» με τον τρόπο της στο διπλό χτύπημα στο Δημοτικό σχολείο στη Μινάμπ, διαγράφοντας όλα τα αρχεία εταιρείας ιατρικών μηχανημάτων και κατεβάζοντας 50 terabytes αρχείων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανάλυση ΕΝΑ για την ελληνική οικονομία – Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο ΑΕΠ
Ανάλυση ΕΝΑ 12.03.26

Πώς διαμορφώθηκε το ΑΕΠ το 2025 - Χαμηλότερο από το 2019 το μερίδιο των μισθών στο εισόδημα

Νέα ανάλυση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας δημοσίευσε ο Κύκλος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης του Ινστιτούτου ΕΝΑ, εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ της χώρας το 2025.

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed
Διαφωνίες 12.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διχάζει τις προβλέψεις για τα επιτόκια της Fed

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εμμένουν στην άποψη ότι η πρώτη μείωση θα γίνει το Ιούνιο, παρά τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού από την αναστάτωση των αγορών ενέργειας

Τζούλη Καλημέρη
Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία
Κόσμος 12.03.26

Συναγερμός μετά την επίθεση σε συναγωγή – Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στη Γερμανία

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται και η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται, ιδίως για τους ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς, δήλωσε ο Μερτς.

Σύνταξη
Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις
Κόσμος 12.03.26

Πώς οι ΗΠΑ έχουν εντάξει ενεργά τις κυβερνοεπιθέσεις στις πολεμικές τους επιχειρήσεις

Ο Τραμπ φέρεται να υιοθετεί πλήρως τις κυβερνοεπιθέσεις ως τρόπο έναρξης των πολεμικών του επιχειρήσεων όπως δείχνουν τα παραδείγματα στη Βενεζουέλα και το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ
Ε, όχι! 12.03.26

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε το χειρότερο φιλί της στη μεγάλη οθόνη – Και δεν έχει καμία σχέση με τον Τομ Κρουζ

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κανένα πρόβλημα να αποκαλύψει το όνομα του ηθοποιού, με τον οποίο έχει ανταλλάξει το χειρότερό της κινηματογραφικό φιλί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο
ΗΠΑ 12.03.26

Αντιδράσεις στο Κογκρέσο για την αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Οι βουλευτές των ΗΠΑ κάνουν λόγο για μια κίνηση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με την αμερικανική νομοθεσία περί εξαγωγών όπλων

Σύνταξη
Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του
Κόσμος 12.03.26

Νετανιάχου: Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν – Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί
Conference League 12.03.26

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3: «Αγκαλιά» με την πρόκριση οι Ισπανοί

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πέρασε με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Σάμσουνσπορ παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο
Μπάσκετ 12.03.26

Μονακό – Ολυμπιακός 81-80: «Ερυθρόλευκη»… αυτοκτονία στο Πριγκιπάτο

Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό και χωρίς πλέον την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στο Πριγκιπάτο και έχασε ευκαιρία να «αγκαλιάσει»την 4άδα.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Μπέτις 1-0: Δεν λύγισαν οι «πράσινοι» και πάνε Ισπανία για την πρόκριση (vid)
Europa League 12.03.26

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε και πάει Ισπανία για την πρόκριση (1-0)

Με παίκτη λιγότερο για 25 λεπτά, ο Παναθηναϊκός άντεξε και νίκησε 1-0 τη Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Ταμπόρδα το γκολ, game-changer o Σβιντεέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ
Γενικευμένη σύρραξη 12.03.26

Πόσοι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ιράν – ΗΠΑ – Ισραήλ

Οι αριθμοί για τους θανάτους στη Μέση Ανατολή βασίζονται σε στοιχεία που επικοινωνούν οι κυβερνήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υγειονομικές αρχές και οι οργανισμοί διάσωσης των χωρών

Σύνταξη
Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ
«Και είναι αυθεντική» 12.03.26

Η Μπίλι Άιλις διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου «Ο γυάλινος κώδων» της Σύλβια Πλαθ

Η Μπίλι Άιλις έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στο «Swarm», τη μίνι σειρά που δημιούργησαν οι Τζανίν Νάμπερς και Ντόναλντ Γκλόβερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Η επιστολή 12.03.26 Upd: 23:15

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

Με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει γνωστό πως «ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής». Τι απαντά ο βουλευτής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Από την αρχή 12.03.26

Ο Βάρρας, ο Βορίδης και οι ευνοϊκοί έλεγχοι για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Βορίδης ενημερώθηκε από τον Βάρρα. Οι αγρότες των Κυκλάδων ενημέρωσαν και τους δύο. Ο Βάρρας έφερε αυστηρούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έστειλε υποθέσεις στην εισαγγελία. Η αυστηρότητα των ελέγχων έφυγε μαζί του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
