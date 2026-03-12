Ελ Κααμπί: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό» (vid)

Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μαροκινό στράικερ.

Ο πολύπειρος επιθετικός μίλησε για την απόφασή του να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, τόνισε ότι θέλει όλους τους τίτλους, ενώ στάθηκε και στην… ερυθρόλευκη φανέλα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωσή μου με τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ήρθα χαρούμενος και εύχομαι να δώσω και άλλα. Εύχομαι να διανύσουμε αυτή τη διαδρομή μαζί και να κατακτήσουμε όλους τους δυνατούς τίτλους», ανέφερε αρχικά ο Ελ Κααμπί.

Και πρόσθεσε: «Αχ, αυτή η φανέλα του Ολυμπιακού. Ενιωσα αμέσως την αξία της. Πλέον νιώθω τον εαυτό μου μέλος αυτής της οικογένειας. Είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας που με υποστήριξαν και τιμούν την προσπάθειά μου στο γήπεδο. Είναι κάτι που μου δίνει δύναμη στο να είμαι συνεχώς ενεργός και να σκοράρω. Αυτό το γήπεδο είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο σύλλογος με τον οποίο ο Αφρικανός έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές του, έχοντας 126 ματς, με 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Συνολικά σε επίπεδο συλλόγων έχει 311 ματς, με 174 γκολ και 30 ασίστ, ενώ με το Μαρόκο έχει 67 συμμετοχές και 32 γκολ.