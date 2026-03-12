Βαγγέλης Μαρινάκης σε Ελ Κααμπί: «Να είσαι δυνατός, υγιής και με πολλά γκολ» (vid+pic)

Σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προχώρησε ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να «δένουν» στο μεγάλο λιμάνι τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Τον Μαροκινό αρχισκόρερ, που έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Μια κίνηση, που φέρει φυσικά την υπογραφή του ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος έκανε ό,τι χρειαζόταν για να παραμείνει στον Πειραιά ο Μαροκινός, που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ το απόγευμα της Πέμπτης (12/3) ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του συμβολαίου του Αφρικανού στράικερ, με ένα εντυπωσιακό βίντεο, στο οποίο ο Μαροκινός φορ βαδίζει μέσα στο νέο και υπερσύγχρονο μουσείο του Ολυμπιακού, έχοντας δίπλα του τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Οι δύο άνδρες είδαν στιγμές από το ένδοξο «ερυθρόλευκο» παρελθόν, όπου φυσικά δέσποζε η κατάκτηση του Europa Conference League και μάλιστα ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του μεγάλου λιμανιού δάκρυσε όταν είδε το βίντεο από την κατάκτηση του ιστορικού τίτλου, που έκανε τα όνειρα των οπαδών του Ολυμπιακού πραγματικότητα και γέμισε με χαρά και περηφάνια όλη την Ελλάδα.

Δείτε τη φωτογραφία

Μετά την ξενάγηση, ο ηγέτης του Ολυμπιακού ευχήθηκε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι δυνατός, υγιής και να πετύχει πολλά γκολ, όπως έχει… συνηθίσει να κάνει τα τελευταία χρόνια. «Να είσαι δυνατός, υγιής και με πολλά γκολ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, απευθυνόμενος στον Ελ Κααμπί.

O Αφρικανός επιθετικός έχει καταγράψει 126 συμμετοχές με τα χρώματα του Ολυμπιακού, έχοντας 78 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.