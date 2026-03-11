Ολυμπιακός: Απίστευτο επίτευγμα, πολυνίκης σε 24 από τις 39 διοργανώσεις!
Ο Ολυμπιακός «σαρώνει» παντού κάτι που αναδεικνύεται και από τον σχετικό πίνακα όπου είναι πολυνίκης σε 24 διοργανώσεις!
- Πολιτική κόντρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υβριδικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες - Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
- Πειραματικά κέντρα δεδομένων λειτουργούν με ζωντανούς ανθρώπινους νευρώνες
- ΟΗΕ: Στην Άγκυρα θα ταξιδέψει ο Γκουτέρες με κύρια ατζέντα το προσφυγικό και τις περιφερειακές εξελίξεις
- «Το σπίτι μας έκλεισε»: Ποινική δίωξη στον οδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη
Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης είναι πρώτος παντού. Ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Όχι σε ένα ή δύο ομαδικά αθλήματα, αλλά παντού. Και σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες σαρώνουν όντας πολυνίκες σε 24 διοργανώσεις συνολικά, με τον Παναθηναϊκό να έχει τα σχετικά πρωτεία σε μόλις… τέσσερις! Γεγονός το οποίο αναδεικνύεται και από τον σχετικό πίνακα που παρουσιάζει ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στο επίσημο site του συλλόγου.
Δείτε αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:
«Στις 10 Μαρτίου 2026, ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 101 χρόνια ένδοξης ιστορίας. 101 χρόνια κατά τα οποία ο σύλλογος έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό, αποτελώντας σήμερα τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης, βάσει τίτλων (341) στα πέντε βασικά ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 101 ετών από την ίδρυσή του, ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. παρουσιάζει με χαρά και περηφάνια τον πίνακα που καταγράφει τους πολυνίκεις ελληνικούς συλλόγους διαχρονικά στις εγχώριες και ευρωπαϊκές επίσημες διοργανώσεις των πέντε βασικών ομαδικών ολυμπιακών αθλημάτων – ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, υδατοσφαίριση και χειροσφαίριση – σε άνδρες και γυναίκες.
Ο πίνακας αποτυπώνει με σαφήνεια τη θέση του Ολυμπιακού στο σύνολο αυτών των διοργανώσεων και αναδεικνύει τη διαχρονική δυναμική του συλλόγου στα βασικά ομαδικά αθλήματα.
Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 39 διοργανώσεων (στις οποίες υπάρχει καταγεγραμμένος πολυνίκης), ο Ολυμπιακός καταγράφεται ως πολυνίκης σε 24, στοιχείο που αποτυπώνει με αντικειμενικό τρόπο το εύρος των επιτυχιών του και τη σταθερή παρουσία του στην πρώτη γραμμή του ελληνικού αθλητισμού.
Στα 101 χρόνια ιστορίας του, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να επιβεβαιώνει μέσα από τους τίτλους και τις διακρίσεις του τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό».
- Βασίλης Σπανούλης: Το πρώτο σχόλιο μετά την αποχώρησή του από τη Μονακό (pic)
- Η UEC προτείνει εναλλακτικό μοντέλο διανομής των εσόδων της UEFA
- Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν: «Αποσύρουμε τη συμμετοχή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο»
- Χολ: «Έχουμε πολύ ταλαντούχα ομάδα – Η Μονακό θα παλέψει παρά τα προβλήματα»
- Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το ματς με την Μπέτις – Μέσα ο Τσιριβέγια
- Ολυμπιακός: Απίστευτο επίτευγμα, πολυνίκης σε 24 από τις 39 διοργανώσεις!
- Τέλος κι επίσημα από τη Μονακό ο Σπανούλης
- Τι είπε ο Μπαρτζώκας για το παιχνίδι με τη Μονακό και τα… κιλά του Τζόσεφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις