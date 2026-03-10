Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε μία ανάρτηση στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 101ά γενέθλια των Ερυθρόλευκων.

Ο Ολυμπιακός έχει τα γενέθλιά του σήμερα (10/3) και ο Ερασιτέχνης, με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα έστειλε το δικό του μήνυμα.

Η ανάρτηση που έκανε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός

«10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2026

101 χρόνια ιστορίας, τίτλων και στιγμών που ένωσαν εκατομμύρια φιλάθλους.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας, συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία.

Ιδέα. Πάθος. Τρόπος ζωής.

Χρόνια πολλά Θρύλε!»

10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2026 101 χρόνια ιστορίας, τίτλων και στιγμών που ένωσαν εκατομμύρια φιλάθλους.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας, συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία.

Ιδέα. Πάθος. Τρόπος ζωής. Χρόνια πολλά Θρύλε! 🔴⚪ pic.twitter.com/zMM7oToT6e — Olympiacos Piraeus (@OlympiacosSFP) March 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες στα 101 χρόνια ιστορίας, έχουν φτάσει σε ένα απίθανο ορόσημο όλα αυτά τα χρόνια και κατέχουν τρομερά ρεκόρ, έχοντας πανηγυρίσει 341 κούπες.