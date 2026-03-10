Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία»
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή τα 101ά γενέθλια του πειραϊκού συλλόγου.
- Διεκόπη η δίκη για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας - «Oι γιατροί σκότωσαν το παιδί»
- Βίντεο-ντοκουμέντο από τον εμπρησμό στην καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους
- Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά του Παίδων «Αγία Σοφία» – Ζώντας μέσα στους τοίχους ενός νοσοκομείου
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε μία ανάρτηση στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 101ά γενέθλια των Ερυθρόλευκων.
Ο Ολυμπιακός έχει τα γενέθλιά του σήμερα (10/3) και ο Ερασιτέχνης, με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα έστειλε το δικό του μήνυμα.
Η ανάρτηση που έκανε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός
«10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2026
101 χρόνια ιστορίας, τίτλων και στιγμών που ένωσαν εκατομμύρια φιλάθλους.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας, συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία.
Ιδέα. Πάθος. Τρόπος ζωής.
Χρόνια πολλά Θρύλε!»
10 Μαρτίου 1925 – 10 Μαρτίου 2026
101 χρόνια ιστορίας, τίτλων και στιγμών που ένωσαν εκατομμύρια φιλάθλους.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ελλάδας, συνεχίζει να γράφει τη δική του λαμπρή πορεία.
Ιδέα. Πάθος. Τρόπος ζωής.
Χρόνια πολλά Θρύλε! 🔴⚪ pic.twitter.com/zMM7oToT6e
— Olympiacos Piraeus (@OlympiacosSFP) March 10, 2026
Υπενθυμίζεται ότι οι Πειραιώτες στα 101 χρόνια ιστορίας, έχουν φτάσει σε ένα απίθανο ορόσημο όλα αυτά τα χρόνια και κατέχουν τρομερά ρεκόρ, έχοντας πανηγυρίσει 341 κούπες.
- Παναιτωλικός: Στα χρώματα της ομάδας για τα 100 χρόνια η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου (vid)
- Το μήνυμα του Αλέξη Αλεξανδρή για τα γενέθλια του Ολυμπιακού (pic)
- Χωρίς Βεζένκοφ κόντρα στην Παρί ο Ολυμπιακός
- Ο Χίφι άλλαξε κούρεμα και έγινε… αγνώριστος πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)
- Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό
- City Football Group: Η μεταβίβαση της Τζιρόνα σε καταπίστευμα για το Champions League
- Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «101 χρόνια ιστορίας, περηφάνιας και πάθους» (pic)
- Τρομακτικό βίντεο: Δολοφονικό τάκλιν σε αγώνα στο Εκουαδόρ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις