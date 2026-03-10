Ο Ολυμπιακός ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου του 1925 και σήμερα (10/3/2026) συμπληρώνει 101 χρόνια ζωής και ένδοξης ιστορίας. Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν εξελιχθεί σε… συλλέκτες τροπαίων.

Μάλιστα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 341 τίτλους (εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο Ανδρών-Γυναικών και βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη.

Η ομάδα του μεγάλου λιμανιού κάθε χρόνο κατακτά τίτλους σε όλα τα σπορ, με τους αθλητές και τις αθλήτριες του πειραϊκού συλλόγου να γράφουν ιστορία και να γεμίζουν με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Η λίστα των 341 τίτλων του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84):

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ (35):

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66):

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22):

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (74):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (31):

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Euroleague): 3

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16):

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

XANΤΜΠΟΛ (13);

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 4

Super Cup Ελλάδας: 4