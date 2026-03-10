sports betsson
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10 Μαρτίου 2026, 00:01

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

10/3/1925-10/3/2026: Ο Θρύλος του ευρωπαϊκού αθλητισμού συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης, ένδοξης ιστορίας. Ένας αιώνας γεμάτος τίτλους και διακρίσεις για τους Πειραιώτες. Το καμάρι του μεγάλου λιμανιού. Τον Ολυμπιακό που δεν σταματά να κατακτά τίτλους και να γεμίζει χαρά και περηφάνια στους εκατομμύρια οπαδούς του. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Όλες αυτές οι επιτυχίες έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και τον έχουν αναγάγει σε Θρύλο. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς σήμερα (10/3) γίνεται 101 ετών. Ενας σύλλογος – υπόδειγμα, που πρωταγωνιστεί παντού.

Σε όλα τα αθλήματα, σε άνδρες και γυναίκες. Εντός, αλλά και εκτός συνόρων. Τα τμήματα του Ολυμπιακού κυριαρχούν στις εγχώριες διοργανώσεις και παίρνουν τη μία κούπα μετά την άλλη, ενώ στην Ευρώπη οι Ερυθρόλευκοι εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα, πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις και σηκώνοντας βαρύτιμα τρόπαια.

Με αποκορύφωμα την κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τροπαίων στο ποδόσφαιρο την ιστορική πια σεζόν 2023-24. Του Europa Conference League από την ανδρική ομάδα και του UEFA Υouth League από την Κ19.

101 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. 101 χρόνια περηφάνιας, με τον κόσμο του συλλόγου να ζει μαγικές στιγμές. Ανεπανάληπτες. Στιγμές, που έχουν μετατρέψει τον Ολυμπιακό στον Θρύλο της Ελλάδας. Στον Θρύλο της Ευρώπης. Στιγμές μοναδικές, οι οποίες έκαναν εκατομμύρια Ελληνες περήφανους και τους έβγαλαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τις επιτυχίες του πειραϊκού συλλόγου. Ενας σύλλογος, που έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και βαδίζει ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην ελίτ της Γηραιάς Ηπείρου και με τη σωστή καθοδήγηση του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ξεφύγει έτη φωτός από τους υπόλοιπους συλλόγους της χώρας. Η ποδοσφαιρική ομάδα των Πειραιωτών αποτελεί το καμάρι των «ερυθρόλευκων» οπαδών. Μια ομάδα που συνεχίζει να γράφει ιστορία. Με μπροστάρη τον ηγέτη του συλλόγου. Τον άνθρωπο που εκτόξευσε στον Ολυμπιακό.

Τον έκανε παντοδύναμο στην Ελλάδα, αλλά και μία από τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι τα τελευταία χρόνια έχουν πανηγυρίσει σπουδαίες επιτυχίες. Με μεγαλύτερη φυσικά την κατάκτηση του Europa Conference League τον Μάιο του 2024. Αλλά και το UEFA Youth League από την Κ19 του συλλόγου έναν μήνα νωρίτερα. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρά τις πολλές δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η χώρα μας, συνεχίζει να επενδύει και να γιγαντώνει τον Ολυμπιακό. Στηρίζει τον σύλλογο με όλες του τις δυνάμεις και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Από το 2010 οι Πειραιώτες έχουν κάνει άλματα προόδου. Αλματα προς καταξίωση. Αλματα προς τη δόξα.

Μαζί του, άπαντες στο μεγάλο λιμάνι «συνεχίζουν να ονειρεύονται», όπως αναφέρει το μότο του Ολυμπιακού, ακόμα περισσότερο όμως και ακόμα πιο ψηλά. Ο Ολυμπιακός την τελευταία δεκαετία έκανε πολλές φορές την Ευρώπη να… παραμιλάει, όταν υποκλίθηκαν μπροστά του μεγαθήρια του Γηραιάς Ηπείρου. Και τα ευρωπαϊκά τρόπαια έφεραν την σφραγίδα του. Η ομάδα που ηγείται ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο σύλλογος που αγαπάει και το αποδεικνύει έμπρακτα με τις κινήσεις του. Με τις επενδύσεις του. Το αποδεικνύει καθημερινά.

Δίπλα του βρίσκεται όλος ο κόσμος του συλλόγου. Οι οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι στηρίζουν όλα τα τμήματα. Τους παίκτες και τις παίκτριες που φοράνε τη φανέλα με τον δαφνοστεφανομένο έφηβο. Τους στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις. Είναι κοντά σε όλα τα τμήματα. Όπου υπάρχει δράση. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος. Μια οικογένεια.

Μια γροθιά και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος είναι η δύναμη του πειραϊκού συλλόγου και όπου βρεθεί δημιουργεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Γίνεται ο 12ος, ο 6ος, ο 7ος ή ο 8ος παίκτης του Ολυμπιακού, ανάλογα το άθλημα. Ο Ολυμπιακός με τη βοήθειά τους έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας, αλλά και σε έναν από τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους του κόσμου.

Από την ίδρυση του Ολυμπιακού μέχρι τώρα έχουν περάσει από το τιμόνι του πειραϊκού συλλόγου σπουδαίοι διοικητικοί παράγοντες, που προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κανείς δεν ξεχνάει τα 33 πρώτα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, που έβαλαν τις βάσεις για τον Θρύλο του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Τον Νίκο Γουλανδρή, τον Σταύρο Νταϊφά.

Τον Σωκράτη Κόκκαλη. Ολοι επένδυσαν χρόνο και χρήμα για να φέρουν λάμψη στο μεγάλο λιμάνι. Φυσικά τεράστιο ρόλο στη γιγάντωση του Ολυμπιακού έχει παίξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ηγέτης του συλλόγου. Ο άνθρωπος που έκανε τους Ερυθρόλευκους παντοδύναμους στην Ελλάδα και πρωταγωνιστές στην Ευρώπη κατακτώντας τίτλους.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η μπασκετική ομάδα των Πειραιωτών, η οποία τα τελευταία 30 χρόνια έχει χαρίσει σπουδαίες στιγμές στον κόσμο του συλλόγου. Η ομάδα που πλέον ηγούνται οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Από κοντά και οι πρόεδροι του Ερασιτέχνη, με τελευταίο τον Μιχάλη Κουντούρη, ο οποίος ανέλαβε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, αλλά με τη σπουδαία βοήθεια του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, κατάφερε να εκτοξεύσει τον σύλλογο. Να δημιουργήσει ομαδάρες, που πήραν ευρωπαϊκά. Ομαδάρες σε όλα τα αθλήματα. Σε άνδρες και γυναίκες.

Με όρεξη, μεράκι και αγάπη για τον Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει ομάδες που χάρισαν στον κόσμο σπουδαίες στιγμές χαράς και περηφάνιας. Ευρωπαϊκά τρόπαια, μεγάλες διακρίσεις και σπουδαίες νίκες απέναντι σε τεράστιους συλλόγους της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο Ολυμπιακός με τις επιτυχίες του θα συνεχίσει να γράφει χρυσές σελίδες στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού. Οσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα συνεχίσει να γιγαντώνεται και να γεμίζει με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του, αλλά και να σκορπάει… τρόμο στους αντιπάλους του.

Οι τίτλοι του Ολυμπιακού στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο: 84

1 Europa Conferene League: 2024

48 Πρωταθλήματα Ελλάδος: 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025

29 Κύπελλα Ελλάδος: 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025

5 Σούπερ Καπ: 1980, 1987, 1992, 2007, 2025

1 Βαλκανικό Κύπελλο: 1963.

* Μέχρι το 1960 το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ονομάζεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά 15.

* Από το 1960 (σεζόν 1959-60) μέχρι και το 2006 (σεζόν 2005-06) υπό το καθεστώς της Α’ Εθνικής πλέον, ο Ολυμπιακός κατέκτησε άλλα 19 πρωταθλήματα, φτάνοντας συνολικά τα 34.

* Από τις 16 Ιουλίου 2006 (σεζόν 2006-07) όταν και δημιουργήθηκε η Super League Greece, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής άλλες 14 φορές.

* Από την περίοδο 1979-80, το ελληνικό ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό. Έκτοτε ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά 28 πρωταθλήματα.

* Το Βαλκανικό Κύπελλο θεσπίστηκε το 1961 και προέβλεπε τη συμμετοχή των δευτεραθλητριών των πρωταθλημάτων: Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας και Τουρκίας.

Από το 1966 και έπειτα υποβαθμίστηκε, καθώς οι σύλλογοι που τερμάτιζαν στις υψηλότερες θέσεις των πρωταθλημάτων προτιμούσαν τη συμμετοχή στο Κύπελλο UEFA.

Από το 1990 υποβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο καθώς συμμετείχαν ομάδες από την δεύτερη κατηγορία των χωρών. Τελικά, το 1994 η διεξαγωγή του εγκαταλείφθηκε.

Μπάσκετ: 50

15 Πρωταθλήματα Ελλάδος: 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025

12 Κύπελλα Ελλάδος: 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024

4 Σούπερ Καπ: 2022, 2023, 2024, 2025

3 Ευρωλίγκες: 1997, 2012, 2013

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2013

9 Πρωταθλήματα Ελλάδας (μπάσκετ Γυναικών): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025

6 Κύπελλα Ελλάδας (μπάσκετ Γυναικών): 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2025

Βόλεϊ: 88

32 Πρωταθλήματα Ελλάδος (Ανδρών): 1968, 1969, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024

19 Κύπελλα Ελλάδος (Ανδρών): 1981, 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2024, 2025

8 Λιγκ Καπ Ελλάδος (Ανδρών): 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025

4 Σούπερ Καπ Ελλάδος (Ανδρών): 2000, 2010, 2024, 2025

1 Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (Ανδρών): 1996

1 Top Teams Cup (Ανδρών): 2005

1 Challenge Cup (Ανδρών): 2023

9 Πρωταθλήματα Ελλάδος (Γυναικών): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025

11 Κύπελλα Ελλάδος (Γυναικών): 2011, 2012, 2013, 2014., 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025

1 Σούπερ Καπ: Ελλάδος (Γυναικών): 2024

1 Challenge Cup Γυναικών: 2018

Πόλο: 105

39 Πρωταθλήματα Ελλάδας (Ανδρών): 1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

27 Κύπελλα Ελλάδας (Ανδρών): 1992, 1993, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

5 Σούπερ Καπ Ελλάδας (Ανδρών): 1997, 1998, 2018, 2019, 2020

2 Πρωταθλήματα Ευρώπης (Ανδρών): 2002, 2018

1 Σούπερ Καπ Ευρώπης (Ανδρών): 2002

15 Πρωταθλήματα Ελλάδας (Γυναικών): 1995, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

6 Κύπελλα Ελλάδας (Γυναικών): 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025

3 Σούπερ Καπ Ελλάδος (Γυναικών): 2020, 2024, 2025

1 Len Trophy (Γυναικών): 2014

3 Πρωτάθλημα Ευρώπης (Γυναικών): 2015, 2021, 2022

3 Σούπερ Καπ Ευρώπης (Γυναικών): 2015, 2021, 2022

Χάντμπολ: 13

5 Πρωτάθλημα Ελλάδας: 2018, 2019, 2022, 2024, 2025

4 Κύπελλο Ελλάδας: 2018, 2019, 2023, 2026

4 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 2022, 2023, 2024, 2025

Headlines:
World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Αυτό το mindset μπορεί να επιταχύνει τη γήρανση, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε

Economy
Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…
On Field 09.03.26

Οι αναμνήσεις (του Σερ Άλεξ) ξαναγυρίζουνε…

Ο εμβληματικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον θυμάται ιστορίες από 21 παιχνίδια και όλοι περιμένουν το βιβλίο του θρύλου των πάγκων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Στις κλήσεις του Αντσελότι ο Νεϊμάρ για τα φιλικά της Βραζιλίας με Γαλλία και Κροατία

O Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας για τα προσεχή φιλικά κι έτσι ο 33χρονος επιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Εθνική ομάδα μετά από τρία χρόνια

Σύνταξη
Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε ποδοσφαιρίστριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Οι απειλές θανάτου ανάγκασαν πέντε παίκτριες της Εθνικής Ιράν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία

Μετά τις απειλές θανάτου που δέχθηκε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν από φανατικούς ισλαμιστές στη χώρα, πέντε εξ αυτών φέρονται να ζήτησαν πολιτικό άσυλο στην Αυστραλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.03.26

«Καρφιά» ανάμεσα σε Λαπόρτα και Τσάβι ενόψει των εκλογών στη Μπαρτσελόνα

Ο Τσάβι υποστήριξε πως ο Λαπόρτα δεν επέτρεψε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι στη Μπαρτσελόνα, με τον πρόεδρο των Καταλανών να περνά στην αντεπίθεση αφήνοντας αιχμές για την προπονητική αξία του πρώτου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο