Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

10/3/1925-10/3/2026: Ο Θρύλος του ευρωπαϊκού αθλητισμού συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης, ένδοξης ιστορίας. Ένας αιώνας γεμάτος τίτλους και διακρίσεις για τους Πειραιώτες. Το καμάρι του μεγάλου λιμανιού. Τον Ολυμπιακό που δεν σταματά να κατακτά τίτλους και να γεμίζει χαρά και περηφάνια στους εκατομμύρια οπαδούς του. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Όλες αυτές οι επιτυχίες έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και τον έχουν αναγάγει σε Θρύλο. Ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς σήμερα (10/3) γίνεται 101 ετών. Ενας σύλλογος – υπόδειγμα, που πρωταγωνιστεί παντού.

Σε όλα τα αθλήματα, σε άνδρες και γυναίκες. Εντός, αλλά και εκτός συνόρων. Τα τμήματα του Ολυμπιακού κυριαρχούν στις εγχώριες διοργανώσεις και παίρνουν τη μία κούπα μετά την άλλη, ενώ στην Ευρώπη οι Ερυθρόλευκοι εκπροσωπούν επάξια την Ελλάδα, πετυχαίνοντας σπουδαίες διακρίσεις και σηκώνοντας βαρύτιμα τρόπαια.

Με αποκορύφωμα την κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τροπαίων στο ποδόσφαιρο την ιστορική πια σεζόν 2023-24. Του Europa Conference League από την ανδρική ομάδα και του UEFA Υouth League από την Κ19.

101 χρόνια γεμάτα επιτυχίες. 101 χρόνια περηφάνιας, με τον κόσμο του συλλόγου να ζει μαγικές στιγμές. Ανεπανάληπτες. Στιγμές, που έχουν μετατρέψει τον Ολυμπιακό στον Θρύλο της Ελλάδας. Στον Θρύλο της Ευρώπης. Στιγμές μοναδικές, οι οποίες έκαναν εκατομμύρια Ελληνες περήφανους και τους έβγαλαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τις επιτυχίες του πειραϊκού συλλόγου. Ενας σύλλογος, που έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και βαδίζει ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην ελίτ της Γηραιάς Ηπείρου και με τη σωστή καθοδήγηση του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει ξεφύγει έτη φωτός από τους υπόλοιπους συλλόγους της χώρας. Η ποδοσφαιρική ομάδα των Πειραιωτών αποτελεί το καμάρι των «ερυθρόλευκων» οπαδών. Μια ομάδα που συνεχίζει να γράφει ιστορία. Με μπροστάρη τον ηγέτη του συλλόγου. Τον άνθρωπο που εκτόξευσε στον Ολυμπιακό.

Τον έκανε παντοδύναμο στην Ελλάδα, αλλά και μία από τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι τα τελευταία χρόνια έχουν πανηγυρίσει σπουδαίες επιτυχίες. Με μεγαλύτερη φυσικά την κατάκτηση του Europa Conference League τον Μάιο του 2024. Αλλά και το UEFA Youth League από την Κ19 του συλλόγου έναν μήνα νωρίτερα. Στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρά τις πολλές δυσκολίες και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η χώρα μας, συνεχίζει να επενδύει και να γιγαντώνει τον Ολυμπιακό. Στηρίζει τον σύλλογο με όλες του τις δυνάμεις και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Από το 2010 οι Πειραιώτες έχουν κάνει άλματα προόδου. Αλματα προς καταξίωση. Αλματα προς τη δόξα.

Μαζί του, άπαντες στο μεγάλο λιμάνι «συνεχίζουν να ονειρεύονται», όπως αναφέρει το μότο του Ολυμπιακού, ακόμα περισσότερο όμως και ακόμα πιο ψηλά. Ο Ολυμπιακός την τελευταία δεκαετία έκανε πολλές φορές την Ευρώπη να… παραμιλάει, όταν υποκλίθηκαν μπροστά του μεγαθήρια του Γηραιάς Ηπείρου. Και τα ευρωπαϊκά τρόπαια έφεραν την σφραγίδα του. Η ομάδα που ηγείται ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο σύλλογος που αγαπάει και το αποδεικνύει έμπρακτα με τις κινήσεις του. Με τις επενδύσεις του. Το αποδεικνύει καθημερινά.

Δίπλα του βρίσκεται όλος ο κόσμος του συλλόγου. Οι οπαδοί των Πειραιωτών, οι οποίοι στηρίζουν όλα τα τμήματα. Τους παίκτες και τις παίκτριες που φοράνε τη φανέλα με τον δαφνοστεφανομένο έφηβο. Τους στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις. Είναι κοντά σε όλα τα τμήματα. Όπου υπάρχει δράση. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος. Μια οικογένεια.

Μια γροθιά και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος είναι η δύναμη του πειραϊκού συλλόγου και όπου βρεθεί δημιουργεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Γίνεται ο 12ος, ο 6ος, ο 7ος ή ο 8ος παίκτης του Ολυμπιακού, ανάλογα το άθλημα. Ο Ολυμπιακός με τη βοήθειά τους έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας, αλλά και σε έναν από τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους του κόσμου.

Από την ίδρυση του Ολυμπιακού μέχρι τώρα έχουν περάσει από το τιμόνι του πειραϊκού συλλόγου σπουδαίοι διοικητικοί παράγοντες, που προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κανείς δεν ξεχνάει τα 33 πρώτα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, που έβαλαν τις βάσεις για τον Θρύλο του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Τον Νίκο Γουλανδρή, τον Σταύρο Νταϊφά.

Τον Σωκράτη Κόκκαλη. Ολοι επένδυσαν χρόνο και χρήμα για να φέρουν λάμψη στο μεγάλο λιμάνι. Φυσικά τεράστιο ρόλο στη γιγάντωση του Ολυμπιακού έχει παίξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ηγέτης του συλλόγου. Ο άνθρωπος που έκανε τους Ερυθρόλευκους παντοδύναμους στην Ελλάδα και πρωταγωνιστές στην Ευρώπη κατακτώντας τίτλους.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η μπασκετική ομάδα των Πειραιωτών, η οποία τα τελευταία 30 χρόνια έχει χαρίσει σπουδαίες στιγμές στον κόσμο του συλλόγου. Η ομάδα που πλέον ηγούνται οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Από κοντά και οι πρόεδροι του Ερασιτέχνη, με τελευταίο τον Μιχάλη Κουντούρη, ο οποίος ανέλαβε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, αλλά με τη σπουδαία βοήθεια του ηγέτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, κατάφερε να εκτοξεύσει τον σύλλογο. Να δημιουργήσει ομαδάρες, που πήραν ευρωπαϊκά. Ομαδάρες σε όλα τα αθλήματα. Σε άνδρες και γυναίκες.

Με όρεξη, μεράκι και αγάπη για τον Ολυμπιακό, όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει ομάδες που χάρισαν στον κόσμο σπουδαίες στιγμές χαράς και περηφάνιας. Ευρωπαϊκά τρόπαια, μεγάλες διακρίσεις και σπουδαίες νίκες απέναντι σε τεράστιους συλλόγους της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο Ολυμπιακός με τις επιτυχίες του θα συνεχίσει να γράφει χρυσές σελίδες στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού. Οσο υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα συνεχίσει να γιγαντώνεται και να γεμίζει με χαρά και περηφάνια τον κόσμο του, αλλά και να σκορπάει… τρόμο στους αντιπάλους του.

Οι τίτλοι του Ολυμπιακού στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα:

Ποδόσφαιρο: 84

1 Europa Conferene League: 2024

48 Πρωταθλήματα Ελλάδος: 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025

29 Κύπελλα Ελλάδος: 1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, 2020, 2025

5 Σούπερ Καπ: 1980, 1987, 1992, 2007, 2025

1 Βαλκανικό Κύπελλο: 1963.

* Μέχρι το 1960 το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ονομάζεται Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά 15.

* Από το 1960 (σεζόν 1959-60) μέχρι και το 2006 (σεζόν 2005-06) υπό το καθεστώς της Α’ Εθνικής πλέον, ο Ολυμπιακός κατέκτησε άλλα 19 πρωταθλήματα, φτάνοντας συνολικά τα 34.

* Από τις 16 Ιουλίου 2006 (σεζόν 2006-07) όταν και δημιουργήθηκε η Super League Greece, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής άλλες 14 φορές.

* Από την περίοδο 1979-80, το ελληνικό ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό. Έκτοτε ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει συνολικά 28 πρωταθλήματα.

* Το Βαλκανικό Κύπελλο θεσπίστηκε το 1961 και προέβλεπε τη συμμετοχή των δευτεραθλητριών των πρωταθλημάτων: Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας και Τουρκίας.

Από το 1966 και έπειτα υποβαθμίστηκε, καθώς οι σύλλογοι που τερμάτιζαν στις υψηλότερες θέσεις των πρωταθλημάτων προτιμούσαν τη συμμετοχή στο Κύπελλο UEFA.

Από το 1990 υποβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο καθώς συμμετείχαν ομάδες από την δεύτερη κατηγορία των χωρών. Τελικά, το 1994 η διεξαγωγή του εγκαταλείφθηκε.

Μπάσκετ: 50

15 Πρωταθλήματα Ελλάδος: 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025

12 Κύπελλα Ελλάδος: 1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024

4 Σούπερ Καπ: 2022, 2023, 2024, 2025

3 Ευρωλίγκες: 1997, 2012, 2013

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2013

9 Πρωταθλήματα Ελλάδας (μπάσκετ Γυναικών): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025

6 Κύπελλα Ελλάδας (μπάσκετ Γυναικών): 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2025

Βόλεϊ: 88

32 Πρωταθλήματα Ελλάδος (Ανδρών): 1968, 1969, 1974, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2018, 2019, 2021, 2023, 2024

19 Κύπελλα Ελλάδος (Ανδρών): 1981, 1983, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2024, 2025

8 Λιγκ Καπ Ελλάδος (Ανδρών): 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025

4 Σούπερ Καπ Ελλάδος (Ανδρών): 2000, 2010, 2024, 2025

1 Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (Ανδρών): 1996

1 Top Teams Cup (Ανδρών): 2005

1 Challenge Cup (Ανδρών): 2023

9 Πρωταθλήματα Ελλάδος (Γυναικών): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025

11 Κύπελλα Ελλάδος (Γυναικών): 2011, 2012, 2013, 2014., 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024, 2025

1 Σούπερ Καπ: Ελλάδος (Γυναικών): 2024

1 Challenge Cup Γυναικών: 2018

Πόλο: 105

39 Πρωταθλήματα Ελλάδας (Ανδρών): 1927, 1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

27 Κύπελλα Ελλάδας (Ανδρών): 1992, 1993, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

5 Σούπερ Καπ Ελλάδας (Ανδρών): 1997, 1998, 2018, 2019, 2020

2 Πρωταθλήματα Ευρώπης (Ανδρών): 2002, 2018

1 Σούπερ Καπ Ευρώπης (Ανδρών): 2002

15 Πρωταθλήματα Ελλάδας (Γυναικών): 1995, 1998, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

6 Κύπελλα Ελλάδας (Γυναικών): 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025

3 Σούπερ Καπ Ελλάδος (Γυναικών): 2020, 2024, 2025

1 Len Trophy (Γυναικών): 2014

3 Πρωτάθλημα Ευρώπης (Γυναικών): 2015, 2021, 2022

3 Σούπερ Καπ Ευρώπης (Γυναικών): 2015, 2021, 2022

Χάντμπολ: 13

5 Πρωτάθλημα Ελλάδας: 2018, 2019, 2022, 2024, 2025

4 Κύπελλο Ελλάδας: 2018, 2019, 2023, 2026

4 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 2022, 2023, 2024, 2025