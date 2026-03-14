Ελ Κααμπί: «Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου»
Την απόλυτη ικανοποίησή του για το παρέμεινε... σπίτι του, με την «οικογένειά του», τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3) στην οποία σκόραρε δις.
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, χάρη σε δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ένα του Χρήστου Μουζακίτη.
Ο Μαροκινός επιθετικός μίλησε μετά το τέλος του ματς για την ανανέωση του συμβολαίου του και τόνισε πως θέλει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο σκοράρισμα.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί:
Για την ανανέωσή του: «Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ, πάντα ήθελα να συνεχίσω. Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Ελπίζω να συνεχίσω για πολύ καιρό εδώ, να συνεχίσω να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα».
Για το πού θα σταματήσει στο σκοράρισμα: «Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είμαι εδώ όσο μπορώ, να βοηθάω τον Ολυμπιακό. Νιώθω ότι εδώ είναι η οικογένειά μου. Θα είμαι εδώ για να βάζω πολλά πολλά γκολ στον Ολυμπιακό».
