Συνεχίζεται το… δράμα στο Κόπα Άφρικα – Αρνείται το τρόπαιο ο αρχηγός του Μαρόκου: «Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια»

Χαμός στο Κόπα Άφρικα, με την απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να κάνει δεκτή την έφεση του Μαρόκου και να δίνει το τρόπαιο στην ομάδα του Ασράφ Χακίμι, δύο μήνες μετά τον νικηφόρο από τη Σενεγάλη, δραματικό, τελικό της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο αρχηγός των «Λιονταριών του Άτλαντα» και παίκτης της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί, δηλώνει την ξεκάθαρη αντίθεσή του στο να πάρει η ομάδα του -και η πατρίδα του- ένα τρόπαιο που δεν κέρδισε μέσα στο γήπεδο! Μάλιστα, κάλεσε και όλους τους συμπαίκτες του να πράξουν το ίδιο…

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ασφάφ Χακίμι:

«Η μητέρα μου, μου είπε να αρνηθούμε το τρόπαιο του Κόπα Αφρικα. Επίσημα δηλώνω ότι δεν δέχομαι την απονομή του τροπαίου σε εμάς, και ελπίζω και οι συμπαίκτες μου να πράξουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία μας να το κατακτήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες χάνεις. Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε τη χαρά τους μετά την σκληρή δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο. Σέβομαι την απόφαση αλλά αρνούμαι επίσημα την απονομή. Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο του 2025. Η Σενεγάλη το έκανε και την συγχαίρω για ακόμη μια φορά».