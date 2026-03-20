Μυθικές καταστάσεις: Ο προπονητής της Σενεγάλης πήγε σε… στρατιωτική βάση το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα (vid)

Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα αλλάζει χέρια και από αυτά της Σενεγάλης πάει σε αυτά του Μαρόκου, αφού η έφεση που άσκησαν οι Μαροκινοί έγινε δεκτή από την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF).

Ωστόσο, ο προπονητής των Σενεγαλέζων, Παπέ Τιαό πήρε… δραστικά μέτρα για να το προστατέψει. Τι έκανε; Το πήγε σε… στρατιωτική βάση, εκεί όπου οι στρατιώτες βρέθηκαν γύρω του ώστε να το κρατήσουν στη χώρα τους, με τις εικόνες να γίνονται viral.

Δείτε το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα στη στρατιωτική βάση