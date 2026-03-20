Μυθικές καταστάσεις: Ο προπονητής της Σενεγάλης πήγε σε… στρατιωτική βάση το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα (vid)
Την απόλυτη προστασία του τροπαίου του Κόπα Άφρικα επέλεξε ο προπονητής της Σενεγάλης, πηγαίνοντάς το σε στρατιωτική βάση.
- Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο των Τραμπ – Νετανιάχου
- Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
- «Η μηνιγγίτιδα μας την πήρε σε 12 ώρες» - Απαρηγόρητος ο πατέρας της 18χρονης μαθήτριας στο Κεντ
- Σύλληψη 66χρονου στο Ηράκλειο για κακομεταχείριση σκύλων
Το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα αλλάζει χέρια και από αυτά της Σενεγάλης πάει σε αυτά του Μαρόκου, αφού η έφεση που άσκησαν οι Μαροκινοί έγινε δεκτή από την Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF).
Ωστόσο, ο προπονητής των Σενεγαλέζων, Παπέ Τιαό πήρε… δραστικά μέτρα για να το προστατέψει. Τι έκανε; Το πήγε σε… στρατιωτική βάση, εκεί όπου οι στρατιώτες βρέθηκαν γύρω του ώστε να το κρατήσουν στη χώρα τους, με τις εικόνες να γίνονται viral.
Δείτε το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα στη στρατιωτική βάση
🚨BREAKING: Senegal Coach took the AFCON to their military base today..🏆🇸🇳
It’s now positioned in the centre of their military camp.
Protecting what rightfully belongs to them…😅
pic.twitter.com/z2pbzxuGEw
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 19, 2026
- Ο Καρέτσας ανάμεσα στους κορυφαίους ντριμπλέρ της Ευρώπης (pic)
- Το απίθανο κορεό της Μπέτις κόντρα στον Παναθηναϊκό και η… ναυμαχία της Ναυπάκτου (vid)
- ΠΑΕ Άρης: «Οι δηλώσεις του δικηγόρου είναι ανυπόστατες και υποκινούν τη βία»
- Θρυλικό επίτευγμα του ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπιασε τον Ρόμπερτ Πάρις στην 1η θέση με τα περισσότερα ματς στο ΝΒΑ!
- Ο Ροντινέι ανέβασε φωτογραφία με τον Άντονι στο ματς με τον Παναθηναϊκό (pics)
- Ράγιο Βαγιεκάνο: Γιατί ο Ίνιγκο Πέρεθ μπορεί να αλλάξει τα πλάνα του για το πρώτο ματς με την ΑΕΚ
- Μιλουτίνοφ: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τα play off»
