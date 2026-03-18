Ο κανονισμός που… στέρησε το Κόπα Άφρικα από τη Σενεγάλη
Δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα ήταν αυτά που επικαλέστηκε η CAF για να αλλάξει το αποτέλεσμα του τελικού και το Μαρόκο να πάρει τελικά το τρόπαιο, στερώντας τον τίτλο από τη Σενεγάλη.
Απίστευτο και όμως αληθινό: H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση που είχε κάνει το Μαρόκο, μετά τον τελικό του Κόπα Άφρικα, όταν οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιαζ και κατοχυρώθηκε το ματς υπέρ του, 3-0.
Τι σημαίνει αυτό; Το τρόπαιο αλλάζει χέρια και από αυτά της Σενεγάλης πάει σε αυτά του Μαρόκου, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους να πανηγυρίσει, ενώ και ο μοιραίος Μπραχίμ Ντίαζ πανηγύρισε την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα στο… Μπερναμπέου.
Πού στηρίχτηκε όμως η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και πήρε την εν λόγω απόφαση; Σε δύο άρθρα του κανονισμού του Κόπα Άφρικα και συγκεκριμένα στο 82 και στο 84, τα οποία αναφέρουν τι συμβαίνει σε περίπτωση που είτε μία ομάδα αποσυρθεί από τη διοργάνωση, είτε δεν εμφανιστεί σε αγώνα, είτε αρνηθεί να παίξει, είτε φύγει από τον αγωνιστικό χώρο πριν τελειώσει το ματς.
Τα άρθρα που άλλαξαν την Ιστορία δύο χωρών και έστεψαν το Μαρόκο
Το άρθρο 82 ορίζει ότι, αν μια ομάδα αποσυρθεί από τη διοργάνωση, ή δεν εμφανιστεί σε αγώνα, ή αρνηθεί να παίξει, ή φύγει από τον αγωνιστικό χώρο πριν τελειώσει ο αγώνας χωρίς άδεια του διαιτητή, τότε: θεωρείται ηττημένη, και αποκλείεται οριστικά από τη διοργάνωση.
Παράλληλα, το Άρθρο 84 αναφέρει καθορίζει τις κυρώσεις για παραβίαση τουν άρθρου 82 (και 83). Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα που παραβιάζει τους κανονισμούς χάνει τον αγώνα με σκορ 3-0 και αποκλείεται από τη διοργάνωση. Επίσης, αν ο αντίπαλος είχε ήδη μεγαλύτερο σκορ υπέρ του, τότε παραμένει εκείνο το σκορ.
