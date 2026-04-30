Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
30.04.2026 | 15:25
Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον - Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί
Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Αυτοδιοίκηση 30 Απριλίου 2026, 16:21

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού του νησιού, ένα έργο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Όπως επισημαίνει, οι ισχυροί νοτιάδες είχαν μπλοκάρει σχεδόν εντελώς το λιμάνι, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σκαφών και των κότερων. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση του λιμανιού, με στόχο να καταστεί πιο ασφαλές και λειτουργικό, διευκολύνοντας την πρόσδεση τόσο των συμβατικών πλοίων όσο και των γρήγορων ταχυπλόων.

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τους φορείς και τα άτομα που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας τις μεγάλες τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν με επιμονή και συνεργασία. Ο ίδιος εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για την πρόοδο του έργου, το οποίο μέχρι πρότινος φαινόταν αδύνατο, ενώ αναφέρει την υποστήριξη του Λιμενικού Ταμείου και των μηχανικών που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βασίλης Μαράκης αναφέρει στην ανάρτηση του:

«Με χαρά και συγκίνηση σας γνωρίζουμε ότι εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκβάθυνσης εντός του λιμένα μας, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο, αναγκαίο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυρότατοι νοτιάδες το είχαν μπαζωσει εντελώς, με αποτέλεσμα να είναι μη λειτουργικό και να δυσκολεύονται η και να αδυνατούν να μπουν μέσα τα σκάφη και τα κότερα»αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης και προσθέτει:

«Ταυτόχρονα όμως με την εκβάθυνση,εκτελείτε και το κυρίως έργο υποδομής πού αφορά την επέκταση του Λιμανιού μας, έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλές και λειτουργικό και να επιτρέπει την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσδεση τόσο των συμβατικών πλοίων όσο και των γρήγορων ταχυπλόων.

Εδώ και καιρό στο νησί της Νάξου που υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, κατασκευάζονται τα μπετά, οι λιμενοβραχίονες,οι οποίοι άμεσα θα μεταφερθούν στο νησί μας,με κατάλληλα μέσα,
(Ρυμουλκό και μπήγα ),και θα τοποθετηθούν στο λιμάνι μας!

Φίλες και φίλοι , για να φτάσουμε στο σημείο αυτό,τόσο προσωπικά αλλά και η ομάδα όλη, έχουμε βιώσει τεράστια αγωνία , πίεση και στενοχώριες, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του έργου,των πολλών τεχνικών δυσκολιών αλλά και των πολλαπλών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Παρόλα αυτά με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος φαινόταν ως αδύνατο η άπιαστο όνειρο.

Ευχαριστώ πολύ το λιμενικό μας ταμείο,με όλους τους μηχανικούς ,για την μακρόχρονη συνεργασία.Τους ευχαριστώ κυρίως για την πραγματοποίηση των μελετών,και την συνεργασία στο πλαίσιο ένταξης του έργου.

Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη μας κύριο Γεώργιο Χατζημάρκο,για την στήριξη του, οπότε χρειάστηκε.

Από καρδιάς ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο ,τον Δήμαρχο Ιητών ,κύριο Γκίκα Γκίκα,για την αγάπη του,την συμπαράσταση,και στήριξη του όλο αυτό το δύσκολο διάστημα.

Ήξερε καθημερινά τον αγώνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και η υποστήριξη του ήταν συγκινητική.

Αμοιβαία η συμπαράσταση και η εκτίμηση και από την μεριά μου. Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό Δήμαρχο Νάξου τον κύριο Δημήτρη Λιανό,καθώς και τον Δήμο Νάξου για την σημαντικότατη βοήθεια και στήριξη. Δεν θα λησμονήσω ποτέ ότι μας παραχώρησαν για κάποιο διάστημα,χώρο για διεξαγωγή εργασιών για το έργο μας,στο λιμάνι της Νάξου!! Εκεί κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν προσωρινά τα πρώτα μπλόκια,κάτι που ήταν καθοριστικό,καθώς η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.Η βοήθεια τους ακόμη και τώρα πολύ σημαντική. Έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη και νησιωτικότητα».

Πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009506837684

ΕΚΤ: Παραμένει σε αναμονή – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Κόσμος
Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη 29.04.26

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Αυτοδιοίκηση 29.04.26

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι
Θεσσαλονίκη 30.04.26

Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
Έξυπνο 30.04.26

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30.04.26

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ 30.04.26

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική Προστασία: Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Πολιτική Προστασία 30.04.26

Ο χάρτης εκδίδεται με κύριο στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι 30.04.26

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Εργατικό ατύχημα 30.04.26

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

