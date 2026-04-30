Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Σικίνου, Βασίλης Μαράκης, ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού του νησιού, ένα έργο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Όπως επισημαίνει, οι ισχυροί νοτιάδες είχαν μπλοκάρει σχεδόν εντελώς το λιμάνι, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σκαφών και των κότερων. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση του λιμανιού, με στόχο να καταστεί πιο ασφαλές και λειτουργικό, διευκολύνοντας την πρόσδεση τόσο των συμβατικών πλοίων όσο και των γρήγορων ταχυπλόων.

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί τους φορείς και τα άτομα που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, υπογραμμίζοντας τις μεγάλες τεχνικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν με επιμονή και συνεργασία. Ο ίδιος εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για την πρόοδο του έργου, το οποίο μέχρι πρότινος φαινόταν αδύνατο, ενώ αναφέρει την υποστήριξη του Λιμενικού Ταμείου και των μηχανικών που συμμετείχαν στην όλη διαδικασία.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βασίλης Μαράκης αναφέρει στην ανάρτηση του:

«Με χαρά και συγκίνηση σας γνωρίζουμε ότι εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκβάθυνσης εντός του λιμένα μας, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο, αναγκαίο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ισχυρότατοι νοτιάδες το είχαν μπαζωσει εντελώς, με αποτέλεσμα να είναι μη λειτουργικό και να δυσκολεύονται η και να αδυνατούν να μπουν μέσα τα σκάφη και τα κότερα»αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης και προσθέτει:

«Ταυτόχρονα όμως με την εκβάθυνση,εκτελείτε και το κυρίως έργο υποδομής πού αφορά την επέκταση του Λιμανιού μας, έτσι ώστε να είναι πιο ασφαλές και λειτουργικό και να επιτρέπει την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσδεση τόσο των συμβατικών πλοίων όσο και των γρήγορων ταχυπλόων.

Εδώ και καιρό στο νησί της Νάξου που υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, κατασκευάζονται τα μπετά, οι λιμενοβραχίονες,οι οποίοι άμεσα θα μεταφερθούν στο νησί μας,με κατάλληλα μέσα,

(Ρυμουλκό και μπήγα ),και θα τοποθετηθούν στο λιμάνι μας!

Φίλες και φίλοι , για να φτάσουμε στο σημείο αυτό,τόσο προσωπικά αλλά και η ομάδα όλη, έχουμε βιώσει τεράστια αγωνία , πίεση και στενοχώριες, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του έργου,των πολλών τεχνικών δυσκολιών αλλά και των πολλαπλών γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Παρόλα αυτά με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος φαινόταν ως αδύνατο η άπιαστο όνειρο.

Ευχαριστώ πολύ το λιμενικό μας ταμείο,με όλους τους μηχανικούς ,για την μακρόχρονη συνεργασία.Τους ευχαριστώ κυρίως για την πραγματοποίηση των μελετών,και την συνεργασία στο πλαίσιο ένταξης του έργου.

Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη μας κύριο Γεώργιο Χατζημάρκο,για την στήριξη του, οπότε χρειάστηκε.

Από καρδιάς ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο ,τον Δήμαρχο Ιητών ,κύριο Γκίκα Γκίκα,για την αγάπη του,την συμπαράσταση,και στήριξη του όλο αυτό το δύσκολο διάστημα.

Ήξερε καθημερινά τον αγώνα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και η υποστήριξη του ήταν συγκινητική.

Αμοιβαία η συμπαράσταση και η εκτίμηση και από την μεριά μου. Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό Δήμαρχο Νάξου τον κύριο Δημήτρη Λιανό,καθώς και τον Δήμο Νάξου για την σημαντικότατη βοήθεια και στήριξη. Δεν θα λησμονήσω ποτέ ότι μας παραχώρησαν για κάποιο διάστημα,χώρο για διεξαγωγή εργασιών για το έργο μας,στο λιμάνι της Νάξου!! Εκεί κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν προσωρινά τα πρώτα μπλόκια,κάτι που ήταν καθοριστικό,καθώς η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.Η βοήθεια τους ακόμη και τώρα πολύ σημαντική. Έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει αλληλεγγύη και νησιωτικότητα».

