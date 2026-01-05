Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Βριλήσσια
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 500.340 ευρώ για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι) στα Βριλήσσια.
- Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι
- Οδηγούσε μεθυσμένη ηλεκτρικό ποδήλατο και συνελήφθη - Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται έργο για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών στα Βριλήσσια, μετά την οριστική έγκριση χρηματοδότησης ύψους 500.340 ευρώ από το Eθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι).
Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης δήλωσε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βριλησσίων: «Η έγκριση της χρηματοδότησης για το νέο κλειστό γυμναστήριο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο συνιστά επιτυχία για την πόλη μας. Με το “μπαλόνι” στο Ο.Τ. 61, δημιουργούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν χώρο αθλητισμού υψηλού επιπέδου, που θα φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες αθλούμενους και υλοποιούμε μια από τις βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Επιλέξαμε μια λύση καινοτόμο, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμη, αποδεικνύοντας ότι με σωστό σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων, μπορούμε να αναβαθμίσουμε ριζικά την ποιότητα ζωής στα Βριλήσσια»
Τα αθλήματα που θα φιλοξενούνται
Το νέο γυμναστήριο, διαστάσεων 45m x 25m, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο «σπίτι» για τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και χειροσφαίρισης (χάντμπολ), καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων, προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στις αθλητικές υποδομές στα Βριλήσσια, οι οποίες είχαν μείνει στάσιμες για πάρα πολλά χρόνια».
Ο Δήμος Βριλησσίων αναφέρει ότι, η επιλογή του αεροϋποστηριζόμενου θόλου συνιστά μια βιώσιμη και οικονομική λύση, χωρίς την ανάγκη βαρέως μεταλλικού σκελετού. Η κατασκευή βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής:
- Σταθερότητα: Μέσω συνεχούς θετικής πίεσης αέρα με αυτόματους αισθητήρες ρύθμισης.
- Ασφάλεια: Εγκατάσταση εφεδρικών μονάδων προσαγωγής αέρα και συστημάτων έκτακτης ανάγκης.
- Ενεργειακή Απόδοση: Ενσωματωμένος καυστήρας αερίου για θέρμανση και απόλυτη συμμόρφωση με τα αυστηρά τεχνικά πρότυπα της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
*πηγή φωτογραφίας, δήμος Βριλησσίων
- Καιρός: Θεοφάνεια με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές
- Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τι έρχεται τον Ιανουάριο
- Μακρόν για Βενεζουέλα: Καλή είδηση η απομάκρυνση του Μαδούρο, αλλά δεν εγκρίνουμε τη μέθοδο των ΗΠΑ
- Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
- Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
- Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
- Υπόθεση Diarra: Πώς αλλάζει το μεταγραφικό τοπίο και οι ισορροπίες ισχύος ανάμεσα σε συλλόγους και ποδοσφαιριστές
- Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις