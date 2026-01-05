Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Βριλήσσια

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται έργο για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών στα Βριλήσσια, μετά την οριστική έγκριση χρηματοδότησης ύψους 500.340 ευρώ από το Eθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι).

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης δήλωσε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βριλησσίων: «Η έγκριση της χρηματοδότησης για το νέο κλειστό γυμναστήριο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο συνιστά επιτυχία για την πόλη μας. Με το “μπαλόνι” στο Ο.Τ. 61, δημιουργούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν χώρο αθλητισμού υψηλού επιπέδου, που θα φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες αθλούμενους και υλοποιούμε μια από τις βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Επιλέξαμε μια λύση καινοτόμο, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμη, αποδεικνύοντας ότι με σωστό σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων, μπορούμε να αναβαθμίσουμε ριζικά την ποιότητα ζωής στα Βριλήσσια»

Τα αθλήματα που θα φιλοξενούνται

Το νέο γυμναστήριο, διαστάσεων 45m x 25m, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο «σπίτι» για τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και χειροσφαίρισης (χάντμπολ), καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων, προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στις αθλητικές υποδομές στα Βριλήσσια, οι οποίες είχαν μείνει στάσιμες για πάρα πολλά χρόνια».

Ο Δήμος Βριλησσίων αναφέρει ότι, η επιλογή του αεροϋποστηριζόμενου θόλου συνιστά μια βιώσιμη και οικονομική λύση, χωρίς την ανάγκη βαρέως μεταλλικού σκελετού. Η κατασκευή βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής:

Σταθερότητα: Μέσω συνεχούς θετικής πίεσης αέρα με αυτόματους αισθητήρες ρύθμισης.

Ασφάλεια: Εγκατάσταση εφεδρικών μονάδων προσαγωγής αέρα και συστημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ενεργειακή Απόδοση: Ενσωματωμένος καυστήρας αερίου για θέρμανση και απόλυτη συμμόρφωση με τα αυστηρά τεχνικά πρότυπα της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας

