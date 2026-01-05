newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Βριλήσσια
Αυτοδιοίκηση 05 Ιανουαρίου 2026 | 13:01

Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο στα Βριλήσσια

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 500.340 ευρώ για την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι) στα Βριλήσσια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται έργο για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών στα Βριλήσσια, μετά την οριστική έγκριση χρηματοδότησης ύψους 500.340 ευρώ από το Eθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου με αεροϋποστηριζόμενο θόλο (μπαλόνι).

Ο Δήμαρχος Βριλησσίων Γιάννης Πισιμίσης δήλωσε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βριλησσίων: «Η έγκριση της χρηματοδότησης για το νέο κλειστό γυμναστήριο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο συνιστά επιτυχία για την πόλη μας. Με το “μπαλόνι” στο Ο.Τ. 61, δημιουργούμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν χώρο αθλητισμού υψηλού επιπέδου, που θα φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες αθλούμενους και υλοποιούμε μια από τις βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Επιλέξαμε μια λύση καινοτόμο, φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμη, αποδεικνύοντας ότι με σωστό σχεδιασμό και διεκδίκηση πόρων, μπορούμε να αναβαθμίσουμε ριζικά την ποιότητα ζωής στα Βριλήσσια»

Τα αθλήματα που θα φιλοξενούνται

Το νέο γυμναστήριο, διαστάσεων 45m x 25m, θα αποτελέσει ένα σύγχρονο «σπίτι» για τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και χειροσφαίρισης (χάντμπολ), καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων, προσθέτει η ανακοίνωση του δήμου επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στις αθλητικές υποδομές στα Βριλήσσια, οι οποίες είχαν μείνει στάσιμες για πάρα πολλά χρόνια».

Ο Δήμος Βριλησσίων αναφέρει ότι, η επιλογή του αεροϋποστηριζόμενου θόλου συνιστά μια βιώσιμη και οικονομική λύση, χωρίς την ανάγκη βαρέως μεταλλικού σκελετού. Η κατασκευή βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής:

  • Σταθερότητα: Μέσω συνεχούς θετικής πίεσης αέρα με αυτόματους αισθητήρες ρύθμισης.
  • Ασφάλεια: Εγκατάσταση εφεδρικών μονάδων προσαγωγής αέρα και συστημάτων έκτακτης ανάγκης.
  • Ενεργειακή Απόδοση: Ενσωματωμένος καυστήρας αερίου για θέρμανση και απόλυτη συμμόρφωση με τα αυστηρά τεχνικά πρότυπα της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Βριλησσίων

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο