Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Βέροια

Στη χρηματοδότηση για τη «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας» συνολικού προϋπολογισμού 13.575.209,26 €, προχώρησε με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.

Το Κλειστό Γυμναστήριο συνολικού εμβαδού δόμησης 6.685,66 τ.μ. θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα. Η σύνθεση του ενιαίου κτιρίου περιλαμβάνει τρεις διακριτούς όγκους:

Κτίριο A: Ο κεντρικός όγκος περιλαμβάνει τον Αγωνιστικό Χώρο και κερκίδες με συνολικά 1677 σταθερές θέσεις.

Κτίριο Β: Φιλοξενεί τη Διοίκηση, την Αίθουσα Γυμναστικής, το κεντρικό αναψυκτήριο και άλλες υποστηρικτικές λειτουργίες.

Κτίριο Γ: Περιλαμβάνει τους χώρους αθλητών, διαιτητών, αποδυτηρίων και τις υποστηρικτικές τους χρήσεις, αίθουσα τύπου, control room κλπ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Δήμος Βέροιας, η αρχιτεκτονική σύνθεση ακολουθεί τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την απαραίτητη έγκριση λειτουργικότητας, για τους αθλητικούς χώρους αλλά και όλους τους χώρους κύριας χρήσης.

Το Κτίριο Α (κύρια χρήση Γυμναστηρίου ~ 3.400 m²) περιλαμβάνει τον Αγωνιστικό χώρο & περιμετρικούς διαδρόμους (~ 1.200 m²), τις Κερκίδες: κοινού & διαπιστευμένων (vips, press~ 1.400 m² ), ενώ υπάρχει πρόβλεψη για Εξυπηρετήσεις κοινού & vips (κάτω από κερκίδες ~ 800 m²).

Συνολικά θα υπάρχουν:

1480 θέσεις κοινού: 938 στην ΝΔ και 542 στην ΒΑ κερκίδα

188 + 9 θέσεις διαπιστευμένων: vips και δημοσιογράφων

14 θέσεις ΑΜΕΑ : 8 στην ΒΑ κερκίδα και 6 στη στάθμη του γηπέδου

Σύνολο σταθερών θέσεων : 1.677

Το Κτίριο B θα δημιουργηθούν τα γραφεία της Διοίκησης, αποδυτ. Κοινού, κυλικείο, και στο Κτίριο Γ θα υπάρχουν αποδυτήρια, χώρος εξυπηρέτησης ομάδων, ιατρείο, αίθουσα συνεντεύξεων και control room.

Στον εξωτερικό χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου προβλέπεται περιμετρικά του κτιρίου και εκατέρωθεν της εσωτερικής οδού προβλέπεται διαμόρφωση πεζοδρομίων / σκληρών δαπέδων εξασφαλίζοντας πρόσβαση / εκτόνωση σε όλες τις εισόδους / εξόδους και απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, λεωφορείων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Εξασφαλίζονται 74 θέσεις ΙΧ, ΑΜΕΑ, οχημάτων έκτακτης ανάγκης καθώς επίσης και στάθμευση για λεωφορεία αλλά και ζώνη αποβίβασης / επιβίβασης (drop off) για τη διευκόλυνση των κινήσεων διαπιστευμένων.

Νέες προοπτικές

«Η κατασκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση της Δημοτικής Αρχής Βέροιας και προσωπικό στοίχημα. Αναβαθμίζουμε μία περιοχή με ένα κτίριο που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ και θα διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό με δυνατότητα διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών αγώνων, αποτελώντας αποτελεί πόλο έλξης κατοίκων και επισκεπτών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο για τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη για τη συνεργασία στην επίτευξη ενός μεγάλου στόχου» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.

*πηγή εικόνων, δήμος Βέροιας