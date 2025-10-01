newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 11:49
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Αυτοδιοίκηση 01 Οκτωβρίου 2025 | 11:21

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Ενισχύονται ουσιαστικά οι αθλητικές υποδομές του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Spotlight

Το νέο κλειστό γυμναστήριο Λυκόβρυσης είναι πλέον μια πραγματικότητα. Οι εργασίες κατασκευής από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ολοκληρώθηκαν και πλέον η χρήσιμη αθλητική υποδομή, δίπλα ακριβώς από το δημαρχείο, παραδίδεται στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβρυσης.

Πλέον, οι νέοι της ευρύτερης περιοχής θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν στεγασμένο χώρο άθλησης όπου θα μπορούν να ασκούνται με άνεση και ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες.

Η τελετή εγκαινίων του γυμναστηρίου έχει ήδη προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 19.00, πίσω από το Δημαρχείο της Λυκόβρυσης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό και θα συνεχιστεί με δραστηριότητες για παιδιά. Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα αθλητική υποδομή της πόλης.

Πόλος αθλητικής δραστηριότητας

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κ. Μάριος Ψυχάλης δηλώνει : «Το εμβληματικό αυτό έργο, δέσμευση της Διοίκησής μας που γίνεται πράξη, θα λειτουργήσει ως πόλος αθλητικής δραστηριότητας, δίνοντας διεξόδους ψυχαγωγίας και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των νέων, αλλά και όχι μόνο, στην ευρύτερη περιοχή. Με την ολοκλήρωσή του, αποδεικνύουμε στους Δημότες μας την αγάπη μας για την πόλη μας και όλες τις γειτονιές της! Περιμένουμε με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό όλους στα μεγάλα εγκαίνια!»

*πηγή αρχικής φωτογραφίας(προ επεξεργασίας), Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Περιβάλλον 29.09.25

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Σύνταξη
Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία
Απασχόληση 26.09.25

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν
Ελλάδα 01.10.25

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς - Τι ζητά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα θρυλικά διπλά των Ερυθρόλευκων στο «Emirates» (vids)
Champions League 01.10.25

Τα θρυλικά διπλά του Ολυμπιακού στο «Emirates» (vids)

Τρία βράδια, τρία «δίπλα», τρεις διαφορετικές ιστορίες. Και μία τέταρτη που θέλει να δημιουργήσει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ (1/10, 22:00), στο αγαπημένο του «Emirates».

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο