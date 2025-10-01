Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Το νέο κλειστό γυμναστήριο Λυκόβρυσης είναι πλέον μια πραγματικότητα. Οι εργασίες κατασκευής από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ολοκληρώθηκαν και πλέον η χρήσιμη αθλητική υποδομή, δίπλα ακριβώς από το δημαρχείο, παραδίδεται στη Δημοτική Κοινότητα Λυκόβρυσης.

Πλέον, οι νέοι της ευρύτερης περιοχής θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν στεγασμένο χώρο άθλησης όπου θα μπορούν να ασκούνται με άνεση και ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες.

Η τελετή εγκαινίων του γυμναστηρίου έχει ήδη προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 19.00, πίσω από το Δημαρχείο της Λυκόβρυσης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον καθιερωμένο αγιασμό και θα συνεχιστεί με δραστηριότητες για παιδιά. Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα αθλητική υποδομή της πόλης.

Πόλος αθλητικής δραστηριότητας

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κ. Μάριος Ψυχάλης δηλώνει : «Το εμβληματικό αυτό έργο, δέσμευση της Διοίκησής μας που γίνεται πράξη, θα λειτουργήσει ως πόλος αθλητικής δραστηριότητας, δίνοντας διεξόδους ψυχαγωγίας και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των νέων, αλλά και όχι μόνο, στην ευρύτερη περιοχή. Με την ολοκλήρωσή του, αποδεικνύουμε στους Δημότες μας την αγάπη μας για την πόλη μας και όλες τις γειτονιές της! Περιμένουμε με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό όλους στα μεγάλα εγκαίνια!»

*πηγή αρχικής φωτογραφίας(προ επεξεργασίας), Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης