Δώρα και ευχές για το Πάσχα από τον Δήμο Αθηναίων σε 3.500 άτομα τρίτης ηλικίας

Ο Δήμος Αθηναίων ευχήθηκε στους μεγαλύτερους ηλικιακά συμπολίτες μας, προσφέροντας πασχαλινά δώρα. Για δύο ημέρες, 7 και 8 Απριλίου, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, υπάλληλοι του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του Δήμου ετοίμασαν πασχαλινά πακέτα για 3.500 ηλικιωμένους συμπολίτες μας, στο δημοτικό κτίριο της οδού Λιοσίων 22, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Αυτές τις άγιες ημέρες του Πάσχα, στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης. Με τα πασχαλινά πακέτα, που ετοίμασαν και φέτος οι εργαζόμενοι του Δήμου μας, θέλουμε να προσφέρουμε όχι μόνο υλικά αγαθά, αλλά και ένα χαμόγελο, μια ζεστή σκέψη, μια υπενθύμιση ότι κανείς δεν είναι μόνος. Με σεβασμό και φροντίδα, διασφαλίζουμε ότι το μήνυμα της Ανάστασης θα φτάσει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η φροντίδα για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και βασικό πυλώνα της διαγενεακής αλληλεγγύης που επιδιώκουμε να ενισχύουμε καθημερινά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα ότι η πόλη μας δεν ξεχνά όσους έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία. Τα πασχαλινά πακέτα είναι μια μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού, αλλά και μια ευκαιρία να κρατήσουμε ζωντανή τη σύνδεση και τη συνοχή μεταξύ των γενεών».

Τα πασχαλινά δώρα έλαβαν μέλη των Λεσχών Φιλίας, αλλά και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αθηναίων. Συσκευάστηκαν και μοιράστηκαν στις 25 Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων.