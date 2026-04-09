Δώρα και ευχές για το Πάσχα από τον Δήμο Αθηναίων σε 3.500 άτομα τρίτης ηλικίας
«Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
- Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα - Με ειδικές πτήσεις η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα
- Προειδοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών την περίοδο του Πάσχα
- Μαρούσι: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που μαχαίρωσε ανήλικο
- Γιορτή σήμερα 9 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν
Ο Δήμος Αθηναίων ευχήθηκε στους μεγαλύτερους ηλικιακά συμπολίτες μας, προσφέροντας πασχαλινά δώρα. Για δύο ημέρες, 7 και 8 Απριλίου, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη, υπάλληλοι του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του Δήμου ετοίμασαν πασχαλινά πακέτα για 3.500 ηλικιωμένους συμπολίτες μας, στο δημοτικό κτίριο της οδού Λιοσίων 22, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Αυτές τις άγιες ημέρες του Πάσχα, στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης. Με τα πασχαλινά πακέτα, που ετοίμασαν και φέτος οι εργαζόμενοι του Δήμου μας, θέλουμε να προσφέρουμε όχι μόνο υλικά αγαθά, αλλά και ένα χαμόγελο, μια ζεστή σκέψη, μια υπενθύμιση ότι κανείς δεν είναι μόνος. Με σεβασμό και φροντίδα, διασφαλίζουμε ότι το μήνυμα της Ανάστασης θα φτάσει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις».
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, τόνισε: «Η φροντίδα για τους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για τον Δήμο Αθηναίων και βασικό πυλώνα της διαγενεακής αλληλεγγύης που επιδιώκουμε να ενισχύουμε καθημερινά. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, επιβεβαιώνουμε έμπρακτα ότι η πόλη μας δεν ξεχνά όσους έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία. Τα πασχαλινά πακέτα είναι μια μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού, αλλά και μια ευκαιρία να κρατήσουμε ζωντανή τη σύνδεση και τη συνοχή μεταξύ των γενεών».
Τα πασχαλινά δώρα έλαβαν μέλη των Λεσχών Φιλίας, αλλά και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Αθηναίων. Συσκευάστηκαν και μοιράστηκαν στις 25 Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων.
- Srdjan Ivanovic: Ο ντράμερ των Blazin’ Quartet μιλά για τη τζαζ και το νέο δίσκο τους
- Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
- Το Artemis II πλησιάζει την πιο κρίσιμη στιγμή – Μετεωρική επιστροφή με 40.000 χλμ/ώρα
- NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
- Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
- Προπονητής στην Τσεχία φωτογράφιζε παίκτριες, καταδικάστηκε, όμως συνέχισε να δουλεύει!
- Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
- Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις