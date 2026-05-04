Αποστολή του ΕΚΠΑ σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Παρουσίαση προγραμμάτων σπουδών και διεθνείς συνεργασίες

Αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφτηκε τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη με σκοπό την παρουσίαση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του πανεπιστημίου και του παραρτήματος του στην Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση των αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η αντιπροσωπεία συναντήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη με την πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά και πραγματοποιήθηκαν με τη φροντίδα της κ. Προξένου παρουσιάσεις σε σημαντικούς φορείς της Νέας Υόρκης και της ομογένειας.

Επιπλέον εκπρόσωποι κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων και οργανισμών συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών στην εκπαίδευση και την έρευνα. Πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Πανεπιστήμιο Yale, το Columbia University, το New York University, το Queens College, το Rutgers University και το Mount Sinai, καθώς και με φορείς της ελληνοαμερικανικής κοινότητας όπως το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Νέας Υόρκης, ο Σύλλογος Ελλήνων Τραπεζιτών Νέας Υόρκης, ο Ελληνικός Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νέας Υόρκης, εκπρόσωποι ελληνοαμερικανικών σχολείων, ο Σύνδεσμος Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η οργάνωση AHEPA.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, η Αντιπρύτανις καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ Ελένη Βασιλόπουλου και η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθηγήτρια Έφη Μπάσδρα.

Ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ακαδημαϊκή αριστεία και τις νέες γέφυρες γνώσης που χτίζονται μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πρύτανης καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης νέων προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση του ΕΚΠΑ στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Η Αντιπρύτανις καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, ενημέρωσε αναλυτικά για τα προγράμματα, εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα τμήματα σε φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Ντάγγας (Mount Sinai) συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο

Παράλληλα, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη.

Η αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, και την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, την Καθηγήτρια, κα Σοφία Παπαϊωάννου ενημέρωσαν τον Σεβασμιώτατο για τις πρόσφατες δράσεις του Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη, τις παρουσιάσεις και τις ενέργειες διεθνούς προβολής που συνδέονται με τα αγγλόφωνα ακαδημαϊκά του προγράμματα, το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Αθήνα, καθώς και το νεοσύστατο παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Κύπρο.

Επαφές και στη Βοστώνη

Οι επαφές της Διοίκησης του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη συνεργασιών και την παρουσίαση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου συνεχίστηκαν στη Βοστώνη.

Στη συνάντηση εργασίας που οργάνωσε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Βοστώνη, Συμεών Τέγος, συμμετείχαν ο Γρηγόρης Στεφανόπουλος (ακαδημαϊκός, καθηγητής MIT), ο Πέτρος Βαμβακάς (ακαδημαϊκός, καθηγητής Emmanuel College), ο Δημήτρης Σκιαδάς (ακαδημαϊκός, καθηγητής Fletcher School, κάτοχος έδρας Καραμανλή), ο Παύλος Τσιτσόπουλος (επιχειρηματίας, Director CX Commerce SaaS Operations at Oracle), ο Harry Vlachos (πρόεδρος Alpha Omega Council – Δικηγόρος), ο Στέφανος Κάλες (καθηγητής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, Harvard University), ο Γιώργος Λάσκαρης (πυρηνικός φυσικός, επικεφαλής NGO «Deon Policy Institute»), ο Δημήτρης Ιωαννίδης (International Lawyer – BU Law School), ο Ερωτόκριτος Κατσαβουνίδης (καθηγητής Αστροφυσικής MIT), ο Δημήτρης Ιωαννίδης (Δικηγόρος – business innovator), η Σοφία Καμπάνης (CEO MA Innovation Network), ο Σταμάτης Αστράς (Venture Capital / επιχειρηματίας στον χώρο της επικοινωνίας), η Χρυσούλα Κουρκουντή (Διευθύντρια Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο), ο Κώστας Σιδερίδης (Επιχειρηματίας Feroceramic — technical ceramics / defense equipment) και ο Γιάννης Γκλαβάς (Πλαστικός Χειρουργός – Πρόεδρος NΕHMDS).

Η Αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε με την ηγεσία του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος Boston University στο γραφείο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου στη Βοστώνη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε ανταπόδοση της επίσκεψης της Προέδρου του Boston University, Melissa Gilliam, και της ομάδας της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025. Οι ηγεσίες των δύο ιδρυμάτων εξέφρασαν εκ νέου την πρόθεσή τους να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίως στους τομείς των επιστημών υγείας, των κλασικών σπουδών και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών —με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαιολογία— καθώς και της φαρμακολογίας και του διεθνούς δικαίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, είχε συνάντηση με την Πρόεδρο Gilliam και συζήτησαν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δυνατότητες συνέργειας των δύο ιδρυμάτων. Παράλληλα, η Αντιπρύτανις Σοφία Παπαϊωάννου και η Καθηγήτρια Ιατρικής Έφη Μπάσδρα συναντήθηκαν με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών (Provost) του Boston University, Gloria Waters, τον Ανώτερο Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης William Straughn, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης, Tuoyang Mu, την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Christina Cox, καθώς και με ομάδα καθηγητών και διοικητικών στελεχών του Boston University.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα συνεργασίας μέσω των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκπρόσωποι του Boston University εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή, αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και μοναδικής πολιτιστικής σημασίας.

Επιπλέον, το Boston University εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θερινό πρόγραμμα «Voyage into Classical Civilization» στην Αθήνα, καθώς και στο πρόγραμμα Κλασικής Αρχαιολογίας. Οι δράσεις αυτές αναδείχθηκαν ως εξαιρετικές ευκαιρίες για τον συνδυασμό ακαδημαϊκής αριστείας και βιωματικής επαφής με την ιστορία και τον πολιτισμό.

Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τις συναντήσεις εκφράζοντας την κοινή τους βούληση για τη συνέχιση της συνεργασίας και συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τη διαμόρφωση μιας δυναμικής και πολυδιάστατης συνεργασίας που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Boston University στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή παρουσία.