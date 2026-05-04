newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 10:08
Φωτιά σε αστικό λεωφορείο – Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Φυλής
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποστολή του ΕΚΠΑ σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Παρουσίαση προγραμμάτων σπουδών και διεθνείς συνεργασίες
Ελλάδα 04 Μαΐου 2026, 10:22

Αποστολή του ΕΚΠΑ σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη – Παρουσίαση προγραμμάτων σπουδών και διεθνείς συνεργασίες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση των αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Spotlight

Αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφτηκε τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη με σκοπό την παρουσίαση όλων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του πανεπιστημίου και του παραρτήματος του στην Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση των αγγλόφωνων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η αντιπροσωπεία συναντήθηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη με την πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Ιφιγένεια Καναρά και πραγματοποιήθηκαν με τη φροντίδα της κ. Προξένου παρουσιάσεις σε σημαντικούς φορείς της Νέας Υόρκης και της ομογένειας.

Επιπλέον εκπρόσωποι κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων και οργανισμών συναντήθηκαν με την αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών στην εκπαίδευση και την έρευνα. Πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Πανεπιστήμιο Yale, το Columbia University, το New York University, το Queens College, το Rutgers University και το Mount Sinai, καθώς και με φορείς της ελληνοαμερικανικής κοινότητας όπως το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Νέας Υόρκης, ο Σύλλογος Ελλήνων Τραπεζιτών Νέας Υόρκης, ο Ελληνικός Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νέας Υόρκης, εκπρόσωποι ελληνοαμερικανικών σχολείων, ο Σύνδεσμος Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η οργάνωση AHEPA.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, η Αντιπρύτανις καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας καθηγήτρια Παγώνα Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Νικόλαος Αρκαδόπουλος, η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ Ελένη Βασιλόπουλου και η Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών καθηγήτρια Έφη Μπάσδρα.

Ήταν μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ακαδημαϊκή αριστεία και τις νέες γέφυρες γνώσης που χτίζονται μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πρύτανης  καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης νέων προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση του ΕΚΠΑ στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Η Αντιπρύτανις καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, ενημέρωσε αναλυτικά για τα προγράμματα, εστιάζοντας στις ευκαιρίες που προσφέρουν τα νέα τμήματα σε φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Ντάγγας (Mount Sinai) συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

WhatsApp Image 2026 04 29 at 9.35.31 AM WhatsApp Image 2026 04 28 at 8.18.04 PM(6) WhatsApp Image 2026 04 28 at 8.18.04 PM(3) WhatsApp Image 2026 04 28 at 8.18.05 PM(6)    WhatsApp Image 2026 04 28 at 8.18.04 PM WhatsApp Image 2026 04 28 at 8.18.05 PM(5)  WhatsApp Image 2026 04 28 at 8.18.02 PM(2) WhatsApp Image 2026 04 29 at 9.35.31 AM (2) WhatsApp Image 2026 04 29 at 9.35.31 AM (3)   WhatsApp Image 2026 04 29 at 9.42.35 AM WhatsApp Image 2026 04 29 at 9.42.36 AMWhatsApp Image 2026 04 29 at 9.42.37 AM WhatsApp Image 2026 04 29 at 9.42.38 AM

Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο

Παράλληλα, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου είχε συνάντηση με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής στη Νέα Υόρκη.

Η αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, και την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, την Καθηγήτρια, κα Σοφία Παπαϊωάννου ενημέρωσαν τον Σεβασμιώτατο για τις πρόσφατες δράσεις του Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη, τις παρουσιάσεις και τις ενέργειες διεθνούς προβολής που συνδέονται με τα αγγλόφωνα ακαδημαϊκά του προγράμματα, το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Αθήνα, καθώς και το νεοσύστατο παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Κύπρο.

WhatsApp Image 2026 05 02 at 11.10.17 AM(1) WhatsApp Image 2026 05 02 at 11.10.17 AM

Επαφές και στη Βοστώνη

Οι επαφές της Διοίκησης του Πανεπιστημίου για την ανάπτυξη συνεργασιών και την παρουσίαση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου συνεχίστηκαν στη Βοστώνη.

Στη συνάντηση εργασίας που οργάνωσε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Βοστώνη, Συμεών Τέγος, συμμετείχαν ο Γρηγόρης Στεφανόπουλος (ακαδημαϊκός, καθηγητής MIT), ο Πέτρος Βαμβακάς (ακαδημαϊκός, καθηγητής Emmanuel College), ο Δημήτρης Σκιαδάς (ακαδημαϊκός, καθηγητής Fletcher School, κάτοχος έδρας Καραμανλή), ο Παύλος Τσιτσόπουλος (επιχειρηματίας, Director CX Commerce SaaS Operations at Oracle), ο Harry Vlachos (πρόεδρος Alpha Omega Council – Δικηγόρος), ο Στέφανος Κάλες (καθηγητής Ιατρικής & Δημόσιας Υγείας, Harvard University), ο Γιώργος Λάσκαρης (πυρηνικός φυσικός, επικεφαλής NGO «Deon Policy Institute»), ο Δημήτρης Ιωαννίδης (International Lawyer – BU Law School), ο Ερωτόκριτος Κατσαβουνίδης (καθηγητής Αστροφυσικής MIT), ο Δημήτρης Ιωαννίδης (Δικηγόρος – business innovator), η Σοφία Καμπάνης (CEO MA Innovation Network), ο Σταμάτης Αστράς (Venture Capital / επιχειρηματίας στον χώρο της επικοινωνίας), η Χρυσούλα Κουρκουντή (Διευθύντρια Μαλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο), ο Κώστας Σιδερίδης (Επιχειρηματίας Feroceramic — technical ceramics / defense equipment) και ο Γιάννης Γκλαβάς (Πλαστικός Χειρουργός – Πρόεδρος NΕHMDS).

photo 2026 05 01 09 53 22

Η Αντιπροσωπεία του Εθνικού και Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών συναντήθηκε με την ηγεσία του κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος Boston University στο γραφείο της Διοίκησης του Πανεπιστημίου στη Βοστώνη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την κοινή τους δέσμευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου Αθηνών αποτέλεσε ανταπόδοση της επίσκεψης της Προέδρου του Boston University, Melissa Gilliam, και της ομάδας της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025. Οι ηγεσίες των δύο ιδρυμάτων εξέφρασαν εκ νέου την πρόθεσή τους να αναπτύξουν ουσιαστικές συνεργασίες με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ιδίως στους τομείς των επιστημών υγείας, των κλασικών σπουδών και των συναφών ανθρωπιστικών επιστημών —με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαιολογία— καθώς και της φαρμακολογίας και του διεθνούς δικαίου.

WhatsApp Image 2026 05 02 at 11.05.22 AM(1)

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, είχε συνάντηση με την Πρόεδρο Gilliam και συζήτησαν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις δυνατότητες συνέργειας των δύο ιδρυμάτων. Παράλληλα, η Αντιπρύτανις Σοφία Παπαϊωάννου και η Καθηγήτρια Ιατρικής Έφη Μπάσδρα συναντήθηκαν με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών (Provost) του Boston University, Gloria Waters, τον Ανώτερο Υπεύθυνο Διεθνούς Ανάπτυξης William Straughn, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Διεθνούς Ανάπτυξης, Tuoyang Mu, την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Christina Cox, καθώς και με ομάδα καθηγητών και διοικητικών στελεχών του Boston University.

WhatsApp Image 2026 05 02 at 11.05.22 AM

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην δυνατότητα συνεργασίας μέσω των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εκπρόσωποι του Boston University εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή, αναγνωρίζοντας την αξία της εκπαίδευσης σε ένα περιβάλλον υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου και μοναδικής πολιτιστικής σημασίας.

Επιπλέον, το Boston University εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επανεκκίνηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο θερινό πρόγραμμα «Voyage into Classical Civilization» στην Αθήνα, καθώς και στο πρόγραμμα Κλασικής Αρχαιολογίας. Οι δράσεις αυτές αναδείχθηκαν ως εξαιρετικές ευκαιρίες για τον συνδυασμό ακαδημαϊκής αριστείας και βιωματικής επαφής με την ιστορία και τον πολιτισμό.

Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τις συναντήσεις εκφράζοντας την κοινή τους βούληση για τη συνέχιση της συνεργασίας και συμφώνησαν να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα επόμενα βήματα. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο για τη διαμόρφωση μιας δυναμικής και πολυδιάστατης συνεργασίας που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Boston University στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη διεθνή παρουσία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Φάγατε; Το ανοσοποιητικό σας μόλις δυνάμωσε

Κόσμος
Ιρανικά ΜΜΕ: Χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

Ιρανικά ΜΜΕ: Χτυπήθηκε αμερικανικό πολεμικό πλοίο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Σύνταξη
Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο του νησιού – Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, λέει ο Γιαννάκος
Ελλάδα 04.05.26

SOS εκπέμπει το νοσοκομείο Λήμνου: Έμεινε χωρίς αναισθησιολόγο - Τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς καταγγέλλει ο Γιαννάκος

Από το περασμένο Σάββατο το νοσοκομείο της Λήμνου έχει μείνει χωρίς αναισθησιολόγο, μετά από ατύχημα που είχε η μοναδική γιατρός της ειδικότητας.

Σύνταξη
Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός – Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή
«Ήταν σχεδιασμένο» 04.05.26

Φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα, απειλές, εμπρησμός - Μιλήσαμε με την ιδιοκτήτρια της γκαλερί Ecletica στου Ψυρρή

Κυριακή του Πάσχα γκαλερί στου Ψυρρή με φιλοπαλαιστινιακό μήνυμα κάηκε. «Είναι εμπρηστική επίθεση», τονίζει η ιδιοκτήτρια στο in

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της
Ελλάδα 04.05.26

Έφεση κατά της δικαστικής δικαίωσης της Τυχεροπούλου από την ΑΑΔΕ – «Δύο μέτρα και δύο σταθμά», καταγγέλλει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τον δικηγόρος της η Παρασκευή Τυχερόπουλου θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δικαιώματά της με όλα τα νόμιμα μέσα, με τη Δικαιοσύνη να αποτελεί τον τελικό κριτή της υπόθεσης.

Σύνταξη
Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης
Μεγάλες καταστροφές 04.05.26

Βανδαλισμοί στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης για τους βανδαλισμούς στο 1ο Λύκειο Αργυρούπολης.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Ζαχαριάδης: Το μανιφέστο Τσίπρα, βάση διαλόγου για ενότητα και ανασύνθεση – Το ΠΑΣΟΚ κρατά ανοιχτή την πόρτα στη ΝΔ

«Αναγκαίο να υπάρξει επικοινωνία όχι μόνο Τσίπρα- Φάμελλου, αλλά όλες οι πλευρές με όλες τις πλευρές που ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα. Καθοριστικό να γίνει μία συσπείρωση δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο, ιδίως τώρα που το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί μια γραμμή περιχαράκωσης», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του
Βίντεο 04.05.26

Γιώργος Μαρίνος: Η Άννα Φόνσου τον τιμά με μουσική σκηνή στο όνομά του

Η κεντρική αίθουσα στο «Σπίτι του Ηθοποιού» θα ονομαστεί «Μουσική Σκηνή Γιώργος Μαρίνος», σε μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη στις 11 Μαΐου. όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου

Σύνταξη
Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή
Υγεία 04.05.26

Καρκίνος των ωοθηκών: η πρόκληση της πρώιμης αναγνώρισης και η μετάβαση στη στοχευμένη θεραπευτική εποχή

Γράφει η Δρ. Μαρία Καπαρέλου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ογκολογικής-Αιματολογικής ομάδας, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Σύνταξη
Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο
Αθλητικές υποδομές 04.05.26

Δρομολογείται νέος πολυχώρος αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Πάτμο

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3.500.000 ευρώ για την κατασκευή του Πολυχώρου Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων στην Πάτμο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος του νησιού.

Σύνταξη
Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών
Επικαιρότητα 04.05.26

Στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής η σύμβαση ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και η διαδικασία πρόσκτησης δύο φρεγατών

Για τη σύμβαση του ΥΠΕΘΑ με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη διαδικασία πρόσκτησης δύο ιταλικών φρεγατών θα γνωμοδοτήσει η επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies