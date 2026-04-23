Για τη μεγάλη σημασία της επιτυχίας του προγράμματος «Προλαμβάνω» στον σχεδιασμό του οποίου είχε κομβικό ρόλο το ΕΚΠΑ, αλλά και για τον σχεδιασμό της δημιουργίας ενός ακόμη παραρτήματος του πανεπιστημίου στο εξωτερικό πέραν αυτού της Κύπρου που λειτουργεί ήδη, μίλησε στον δημοσιογράφο του ΟΤ Χρήστο Κολώνα ο Γεράσιμος Σιάσος, πρύτανης ΕΚΠΑ, στο OT Delphi Economic Forum που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum XI.

Οπως επεσήμανε ο πρύτανης, το πρόγραμμα είναι από τα σπουδαιότερα προγράμματα πρόληψης που έχουν εφαρμοστεί ποτέ όχιο μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στην ΕΕ. Την υλποίηση έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας και χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνολικά σε όλα τα προγράμματα του «Προλαμβάνω» συμμετείχαν πάνω από 6 εκατ. πολίτεε, ενώ ειδικά για την καρδιαγγειακή νόσο έχει ξεπεράσει τα 3,5 εκατ. πολίτες.

Οσον αφορά τα επόμενα βήματα αυτής της δράσης, ο κ. Σιάσος είπε ότι το ΕΚΠΑ θα επιδιώξει να αναλύσει τα αποτελέσματα, «για να δούμε πώς αυτά τα δεδομένα που θα συλλέξουμε από το πρόγραμμα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάμε σε στοχευμένες δράσεις πρόληψης και θεραπείες της καρδιαγγειακής νόσου» και πρόσθεσε ότι «αυτό που υλοποιείται αυτήν τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό βήμα, γιατί πάρα πολλοίπι πολίτες θα εντοπίσουν προβλήματα υγείας που δεν γνώριζαν. Είναι ένα πρόγραμμα που θα σώσει ζωές, θα αποτρέψει εμφράγματα και θανάτους».

Οσον αφορά την εξωστρέφεια του ΕΚΠΑ, ο πρύτανης σημείωσε ότι «ο Πανεπιστήμιο Αθηνών πάντα είχε πολύ σημαντικές συνεργασίες, με πάρα πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πρσοπαθήσει να εντείνουμε αυτές τις προσπάθριες με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στην ιταρική, στη φιλοσοφική, στη φαρμακευτική, αλλά το μεγαλύτερο είναι η ίδρυση ενός παραρτήματος στην Κύπρο», το οποίος λειτουργεί ήδη.

Ο ίδιος ανακοίνωσε μιλώντας στο OT Delphi Econmomic Forum ότι «αναμένουμε να αναπτύξουμε κι άλλες σχολές τα επόμενα χρόνια. Ετελπιστούμε να παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης και σε άλλους φοιτητές της ΝΑ Ευρώπης. Υπάρχει σχεδιασμός να προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα διεθνοποίησης με ίδρυση ενός ακόμη παραρτήματος σε μια ξένη χώρα».