Γερασιμος Σιασος: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρωταγωνιστής στις προκλήσεις του 2026

Για μια νέα χρονιά προγραμματισμού, εξωστρέφειας και συλλογικής προσπάθειας μιλά ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, στο άρθρο του στην εφημερίδα «Πανεπιστήμιο Αθηνών» που κυκλοφόρησε με το «Βήμα της Κυριακής» την 1η Φεβρουαρίου. Παράλληλα, ο κ. Σιάσος αναφέρεται στη διεθνή πορεία και τις πρόσφατες επιτυχίες του Ιδρύματος, αλλά και στις προτεραιότητες που θέτει το Πανεπιστήμιο για το μέλλον. Στο επίκεντρο βρίσκονται, για ακόμα μια χρονιά, η ακαδημαϊκή αριστεία, η έρευνα και η διαρκής συμβολή στην πρόοδο της κοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρωταγωνιστής στις προκλήσεις του 2026 Η έναρξη του 2026 σηματοδοτεί μια ακόμη ευκαιρία προγραμματισμού και συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της αποστολής του Πανεπιστημίου: την παραγωγή και διάδοση της γνώσης, την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και τη συμβολή στην πρόοδο της κοινωνίας.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ιστορία σχεδόν δύο αιώνων, παραμένει σταθερός πυλώνας ακαδημαϊκής αριστείας, δημοκρατικών αξιών και κοινωνικής ευθύνης. Πορεύτηκε παράλληλα με το νεότερο ελληνικό κράτος και ήταν πάντα παρόν σε όλες τις σημαντικές στιγμές του Εθνους. Από το 1837 μέχρι σήμερα, με σταθερό προσανατολισμό στο αύριο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σήμερα πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των 200 κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου οι προκλήσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό είναι σύνθετες και αλληλένδετες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διεθνή πρωτοπορία προβάλλοντας την ισχυρή θέληση των μελών του για πρόοδο, ανάπτυξη και αριστεία. Νέες προοπτικές ανοίγονται με πολλές διεθνείς συνεργασίες και κοινά προγράμματα που συνδέουν το Ίδρυμα με τα πλέον φημισμένα Πανεπιστήμια παγκοσμίως (Harvard, YALE, Sorbonne, Columbia κ.ά.).

Η επένδυση στην άριστη εκπαιδευτική διαδικασία, την καινοτόμο έρευνα και τη διαρκή εξωστρέφεια ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία και επιρροή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί καρπό της συνεργασίας, του ήθους και της αφοσίωσης όλων των μελών της μεγάλης πανεπιστημιακής οικογένειας που αριθμεί 100.000 μέλη (φοιτητές/τριες, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό).

Η προηγούμενη χρονιά σηματοδότησε ένα ακόμη ιστορικό βήμα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματoς στην Κύπρο, επεκτείνοντας έτσι την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου πέρα από τα ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την κυπριακή ακαδημαϊκή κοινότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες.

Στο κατώφλι του 2026, το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξακολουθεί να αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και επιρροή. Η ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών, η στήριξη της έρευνας και της νέας γενιάς επιστημόνων, η βελτίωση των υποδομών και η προώθηση της εξωστρέφειας, συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητές μας για το νέο έτος.

Με εργατικότητα και δυναμισμό, όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να τιμούμε την ιστορία και την αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά Δημιουργίας, Υγείας, Προόδου και Αλληλεγγύης.

* Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής