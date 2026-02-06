Γερασιμος Σιασος: Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πρωταγωνιστής στις προκλήσεις του 2026
Το άρθρο του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμου Σιάσου, στην εφημερίδα «Πανεπιστήμιο Αθηνών» που κυκλοφόρησε με το «Βήμα της Κυριακής» την 1η Φεβρουαρίου
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
- Ανέβηκε στα 200 κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως
- Διεθνείς συνεργασίες με Harvard, YALE, Sorbonne, Columbia
- Παράρτημα στην Κύπρο
- Μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με 100.000 μέλη
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ιστορία σχεδόν δύο αιώνων, παραμένει σταθερός πυλώνας ακαδημαϊκής αριστείας, δημοκρατικών αξιών και κοινωνικής ευθύνης. Πορεύτηκε παράλληλα με το νεότερο ελληνικό κράτος και ήταν πάντα παρόν σε όλες τις σημαντικές στιγμές του Εθνους. Από το 1837 μέχρι σήμερα, με σταθερό προσανατολισμό στο αύριο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σήμερα πλέον συγκαταλέγεται μεταξύ των 200 κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου οι προκλήσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό είναι σύνθετες και αλληλένδετες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Το 2026 βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διεθνή πρωτοπορία προβάλλοντας την ισχυρή θέληση των μελών του για πρόοδο, ανάπτυξη και αριστεία. Νέες προοπτικές ανοίγονται με πολλές διεθνείς συνεργασίες και κοινά προγράμματα που συνδέουν το Ίδρυμα με τα πλέον φημισμένα Πανεπιστήμια παγκοσμίως (Harvard, YALE, Sorbonne, Columbia κ.ά.).
Η επένδυση στην άριστη εκπαιδευτική διαδικασία, την καινοτόμο έρευνα και τη διαρκή εξωστρέφεια ενισχύει ακόμη περισσότερο τη διεθνή παρουσία και επιρροή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί καρπό της συνεργασίας, του ήθους και της αφοσίωσης όλων των μελών της μεγάλης πανεπιστημιακής οικογένειας που αριθμεί 100.000 μέλη (φοιτητές/τριες, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό).
Η προηγούμενη χρονιά σηματοδότησε ένα ακόμη ιστορικό βήμα για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: την έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματoς στην Κύπρο, επεκτείνοντας έτσι την ακτινοβολία του Πανεπιστημίου πέρα από τα ελληνικά σύνορα, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την κυπριακή ακαδημαϊκή κοινότητα και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εκπαίδευση, έρευνα και διεθνείς συνεργασίες.
Στο κατώφλι του 2026, το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξακολουθεί να αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και επιρροή. Η ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών, η στήριξη της έρευνας και της νέας γενιάς επιστημόνων, η βελτίωση των υποδομών και η προώθηση της εξωστρέφειας, συνεχίζουν να αποτελούν προτεραιότητές μας για το νέο έτος.
Με εργατικότητα και δυναμισμό, όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου, θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να τιμούμε την ιστορία και την αποστολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εύχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά Δημιουργίας, Υγείας, Προόδου και Αλληλεγγύης.
* Γεράσιμος Σιάσος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
