Απαγορευτικό: Ακυρώσεις δρομολογίων και καθυστερήσεις στα λιμάνια της Αττικής λόγω θυελλωδών ανέμων
Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Τι ισχύει με Πειραιά
Σε ισχύ βρίσκονται ρυθμίσεις και απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια και αναβολές σε συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών αρχών, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.
Ειδικότερα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Παράλληλα, από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας στον Μαραθώνα δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Νέα Στύρα.
Καθυστερήσεις
Στο λιμάνι του Πειραιά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις ώρες αναχώρησης, που φτάνουν έως και τις πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων οχηματαγωγών – επιβατηγών πλοίων μετατέθηκαν για αναχώρηση μετά τις 12 το μεσημέρι.
Οι αναχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για ακόμη ένα πρωινό δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 09:00, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν μπορεί να πραγματοποιηθεί ή αν θα μετατεθεί και αυτό χρονικά.
Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων σκαφών, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Παράλληλα, στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει απαγορευτικό απόπλου στο δρομολόγιο που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο.
Νέα ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12:00, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.
