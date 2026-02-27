Europa League: Πρόκριση για Γκενκ (3-3) και Μπολόνια (1-0) – Αυτές είναι οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν
Η Γκενκ χρειάστηκε την παράταση για να περάσει στους «16» του Europa League (1-3 κ.δ, 3-3 παρ.). Πρόκριση και για την Μπολόνια (1-0). Δείτε τις ομάδες που προκρίθηκαν.
Στους «16» του Europa League πέρασαν οι Γκενκ και Μπολόνια, μετά τους επαναληπτικούς το βράδυ της Πέμπτης (26/2)
Η βέλγικη ομάδα, που παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα, χρειάστηκε την παράταση για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-1κ.α. ) και να περάσει στην επόμενη φάση, έστω και με το ισόπαλο 3-3.
Οι Κροάτες επικράτησαν στην κανονική διάρκεια με 3-1, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλαν το ματς στην παράταση, όπου η Γκενκ όμως σκόραρε με τον Ίτο και πήρε την πρόκριση.
Η Μπολόνια από την άλλη, μετά τη Νορβηγία, επικράτησε της Μπραν και στην Ιταλία με 1-0 και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζοάο Μάριο στο 56’.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Europa League
Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3
Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3
ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2
Μπραν – Μπολόνια 0-1
Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4
Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2
Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs του Europa League
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)
Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0
Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1
Μπολόνια – Μπραν 1-0
Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0
Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-3 (παρ. 1-3 κ.δ)
Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε 1-2
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs
Φερεντσβάρος
Στουτγκάρδη
Λιλ
Παναθηναϊκός
Νότιγχαμ Φόρεστ
Θέλτα
Μπολόνια
Γκενκ
Οι ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους 16
Άστον Βίλα
Μπράγκα
Φράιμπουργκ
Λιόν
Μίντιλαντ
Πόρτο
Μπέτις
Ρόμα
