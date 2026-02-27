Στους «16» του Europa League πέρασαν οι Γκενκ και Μπολόνια, μετά τους επαναληπτικούς το βράδυ της Πέμπτης (26/2)

Η βέλγικη ομάδα, που παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Κωνσταντίνο Καρέτσα, χρειάστηκε την παράταση για να καταφέρει να κάμψει την αντίσταση της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-1κ.α. ) και να περάσει στην επόμενη φάση, έστω και με το ισόπαλο 3-3.

Οι Κροάτες επικράτησαν στην κανονική διάρκεια με 3-1, ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα και έστειλαν το ματς στην παράταση, όπου η Γκενκ όμως σκόραρε με τον Ίτο και πήρε την πρόκριση.

Η Μπολόνια από την άλλη, μετά τη Νορβηγία, επικράτησε της Μπραν και στην Ιταλία με 1-0 και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζοάο Μάριο στο 56’.



Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Europa League

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Μπραν – Μπολόνια 0-1

Σέλτικ – Στουτγάρδη 1-4

Λιλ – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs του Europa League

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0

Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1

Μπολόνια – Μπραν 1-0

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0

Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ 3-3 (παρ. 1-3 κ.δ)

Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε 1-2

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs

Φερεντσβάρος

Στουτγκάρδη

Λιλ

Παναθηναϊκός

Νότιγχαμ Φόρεστ

Θέλτα

Μπολόνια

Γκενκ

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους 16

Άστον Βίλα

Μπράγκα

Φράιμπουργκ

Λιόν

Μίντιλαντ

Πόρτο

Μπέτις

Ρόμα