sports betsson
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενερμπαχτσέ 1-2: Σπουδαία πρόκριση για τους Reds στους 16 του Europa League (vid)
Europa League 27 Φεβρουαρίου 2026, 00:03

Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενερμπαχτσέ 1-2: Σπουδαία πρόκριση για τους Reds στους 16 του Europa League (vid)

Η αγγλική ομάδα ηττήθηκε 2-1 στο City Ground, αλλά πήρε την σπουδαία πρόκριση καθώς είχε πετύχει μεγάλη νίκη στο πρώτο ματς, στην Πόλη, με 3-0

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Η Νότιγχαμ Φόρεστ «έκλεισε» θέση για την φάση των 16 του Europa League, καθώς οι reds εξασφάλισαν την πρόκριση κόντρα στην Φενερμπαχτσέ.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 2-1 στο City Ground, αλλά η Φόρεστ ήταν αυτή που πανηγύρισε την κατάκτηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς στο πρώτο παιχνίδι στην Πόλη, είχε θριαμβεύσει με 3-0 επί της Φενέρ.

Η Φόρεστ θα κοντραριστεί στους 16 του Europa League με την Μίντιλαντ ή την Μπέτις και θα μάθει την αντίπαλό της, στην κλήρωση της Παρασκευής.

Η Νότιγχαμ ξεκίνησε καλά το ματς έχοντας δύο καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ.

Μια αντεπίθεση της τουρκικής ομάδας στο 22’, έδωσε την δυνατότητα στον Ακτούρκογλου να βρεθεί σε θέση βολής και ο επιθετικός της Φενέρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1.

Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, ενώ το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ένα μαρκάρισμα του Κούνια στον Ακτούρκογλου εξετάστηκε στο VAR και τελικά καταλογίστηκε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο παίκτης που το κέρδισε κι έκανε το 0-2 για την Φενέρ στο 48’.

Καθοριστικός ο Χάντσον – Οντόι

Ο τεχνικός της Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα έκανε τέσσερις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους και μία από αυτές, ο Χάντσον Οντόι, αποδείχθηκε «χρυσή» για την αγγλική ομάδα.

Η Νότιγχαμ πίεσε για να πετύχει το γκολ που θα έβαζε τέλος στις ελπίδες της Φενέρ και τα κατάφερε με τον παίκτη που προαναφέραμε. Ο Χάντσον – Οντόι έστειλε με εξαιρετικό σουτ την μπάλα στα δίχτυα του Τσετίν στο 68′ κάνοντας το 1-2 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα.

Θα πρέπει μάλιστα να τονίσουμε, ότι οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, με Ζεσούς και Μοράτο. Το 1-2 έμεινε μέχρι το τέλος, ένα αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στην αγγλική ομάδα στην φάση των 16 του Europa League.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Ορτέγκα, Χάτσινσον, Κούνια, Μουρίγιο (46’ Άινα), Μοράτο, Γουίλιαμς, Ντομίνγκες (84′ Γκιμπς Γουάιτ), Γιέιτς (46’ Σανκαρέ), Άντερσον, ΜακΑτί(46’ Χάντσον – Οντόι), Λούκας (46’ Ζέσους).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Τσετίν, Μουλντούρ, Γκεντουζί, Ντεμίρ, Μπράουν (76′ Μερκάν), Αϊντίν (63’ Ασένσιο), Γιούκσεκ, Καντέ, Νενέ (46’ Σεμέδο), Ακτούρκογλου, Σερίφ (76′ Εκιτσί).

Headlines:
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε
Europa League 26.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ
Europa League 26.02.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Σέλτικ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
Σαπουνόπερα 26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Το γάντι σήκωσε η πλευρά Σαμαρά, απαντώντας στην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και εμμένοντας στην ουσία της διπλής καταγγελίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο ανοιχτός πόλεμος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο