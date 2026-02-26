Στους «16» του Europa League προκρίθηκαν οι Λιλ, Φερεντσβάρος και Στουτγκάρδη, μετά τους επαναληπτικούς το βράδυ της Πέμπτης (26/2).

Στο Βελιγράδι, η Λιλ με γκολ του Ζιρού (4’) ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα (0-1) και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου πέτυχε ένα ακόμα γκολ με τον Νγκόι (99’) και με 2-0 προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

Η Φερεντσβάρος επικράτησε εντός έδρας της Λουντογκόρετς με 2-0, ανέτρεψε το 2-1 με το οποίο είχε χάσει στο πρώτο παιχνίδι και πέρασε στους «16» του. Κανισόφσκι στο 14’ και Ζαχαρίασεν στο 30’ τα γκολ για την ουγγρική ομάδα.

Τέλος, η Στουτγκάρδη μπορεί να ηττήθηκε στη Γερμανία από την Σέλτικ με 1-0, αλλά πέρασε στην επόμενη φάση χάρη στη νίκη που είχε πετύχει στην Σκωτία με 4-1. Το μοναδικό γκολ στο αποψινό παιχνίδι πέτυχε ο ΜακΚόουαν στο 1ο λεπτό.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Europa League

Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ 0-3

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Μπραν – Μπολόνια 0-1

19/02 22:00 Σέλτικ – Στουτγάρδη

19/02 22:00 Λιλ – Ερυθρός Αστέρας

19/02 22:00 Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος

19/02 22:00 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στα playoffs του Europa League

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (1-1 κ.δ)

Ερυθρός Αστέρας – Λιλ 0-2 (παρ. 0-1 κ.δ)

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 2-0

Στουτγάρδη – Σέλτικ 0-1

26/02 22:00 Μπολόνια – Μπραν

26/02 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ

26/02 22:00 Γκενκ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

26/02 22:00 Νότιγχαμ – Φενέρμπαχτσε