Europa League: Λάμψη Ερυθρού Αστέρα στη Γαλλία (0-1), τεσσάρα η Στουτγάρδη
Βήμα πρόκρισης του Ερυθρού Αστέρα με το εκτός έδρας 1-0 επί της Λιλ, επίδειξη δύναμης της Στουτγάρδης στη Σκωτία – Όλα τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των νοκ-άουτ play offs του Europa League
Ολοκληρώθηκε το πρώτο… πιάτο των αγώνων των νοκ-άουτ play offs του Europa League, με τις ρεβάνς που θα κρίνουν τις προκρίσεις στη φάση των «16» να είναι προγραμματισμένες για την επόμενη Πέμπτη (26/2).
Η Στουτγκάρδη ήταν ανώτερη της Σέλτικ και επικράτησε εύκολα με το ευρύ 4-1 στην Σκωτία, «κλειδώνοντας» την πρόκριση από το πρώτο ματς. Τα γκολ των Γερμανών πέτυχαν οι Ελ Κανούς (15′, 28′), Λέβελινγκ (57′) και Τόμας (90+3′). Ισοφάρισε προσωρινά ο Νίγκρεν στο 21′.
Μεγάλη νίκη πήρε ο Ερυθρός Αστέρας, κατακτώντας το μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Λιλ με 1-0! Το μοναδικό γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες και έδωσε το σπουδαίο αποτέλεσμα στους Σέρβους πέτυχε ο Τέμπο Ουκένα στο 45+1′ και πλέον στο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία.
Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 2-1 της Φερεντσβάρος, με την πρόκριση να παραμένει ορθάνοιχτη εν όψει της ρεβάνς της Ουγγαρίας. Οι Βούλγαροι προηγήθηκαν με το γκολ του Ντουά στο 24′, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Ντέλε στο 27′, αλλά εν τέλει οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν το θετικό αποτέλεσμα χάρη στο τέρμα του Σον στο 67′.
Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος με τη Βικτόρια Πλζεν (2-2), ο ΠΑΟΚ έχασε με 2-1 στην Τούμπα από τη Θέλτα, ενώ μεγάλα «διπλά» πέτυχαν επίσης οι Γκενκ (1-3 τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ), Μπολόνια (0-1 την Μπραν) και Νότιγχαμ Φόρεστ (0-3 τη Φενέρμπαχτσε).
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων των νοκ-άουτ play offs του Europa League:
Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Γκενκ (Βέλγιο) 1-3
ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Θέλτα (Ισπανία) 1-2
Μπραν (Νορβηγία)-Μπολόνια (Ιταλία) 0-1
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία) 0-3
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-1
Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 2-2
Λιλ (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-1
Σέλτικ (Σκωτία)-Στουτγκάρδη (Γερμανία) 1-4
