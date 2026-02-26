newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Ναύπλιο: 15χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από εγκαταλελειμμένο κτίριο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026

Ναύπλιο: 15χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από εγκαταλελειμμένο κτίριο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Η Αστυνομία στο Ναύπλιο διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Σύνταξη
Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Έρωτας: Αλλάζει με τα χρόνια και ο εγκέφαλος το ξέρει πριν από εμάς

Spotlight

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) στο Ναύπλιο όταν 15χρονη μαθήτρια έπεσε από ύψος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλιού ξενοδοχείου Ξενία, στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την σοβαρά τραυματισμένη την ανήλικη που έπεσε από το κτήριο και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και νοσηλεύεται.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τη μαθήτρια

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση της πτώσης της 15χρονης αναμένεται να θέσει εκ νέου στο προσκήνιο τα ερωτήματα που εδώ και χρόνια θέτουν τοπικοί φορείς και βουλευτές, σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση του ακινήτου, το οποίο παραμένει «εστία κινδύνων και δυσφήμισης» για την πόλη.

YouTube thumbnail

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;
Editorial 26.02.26

Τα εκτελεστικά όργανα για τις υποκλοπές καταδικάστηκαν. Οι εντολείς και συνεργοί τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα τιμωρηθούν;

Η καταδίκη αυτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές με παράνομο λογισμικό Predator κάνει ακόμη πιο επιτακτικό το κρίσιμο ερώτημα: Τι θα γίνει με τους ιθύνοντες νόες Κυριάκο Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη που τους έδωσαν εντολή και καθοδήγηση για να τις κάνουν;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ
ΗΠΑ 26.02.26

Χίλαρι Κλίντον: «Δεν θυμάται» αν συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν – Προτρέπει τη Βουλή να ζητήσει ένορκη κατάθεση από τον Τραμπ

Η πρώην πρώτη κυρία, Χίλαρι Κλίντον, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Έπσταϊν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του

Σύνταξη
Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Η κατασκοπεία στο σκεπτικό της απόφασης για τις υποκλοπές – Η κατάθεση Σπίρτζη που παραπέμπει σε νέα έρευνα

Το κίνδυνο πρόσβασης σε απόρρητα αρχεία εθνικής ασφάλειας αναγνώρισε το δικαστήριο μέσα από τα στοιχεία που κατέθεσε ο πρώην υπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια
Conference League 26.02.26

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια

LIVE: Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – Ομόνοια
Conference League 26.02.26

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια

LIVE: Ριέκα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ριέκα – Ομόνοια για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ
Europa League 26.02.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ

LIVE: Στουτγκάρδη – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Σέλτικ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας
Από το ντοκιμαντέρ στο ΟΗΕ 26.02.26

ΟΗΕ: Η Μελάνια Τραμπ θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Μελάνια Τραμπ στην ομιλία της θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση ως τρόπο προώθησης της ανοχής και της παγκόσμιας ειρήνης. Παραμένει ασαφές με ποιον θεσμικό ρόλο θα παραστεί.

Σύνταξη
LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

LIVE: Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»
Δείτε το εξώδικο 26.02.26

Εξώδικο Δημητριάδη σε Τσίπρα – Τι απαντά ο πρώην πρωθυπουργός στον «αποστολέα και τον θείο του»

Εξώδικο στον Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για την απόφαση του δικαστηρίου στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις
Woman 26.02.26

«Όχι» της Κομισιόν σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τις αμβλώσεις

Η πρωτοβουλία πολιτών «My Voice, My Choice» ζητούσε από την ΕΕ να δημιουργήσει έναν εθελοντικό, προαιρετικό μηχανισμό χρηματοδότησης για να βοηθηθούν οι χώρες να παρέχουν φροντίδα άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν να την έχουν στη χώρα τους και επιλέγουν να ταξιδέψουν σε άλλη όπου είναι δυνατή.

Σύνταξη
Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς
Κόσμος 26.02.26

Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση της κύριας διαδικασίας, καθώς η Εναλλακτική για την Γερμανία υπέβαλε αίτημα για ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο έγινε δεκτό

Σύνταξη
Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Ο γηραιότερος άνθρωπος εν ζωή ήταν 50 ετών όταν η Βραζιλία κατακτούσε το πρώτο της Μουντιάλ! – Πόσο είναι σήμερα

Ο γηραιότερος άνθρωπος της Βραζιλίας και πολύ πιθανό σε ολόκληρο τον κόσμο λέγεται Λούις Κάρλος ντος Σάντος και έχει κλείσει 118 χρόνια ζωής!

Σύνταξη
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Νέα κορίτσια;» 26.02.26

«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Παπανδρέου για υποκλοπές: Πλήρη διαλεύκανση και τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του - κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τονίζει ο Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου
Ρωσία 26.02.26

Telegram: Οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τον αποκλεισμό πρόσβασης στην πλατφόρμα από τις αρχές Απριλίου

Κλιμακώνονται οι επιθέσεις των ρωσικών αρχών κατά του Telegram. Η πλατφόρμα είναι δημοφιλής στη Ρωσία για δημόσιες και για ιδιωτικές επικοινωνίες, αλλά την κατηγορούν για εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Σύνταξη
Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες
Δίκη το 2028 26.02.26

Βρετανία: Αξιωματικοί μετανάστευσης κατηγορούνται ότι έκλεβαν χρήματα από μετανάστες

Οι έξι αξιωματικοί ήταν συνάδελφοι που εργάζονταν στο υπουργείο Εσωτερικών και σε ομάδες απόκρισης σε μυστικές επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης στη νοτιοανατολική Βρετανία

Σύνταξη
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου
Πόλεμος στην Ουκρανία 26.02.26

Μόσχα κατά ΕΕ: Μόνο «τρελός» θα πρότεινε τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου

Η Μαρία Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι η Μόσχα θα προβεί σε αντίποινα για τον περιορισμό της διπλωματικής αποστολής στις Βρυξέλλες και προειδοποίησε τη Βρετανία να μη στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Σύνταξη
