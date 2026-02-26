Ναύπλιο: 15χρονη μαθήτρια έπεσε στο κενό από εγκαταλελειμμένο κτίριο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) στο Ναύπλιο όταν 15χρονη μαθήτρια έπεσε από ύψος στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλιού ξενοδοχείου Ξενία, στο Ναύπλιο.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την σοβαρά τραυματισμένη την ανήλικη που έπεσε από το κτήριο και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και νοσηλεύεται.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τη μαθήτρια

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Η υπόθεση της πτώσης της 15χρονης αναμένεται να θέσει εκ νέου στο προσκήνιο τα ερωτήματα που εδώ και χρόνια θέτουν τοπικοί φορείς και βουλευτές, σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση του ακινήτου, το οποίο παραμένει «εστία κινδύνων και δυσφήμισης» για την πόλη.