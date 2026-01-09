newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Ελλάδα 09 Ιανουαρίου 2026 | 09:08

Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
A
A
Σοβαρά τραυματίστηκε στο κεφάλι μια 15χρονη μαθήτρια στα Πατήσια, όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου μαζί με τον στύλο στον οποίο στηριζόταν.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ

Ο στύλος με την πινακίδα (σταυρός φαρμακείου) στη συμβολή των οδών Πατησίων και Χανίων, στο κέντρο της Αθήνας, ταλαντευόταν επικίνδυνα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν χθες στην περιοχή έως ότου έπεσε ακριβώς τη στιγμή που διερχόταν από το σημείο η ανήλικη.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Star ότι μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι ριπές του αέρα ήταν τόσο δυνατές που έριξαν την πινακίδα στο πεζοδρόμιο, επάνω στο ανήλικο κορίτσι.

«Είδα την κοπέλα να πέφτει και να αιμορραγεί. Ήταν 15 – 16 ετών», ανέφερε μία μάρτυρας.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

