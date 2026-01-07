Ρόδος: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε διερχόμενο ΙΧ που περίμενε στο φανάρι – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός

Σκουριασμένη κολώνα φωτισμού κατέρρευσε πέφτοντας σε διερχόμενο αυτοκίνητο στη Ρόδο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Ροδίνι και από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Βίντεο ντοκουμέντο

Η στιγμή της πτώσης καταγράφτηκε από κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες η μεγάλη κολώνα κατέληξε ευτυχώς στο πίσω μέρος του ΙΧ που είχε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή» για το περιστατικό ειδοποιήθηκε ο Δήμος της Ρόδου καθώς επίσης και η τροχαία προκειμένου να καταγράψει το ατύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα τραγωδία.

Μιλώντας στη «Ροδιακή» κάτοικοι της περιοχής επισήμαναν ότι η κολώνα ήταν σκουριασμένη στη βάση της και με τον αέρα αποκολλήθηκε. Οι ίδιοι τόνισαν ότι σε μικρή απόσταση από το σημείο και άλλες κολώνες έχουν σάπια βάση, γεγονός που επιτάσσει την άμεση αντικατάστασή τους