Ρόδος: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε διερχόμενο ΙΧ που περίμενε στο φανάρι – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός
Η στιγμή της πτώσης καταγράφτηκε από κάμερα ασφαλείας - Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο δήμος Ρόδου και η Αστυνομία
- «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
- Νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου ρώσος μεγιστάνας – Βίντεο
- Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
- Με εκλεκτή παρέα ο Μαδούρο στη διαβόητη φυλακή του Μπρούκλιν – Μαντζιόνε και Diddy ανάμεσα στους κρατούμενους
Σκουριασμένη κολώνα φωτισμού κατέρρευσε πέφτοντας σε διερχόμενο αυτοκίνητο στη Ρόδο.
Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Ροδίνι και από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Βίντεο ντοκουμέντο
Η στιγμή της πτώσης καταγράφτηκε από κάμερα ασφαλείας.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες η μεγάλη κολώνα κατέληξε ευτυχώς στο πίσω μέρος του ΙΧ που είχε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι.
Σύμφωνα με τη «Ροδιακή» για το περιστατικό ειδοποιήθηκε ο Δήμος της Ρόδου καθώς επίσης και η τροχαία προκειμένου να καταγράψει το ατύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ακόμα τραγωδία.
Μιλώντας στη «Ροδιακή» κάτοικοι της περιοχής επισήμαναν ότι η κολώνα ήταν σκουριασμένη στη βάση της και με τον αέρα αποκολλήθηκε. Οι ίδιοι τόνισαν ότι σε μικρή απόσταση από το σημείο και άλλες κολώνες έχουν σάπια βάση, γεγονός που επιτάσσει την άμεση αντικατάστασή τους
- Ρόδος: Κολώνα φωτισμού έπεσε σε διερχόμενο ΙΧ που περίμενε στο φανάρι – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός
- Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία
- Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
- Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος
- LIVE: Άπελντοορν – Ολυμπιακός
- Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια αυτόνομη και εξωστρεφής Ευρωπαϊκή Ένωση
- Capital Clean Energy Carriers: Παρέλαβε το μεγαλύτερο στον κόσμο πλοίο μεταφοράς LCO2
- «Στόχοι του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις» (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις