Η πρώτη μονάδα επιθετικών, «καμικάζι» drone του Πενταγώνου είναι έτοιμη να συμμετάσχει εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και αναλυτές που μίλησαν στο Bloomberg.

Η μονάδα drone είναι γνωστή ως Task Force Scorpion και εξελίχθηκε από μια πειραματική μονάδα drone του αμερικανικού στρατού. Τώρα είναι έτοιμη για επιχειρήσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Ιδρύσαμε την μοίρα πέρυσι για να εξοπλίσουμε γρήγορα τους πολεμιστές μας με νέες δυνατότητες μαχητικών drone που συνεχίζουν να εξελίσσονται», είπε.

Η μονάδα drone μονής κατεύθυνσης αποτελεί πλέον μέρος της μεγαλύτερης περιφερειακής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ από την εισβολή στο Ιράκ το 2003, η οποία διατάχθηκε από τον Τραμπ για να πιέσει το Ιράν να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίστηκαν την Πέμπτη στη Γενεύη, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές σημείωσαν καλή πρόοδο και ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα», πιθανώς «σε περίπου μια εβδομάδα».

Τα ιρανικά drone που… παράγονται στις ΗΠΑ

Ένα από τα drones της μονάδας δοκιμάστηκε με επιτυχία στα μέσα Δεκεμβρίου στον Αραβικό Κόλπο, από το κατάστρωμα του USS Santa Barbara, ενός από τα παράκτια πολεμικά πλοία που βρίσκονται σήμερα στην περιοχή ως μέρος του αμερικανικού στόλου.

Η ανάπτυξη της μονάδας σηματοδοτεί «μια στροφή μακριά από την εξάρτηση του αμερικανικού στρατού από πλατφόρμες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, όπως το MQ-9 Reaper, οι οποίες είναι όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογηθούν σε συγκρούσεις με υψηλή φθορά και βασισμένες σε σμήνη», δήλωσε η αναλύτρια άμυνας της Forecast International, Anna Miskelley.

Το Centcom εκτίμησε ότι τα drones του συστήματος Low-Cost Unmanned Combat Attack System κοστίζουν περίπου 35.000 δολάρια το καθένα. Τα ελαφριά drones LUCAS παράγονται από την SpektreWorks με έδρα την Αριζόνα και μπορούν να εκτοξευθούν για μονοκατευθυντικές επιθέσεις, αποστολές αναγνώρισης και θαλάσσιες επιθέσεις, μεταξύ άλλων.

Τα drones έχουν «μεγάλη εμβέλεια και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αυτόνομα», σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση του CENTCOM. Αν και η μονάδα drone αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της ευρύτερης ανάπτυξης, η συμμετοχή της σε οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική δράση θα είναι η πρώτη για τη νέα μονάδα. Θα μπορούσε επίσης να επικυρώσει την εντολή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να επιταχύνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τον αμερικανικό στρατό.

Τι στόχους μπορούν να χτυπήσουν τα drone Shahed/LUCAS

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι τα μονόδρομα drone επίθεσης της μονάδας κατασκευάστηκαν με αντίστροφη μηχανική από το ιρανικό Shahed-136 δείχνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, μετά από χρόνια που η Ρωσία και το Ιράν χρησιμοποιούν drone καμικάζι για να χτυπήσουν στόχους, μεταξύ άλλων και στην Ουκρανία.

Με ωφέλιμο φορτίο 20 κιλών, τα drones LUCAS δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον ενισχυμένων ιρανικών στόχων.

Ωστόσο, «αυτή η δύναμη θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να επιτεθεί σε πιο ευάλωτους, κατανεμημένους στόχους στο Ιράν, όπως εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων, οδικά δίκτυα και τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων», σύμφωνα με τον Μπράιαν Κλαρκ, αναλυτή του think-tank Hudson Institute και πρώην στρατηγικό σχεδιαστή του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Η καταστροφή αυτού του είδους στόχων απαιτεί πολλές διάσπαρτες επιθέσεις, για τις οποίες τα φθηνά drones είναι ιδανικά», είπε. «Το Ιράν δεν διαθέτει πλέον ένα ισχυρό δίκτυο αεροπορικής άμυνας, οπότε μπορεί να μην είναι σε θέση να καταρρίψει πολλά».