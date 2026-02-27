newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Φεβρουαρίου 2026, 06:10

Έρχεται η ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας όσων απασχολούνται στο Δημόσιο - Τα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν

Εύη Σαλτού
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά όχι χωρίς κόπο καθώς θα πρέπει να ξεπεραστεί ένας μεγάλος… σκόπελος ονόματι Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ένα από εμπόδια είναι η καθολική και ρητή συγκατάθεση των δημόσιων υπαλλήλων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

Κι αυτό γιατί το υπουργείο προκρίνει τη λύση όχι της απλής ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά ενός πιο ενισχυμένου μέτρου ταυτοποίησης, με επίκεντρο τα βιομετρικά στοιχεία. Οπότε, αντί για ένα τυπικό χτύπημα κάρτας, στόχος είναι να πιάνουν δουλειά οι δημόσιοι υπάλληλοι αφού πρώτα έχουν ταυτοποιηθεί μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών, ήτοι δακτυλικά αποτυπώματα, ακόμη και αναγνώριση προσώπου.

Δημόσιο: Φαινόμενα εικονικής παρουσίας

Αλλωστε, όπως εξηγούσε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών στα «ΝΕΑ», με μια τυπική ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο τα προβλήματα που εντοπίζονται και καταγράφονται σήμερα θα διαιωνίζονταν. Και ποια είναι αυτά;

Φαινόμενα εικονικής παρουσίας και απασχόλησης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι χτυπούν την κάρτα εργασίας το πρωί και στη συνέχεια αποχωρούν χωρίς κανέναν έλεγχο από την υπηρεσία τους, στην οποία βέβαια επιστρέφουν με τη λήξη του 8ώρου τους προκειμένου να ξαναχτυπήσουν την κάρτα. Ορισμένοι δε δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία και απλά κάποιες ημέρες της εβδομάδας διά…αντιπροσώπου φαίνονται να βρίσκονται στο πόστο τους.

Κι εκεί είναι που ξεκινούν οι δυσκολίες του υψηλού τεχνολογικού εγχειρήματος, καθώς η πιο εξελιγμένη ψηφιακή κάρτα που προωθείται από το υπουργείο σκοντάφτει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λόγω προσωπικών δεδομένων. Το επιχείρημα της Ανεξάρτητης Αρχής είναι πως βάσει νομοθεσίας απαγορεύεται η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων – επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη, και πάλι για λόγους δημόσιου συμφέροντος, το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιον άλλον τρόπο.

Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκονται οι συζητήσεις του υπουργείου Εσωτερικών και της Ανεξάρτητης Αρχής, η έγκριση της οποίας είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του μέτρου. Θεωρείται, μάλιστα, βέβαιο πως θα πρέπει να υπάρξει εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα – έκθεση, δηλαδή, που απαιτείται όταν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι πιθανό να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τα εμπόδια

Την ίδια στιγμή, ένα από τα βασικά εμπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστεί είναι η καθολική και ρητή συγκατάθεση των δημόσιων υπαλλήλων στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, γεγονός που δεν είναι σίγουρο πως το υπουργείο θα καταφέρει να την αποσπάσει. Στο μεταξύ ερωτήματα φαίνεται να ανακύπτουν αναφορικά και με το πού θα κρατούνται τα δεδομένα αυτά και ποιος θα έχει την ευθύνη της επεξεργασίας τους, καθώς, όπως τονίζουν καλά γνωρίζοντες το θέμα, στην περίπτωση που στο εν λόγω σύστημα έχει πρόσβαση κάποιος ιδιώτης εγείρεται θέμα ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανώτατη πηγή στο υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνιζε στα «ΝΕΑ» πως όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, ενώ στην περίπτωση που η Ανεξάρτητη Αρχή τελικά  δώσει το «πράσινο φως» στα βιομετρικά στοιχεία, τότε είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να υπάρξει σταδιακή και τμηματική εφαρμογή του μέτρου αρχικά σε υπηρεσίες που είναι πιο κρίσιμες και πιο… ευαίσθητες.

Πάντως, στόχος είναι η επέκταση του μέτρου της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, που αποτελεί ένα από τα 10 μεταρρυθμιστικά ορόσημα της κυβέρνησης, σύμφωνα με πηγές στο υπουργείο Εσωτερικών, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026. Το σίγουρο είναι πως με την ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο – τυπική ή βιομετρική, μένει να φανεί από το αποτέλεσμα των συζητήσεων με την Ανεξάρτητη Αρχή –, στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων.

Παράλληλα, δε, με την κάρτα θα μπορεί να γίνεται διαχείριση των αναρρωτικών απουσιών, των αδειών αλλά και των υπερωριών, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν οι «κοπάνες». Ετσι, με τον τρόπο αυτόν, οι υπάλληλοι – όσοι βρίσκονται στη θέση τους και όσοι απουσιάζουν – θα ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ αναμένεται να υπάρχει αυτοπρόσωπη επιβεβαίωση για την προσέλευση και την αποχώρηση από την εργασία.

Υπενθυμίζεται, δε, πως ήδη η ψηφιακή κάρτα εργασίας χρησιμοποιείται σε πολλούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα – από τη βιομηχανία και τον τουρισμό μέχρι το λιανεμπόριο και τις τράπεζες –, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο εργαζομένους να τη «χτυπούν» καθημερινά.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη: Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών
Μειώσεις και εξαιρέσεις 27.02.26

Τι αλλάζει στην απονομή των επικουρικών συντάξεων

Αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, το τελευταίο Ταμείο για τη σύνταξη θα είναι υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση ανεξαρτήτως από πού έχει ο ασφαλισμένος τα περισσότερα ένσημα

Ηλίας Γεωργάκης
Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν
World Tourism Barometer 27.02.26

Τουρισμός 2026: Οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας ανάκαμψης, από τη Βραζιλία έως το Μπουτάν

Με περισσότερους από 1,5 δισ. διεθνείς ταξιδιώτες το 2025 και προοπτική ρεκόρ το 2026, η τουριστική ανάπτυξη μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς κορεσμένους προορισμούς σε χώρες με ισχυρή ταυτότητα και βιώσιμη στρατηγική

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»
Ευαίσθητες ισορροπίες 27.02.26

Πιερ Παχλαβί: «Αν ξεκινήσει πόλεμος στο Ιράν, δεν θα είναι απλός»

«Το Ιράν σήμερα είναι αποδυναμωμένο, αλλά παραμένει ικανό να επιβάλει κόστος», σημειώνει ο Πιερ Παχλαβί, πρόεδρος του Τμήματος Ασφάλειας και Διεθνών Υποθέσεων του Κολεγίου Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Θύελλα στη σκιά της απόφασης – Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση
«Ανοίγει» ξανά η υπόθεση 27.02.26

Θύελλα στη σκιά της απόφασης για τις υποκλοπές - Στο κάδρο ο Μητσοτάκης από την αντιπολίτευση

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης. Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση. Στο «στόχαστρο» Μητσοτάκης - Γρηγοριάδης. Το εξώδικο του πρωθυπουργικού ανιψιού στον Τσίπρα και ο «ο φόβος» που «αλλάζει στρατόπεδο».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο
The Economist 27.02.26

Τι θέλει ο Τραμπ από το Ιράν – Πιθανότατα ούτε ο ίδιος ξέρει και πάει σε πόλεμο χωρίς στόχο

Όλοι φοβούνται ότι συμφωνία δεν θα υπάρξει –και πως ο Τραμπ θα υλοποιήσει την απειλή του για στρατιωτική δράση στο Ιράν. Ο ίδιος άλλωστε αλλάζει διαρκώς άποψη και απαιτήσεις έναντι της Τεχεράνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής
Γενναιόδωρος 27.02.26

Η Τζέσι Μπάκλεϊ αποκαλύπτει τον λόγο που ένας άγνωστος την βοήθησε να πληρώσει τα δίδακτρα της σχολής υποκριτικής

Ένας άγνωστος άνδρας ονόματι Τόνι, βοήθησε κάποτε οικονομικά την Τζέσι Μπάκλεϊ για να συνεχίσει τις σπουδές της στην υποκριτική - Πώς συνέβη όμως αυτό;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους
Παραδοσιακά αρτοποιεία 27.02.26

Η μάχη για το ψωμί στη Βουλή: «Ας φάνε κατεψυγμένο», απαντά το υπ.Ανάπτυξης σε ερώτηση για τους φούρνους

Η διαμάχη για το αν πρέπει να λέγονται φούρνοι οι χώροι που σερβίρουν προκατεψυγμένο και ζεσταμένο ψωμί έφτασε στη Βουλή. Τι απαντά το υπ. Ανάπτυξης στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γ. Νικητιάδη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ο ΓΓ του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση στις δύο χώρες
«Κήρυξη πολέμου» 27.02.26

Ο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση σε Αφγανιστάν και Πακιστάν

Ο Γκουτέρες προτρέπει Αφγανιστάν και Πακιστάν «να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου» και να συνεχίσουν να επιδιώκουν την επίλυση των «διαφορών μέσω της διπλωματίας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Βενεζουέλα 27.02.26

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο