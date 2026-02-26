Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Η εμπλοκή του πρώην πρέσβη της Βρετανίας στο σκάνδαλο Έπσταϊν έχει κινητοποιήσει και τις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις πως, όταν υπηρετούσε ως επίτροπος, αλλά και αργότερα, παραβίασε τα καθήκοντά του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να εξετάσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων της εκ μέρους του Πίτερ Μάντελσον. Αφορμή, οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν.

Ο επίτροπος Μάντελσον

Ο 72χρονος σήμερα Μάντελσον υπηρέτησε ως επίτροπος της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008. Οι Βρυξέλλες θέλουν να μάθουν εάν παραβίασε ή όχι τον κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και μετά την αποχώρησή τους.

Ο Μάντελσον, που είχε υπηρετήσει και ως Επίτροπος Εμπορίου στην Κομισιόν, φαίνεται ότι ενημέρωνε τον Έπσταϊν τόσο για οικονομικά μέτρα της βρετανικής κυβέρνησης, επί Γκόρντον Μπράουν, όσο και για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα e-mail που έστειλε στον επιχειρηματία, αφορούσε το σχέδιο διάσωσης του ευρώ το 2010, στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης, ύψους 500 δισ. ευρώ.

Ο Πίτερ Μάντελσον βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, αφού δημοσιοποιήθηκαν νέα έγγραφα που ρίχνουν φως στη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ο πρώην υπουργός συνελήφθη τη Δευτέρα από τη βρετανική αστυνομία αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Τι ψάχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης, η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην επιτρόπου. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες».

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης επιβεβαίωσε ότι της υποβλήθηκε αίτημα από την Κομισιόν, στις 18 Φεβρουαρίου. Επίσης, ανέφερε ότι το «εξετάζει», χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως ότι διενεργεί έρευνα σε βάρος του Μάντελσον.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση Στάρμερ συμφώνησε με την αστυνομία ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα δημοσιοποιηθούν έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον, το 2024, ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας είπε ότι επί του παρόντος συλλέγεται υλικό από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και ελπίζεται ότι κάποια από αυτά τα έγγραφα θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα.