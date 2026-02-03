«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει το πολιτικό σκάνδαλο που ξέσπασε στη Βρετανία για τις σχέσεις του πρώην υπουργού και πρώην πρεσβευτή Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Και από το Λονδίνο, έφτασε στις Βρυξέλλες, αλλά, εξ αντανακλάσεως, και στην Αθήνα. Από το πρόγραμμα διάσωσης του 2010 έως το δημοψήφισμα του 2015, την παραίτηση Βαρουφάκη και την απόφαση Τσίπρα να τον αντικαταστήσει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, όλα ενέπιπταν στα ενδιαφέροντα του χρηματιστή.

Ο Μάντελσον, που είχε υπηρετήσει και ως Επίτροπος Εμπορίου στην Κομισιόν, φαίνεται ότι ενημέρωνε τον Έπσταϊν τόσο για οικονομικά μέτρα της βρετανικής κυβέρνησης, επί Γκόρντον Μπράουν, όσο και για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα e-mail που έστειλε στον επιχειρηματία, που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα, αφορούσε το σχέδιο διάσωσης του ευρώ το 2010, στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης, ύψους 500 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών, καθώς υπήρχε φόβος ότι η κρίση στην Ελλάδα θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η έρευνα της Κομισιόν

Σύμφωνα με το Politico, πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις διασυνδέσεις του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Έπσταϊν, που ήταν χρηματιστής. Και ερευνά αν ο Βρετανός πολιτικός παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ.

Ο Μάντελσον είχε υπηρετήσει ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2004 έως το 2008. Ωστόσο, σύμφωνα παρά το γεγονός ότι 2010 δεν ήταν πια μέλος της Κομισιόν, ήταν δεσμευμένος σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν στις ΗΠΑ, ο Έπσταϊν έστειλε ένα email στον Μάντελσον το βράδυ πριν ληφθεί η απόφαση διάσωσης.

«Πηγές μου λένε ότι το πακέτο διάσωσης των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο», έγραφε. Και ο Πίτερ Μάντελσον: «Θα ανακοινωθεί απόψε» και πως θα του τηλεφωνούσε αργότερα.

Παρά το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση (η Βρετανία έφυγε από την ΕΕ χρόνια μετά) είχε αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πακέτο διάσωσης για το ευρώ, συμμετείχε στις συνομιλίες. Συνεπώς είχε γνώση των εξελίξεων.

ΕΕ: Υπάρχει κώδικας δεοντολογίας

Κληθείς να σχολιάσει τις διαρροές Μάντελσον προς τον Έπσταϊν, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπαλάζ Ουτζβάρι, δήλωσε: «Έχουμε θεσπίσει κανόνες που απορρέουν από τη συνθήκη και τον κώδικα δεοντολογίας που πρέπει να ακολουθούν οι επίτροποι, συμπεριλαμβανομένων των πρώην επιτρόπων».

Εξήγησε πως, όταν υπάρχει ένδειξη ότι οι κανόνες ενδέχεται να μην έχουν τηρηθεί, η Κομισιόν εξετάζει τυχόν πιθανές παραβιάσεις. «Θα αξιολογήσουμε εάν, υπό το φως αυτών των πρόσφατα διαθέσιμων εγγράφων. Ενδέχεται να υπάρχουν παραβιάσεις των αντίστοιχων κανόνων σε σχέση με τον Πίτερ Μάντελσον».

Ο Βρετανός πολιτικός, που υπό την πίεση του σκανδάλου, σήμερα παραιτήθηκε και από τη Βουλή των Λόρδων (όχι από τον τίτλο), δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για σχολιασμό. Πλέον, στη Βρετανία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα εις βάρος του.

Τσίπρας, Βαρουφάκης, Τσακαλώτος και δημοψήφισμα

Το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και η ελληνική κρίση δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα που φαίνεται ότι απασχολούσε τον Τζέφρι Έπσταϊν. Στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, εμφανίζεται να σχολιάζει το δημοψήφισμα του 2015 και την παραίτηση Βαρουφάκη από την κυβέρνηση Τσίπρα.

Σε email που αντάλλαξε με την Αριάν ντε Ρότσιλντ, την επικεφαλής του Edmond de Rothchild Group, αναφέρεται στα γεγονότα μετά το δημοψήφισμα.

Η Ρότσιλντ, την επομένη του δημοψηφίσματος (6/7/2015), γράφει στον Έπσταϊν:

«Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε “το κεφάλι” του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη. Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει, αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο».

Και ο Έπσταϊν απαντά:

«Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού παρουσιάζει στην Ελλάδα ένα πιο δύσκολο πρόβλημα, όχι ένα ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ…».