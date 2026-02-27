Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Υποκλοπές: Μια ιστορική ετυμηγορία

Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση

«Θα λογοδοτήσουν Μητσοτάκης – Δημητριάδης» λένε Ανδρουλάκης, Τσίπρας

• Το Μονομελές Πρωτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 126 ετών στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου • Επέστρεψε την υπόθεση στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων • Ζήτησε την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα μεταξύ άλλων και για απόπειρα κατασκοπείας

Ευάγγελος Βενιζέλος: Θεσμικό έγκλημα που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους

Ελλάδα

Προς απαγόρευση η μπούρκα

• Τι εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης • Τι δήλωσε ο Θ. Πλεύρης • Τι ισχύει στο εξωτερικό

Σε θέση μάχης…

…αλλά με χαλασμένες τουαλέτες

• Το «Τζέραλντ Φoρντ» ανοιχτά του Ισραήλ με πρόβλημα στο αποχετευτικό του

ΟΣΕ

Σπασμένα καλώδια στις ράγες

Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα

Με Σαμαρά

Το Μαξίμου έκοψε όλες τις γέφυρες

• Ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Με επιστολή

Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ για Κύπρο και νησιά του Αιγαίου

Πολιτικό παρασκήνιο

ΠΑΣΟΚ: ζητούνται στελέχη πρόθυμα για διεύρυνση

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Οβάλ Γραφείο για το ταξίδι Τραμπ

Γεραπετρίτης – Ρούμπιο

Σε νέο επίπεδο η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

Παράνομος τζόγος

Ποινές κάθειρξης έως 10 χρόνια και πρόστιμο έως 800.000

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Βικτόρια Πλζεν – ΠΑΟ 1-1 (3-4 πέν.)

Σπουδαία πρόκριση και τώρα Μπέτις ή Μίντιλαντ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0

Οι Ισπανοί ήταν υψηλό εμπόδιο

Με Τσέλιε ή Aλκμααρ η ΑΕΚ στο Conference

ΠΑΟ – Παρί 99-104

Ηττα που πονά πολύ