Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση

• Το Μονομελές Πρωτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 126 ετών στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου • Επέστρεψε την υπόθεση στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων • Ζήτησε την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα μεταξύ άλλων και για απόπειρα κατασκοπείας
Ευάγγελος Βενιζέλος: Θεσμικό έγκλημα που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους
Ελλάδα
Προς απαγόρευση η μπούρκα
• Τι εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης • Τι δήλωσε ο Θ. Πλεύρης • Τι ισχύει στο εξωτερικό
Σε θέση μάχης…
…αλλά με χαλασμένες τουαλέτες
• Το «Τζέραλντ Φoρντ» ανοιχτά του Ισραήλ με πρόβλημα στο αποχετευτικό του
ΟΣΕ
Σπασμένα καλώδια στις ράγες
Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα
Με Σαμαρά
Το Μαξίμου έκοψε όλες τις γέφυρες
• Ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Με επιστολή
Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ για Κύπρο και νησιά του Αιγαίου
Πολιτικό παρασκήνιο
ΠΑΣΟΚ: ζητούνται στελέχη πρόθυμα για διεύρυνση
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Οβάλ Γραφείο για το ταξίδι Τραμπ
Γεραπετρίτης – Ρούμπιο
Σε νέο επίπεδο η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ
Παράνομος τζόγος
Ποινές κάθειρξης έως 10 χρόνια και πρόστιμο έως 800.000
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Βικτόρια Πλζεν – ΠΑΟ 1-1 (3-4 πέν.)
Σπουδαία πρόκριση και τώρα Μπέτις ή Μίντιλαντ
Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0
Οι Ισπανοί ήταν υψηλό εμπόδιο
Με Τσέλιε ή Aλκμααρ η ΑΕΚ στο Conference
ΠΑΟ – Παρί 99-104
Ηττα που πονά πολύ
