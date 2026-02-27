Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση
27 Φεβρουαρίου 2026

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση

Υποκλοπές: Μια ιστορική ετυμηγορία - «Θα λογοδοτήσουν Μητσοτάκης - Δημητριάδης» λένε Ανδρουλάκης, Τσίπρας

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Υποκλοπές: Μια ιστορική ετυμηγορία
Πέντε «βόμβες» σε μία απόφαση

«Θα λογοδοτήσουν Μητσοτάκης – Δημητριάδης» λένε Ανδρουλάκης, Τσίπρας

• Το Μονομελές Πρωτοδικείο επέβαλε ποινή φυλάκισης 126 ετών στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου • Επέστρεψε την υπόθεση στην Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων • Ζήτησε την αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακούργημα μεταξύ άλλων και για απόπειρα κατασκοπείας

Ευάγγελος Βενιζέλος: Θεσμικό έγκλημα που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους

===========

Ελλάδα
Προς απαγόρευση η μπούρκα
• Τι εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης • Τι δήλωσε ο Θ. Πλεύρης • Τι ισχύει στο εξωτερικό

===========

Σε θέση μάχης…
…αλλά με χαλασμένες τουαλέτες
• Το «Τζέραλντ Φoρντ» ανοιχτά του Ισραήλ με πρόβλημα στο αποχετευτικό του

===========

ΟΣΕ
Σπασμένα καλώδια στις ράγες
Ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα

===========

Με Σαμαρά
Το Μαξίμου έκοψε όλες τις γέφυρες
• Ο Μητσοτάκης έκανε λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες»

===========

Με επιστολή
Τουρκική πρόκληση στον ΟΗΕ για Κύπρο και νησιά του Αιγαίου

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

ΠΑΣΟΚ: ζητούνται στελέχη πρόθυμα για διεύρυνση
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Οβάλ Γραφείο για το ταξίδι Τραμπ

===========

Γεραπετρίτης – Ρούμπιο
Σε νέο επίπεδο η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

===========

Παράνομος τζόγος
Ποινές κάθειρξης έως 10 χρόνια και πρόστιμο έως 800.000

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Βικτόρια Πλζεν – ΠΑΟ 1-1 (3-4 πέν.)
Σπουδαία πρόκριση και τώρα Μπέτις ή Μίντιλαντ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0
Οι Ισπανοί ήταν υψηλό εμπόδιο

Με Τσέλιε ή Aλκμααρ η ΑΕΚ στο Conference

ΠΑΟ – Παρί 99-104
Ηττα που πονά πολύ

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα
26.02.26

Η ζωή μου είχε γίνει κόλαση: Αυτός είναι ο χειρότερος νταής του Χόλιγουντ σύμφωνα με τη Λίζα Ρίνα

Η ηθοποιός και σταρ των reality Λίζα Ρίνα κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο You Better Believe I'm Gonna Talk About It και δεν διστάζει να κατονομάσει τον χειρότερο bully του Χόλιγουντ, με τον οποίο συνεργάστηκε.

Σύνταξη
Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»
26.02.26

Απάντηση πλευράς Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Καλύτερα να ανησυχείς από πριν, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση»

Το γάντι σήκωσε η πλευρά Σαμαρά, απαντώντας στην επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του πρώην πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και εμμένοντας στην ουσία της διπλής καταγγελίας του Αντώνη Σαμαρά. Ο ανοιχτός πόλεμος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο
26.02.26

Κούβα: Ποιος ήταν ο ένας εκ των τεσσάρων αμερικανοκουβανών που σκοτώθηκαν στην επίθεση στο ταχύπλοο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων που σκοτώθηκαν στην Κούβα αφότου άνοιξαν πυρ ενάντια στο λιμενικό του νησιού, είχε σκοπό να υποκινήσει εξέγερση, σύμφωνα με φίλο του

Σύνταξη
Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια
26.02.26

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτοντας ότι θα έχει επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμό των δράσεων.

Σύνταξη
