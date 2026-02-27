newspaper
Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Διεθνής Οικονομία 27 Φεβρουαρίου 2026, 03:33

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

«Ευρωπαίος πρωταθλητής» στην αυτόνομη οδήγηση επιθυμεί να γίνει η Volkswagen όπως το θέτει η ίδια, καθώς οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε έναν τομέα που κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από αμερικανούς ηγέτες τεχνολογίας όπως η Waymo και η Tesla.

Ο γερμανικός όμιλος βλέπει τα αυτόνομα οχήματα όχι μόνο ως τεχνολογικό ορόσημο, αλλά και ως μια κρίσιμη μελλοντική ροή εσόδων σε μια εποχή που οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από την ηλεκτροκίνηση, τις διαταραχές λογισμικού και τον εντεινόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί αργότερα φέτος στο Λος Άντζελες μέσω συνεργασίας με την Uber. Της πρωτοβουλίας θα ηγηθεί η θυγατρική ρομποταξί της Volkswagen, MOIA, η οποία ήδη λειτουργεί περίπου 100 δοκιμαστικά οχήματα σε όλη τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων 30 στο Αμβούργο.

Μετά το ντεμπούτο της στις ΗΠΑ, η εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει την υπηρεσία σε επιπλέον ευρωπαϊκές πόλεις από το επόμενο έτος. Η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία της είναι σημαντική: Η Volkswagen στοχεύει να αναπτύξει 100.000 αυτόνομα οχήματα έως το 2033 και να δημιουργήσει ετήσια έσοδα άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από την αυτόνομη εμπορική κινητικότητα μέσα στα επόμενα επτά χρόνια.

Η εταιρεία πιστεύει ότι η ευρύτερη αγορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης για υπηρεσίες αυτόνομης κινητικότητας θα μπορούσε να έχει αξία μεταξύ 350 και 450 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2035. Για την Volkswagen, η κατάκτηση ακόμη και ενός μικρού μεριδίου αυτής της αγοράς θα αποτελούσε μια μετασχηματιστική επιχειρηματική ευκαιρία.

Volkswagen

Η Volkswagen θέλει μερίδιο σε έναν ολιγοπωλιακό τομέα

Ο Κρίστιαν Σένγκερ, επικεφαλής του τμήματος αυτόνομης οδήγησης της Volkswagen, δήλωσε στους FT ότι η εταιρεία πρέπει να στοχεύει να είναι ένας από τους λίγους κυρίαρχους παίκτες σε αυτό που αναμένει ότι θα γίνει μια ολιγοπωλιακή δομή αγοράς.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Volkswagen διαφέρει από ορισμένες υπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ κατασκευαστών αυτοκινήτων και εταιρειών μεταφοράς με αυτοκίνητο. Αντί να προμηθεύει απλώς οχήματα, η VW σχεδιάζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών στους τοπικούς φορείς μεταφορών.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη μίσθωση οχημάτων, την παροχή συντήρησης και την παροχή πρόσβασης σε ιδιόκτητο λογισμικό διαχείρισης στόλου. Η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί επαναλαμβανόμενα έσοδα από υπηρεσίες και βαθύτερη ενσωμάτωση στα συστήματα αστικών μεταφορών, αντί να βασίζεται αποκλειστικά στις πωλήσεις οχημάτων.

Τεχνολογικά, ο στόλος ηλεκτρικών φορτηγών ID. Buzz της Volkswagen βασίζεται σε μια εκτεταμένη σουίτα καμερών και αισθητήρων παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιεί η Waymo. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Waymo ή την Tesla, η Volkswagen δεν αναπτύσσει τον βασικό αυτόνομο «εγκέφαλο» εσωτερικά.

Αντ’ αυτού, συνεργάζεται με την ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας Mobileye για την παροχή του λογισμικού αυτόνομης οδήγησης. Αυτή η εξάρτηση έχει προκαλέσει σκεπτικισμό σε ορισμένους αναλυτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι κατασκευαστές που δεν ελέγχουν το βασικό λογισμικό κινδυνεύουν να γίνουν προμηθευτές υλικού χαμηλού περιθωρίου κέρδους, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας αποκομίζουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας.

Όσον αφορά την επιχειρησιακή κλίμακα, η Volkswagen εξακολουθεί να υπολείπεται των ανταγωνιστών της στις ΗΠΑ. Η Waymo έχει καταγράψει περισσότερα από 125 εκατομμύρια πλήρως αυτόνομα μίλια στους δρόμους των ΗΠΑ, ενώ τα δοκιμαστικά οχήματα της VW έχουν διανύσει περίπου 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα (περίπου 620.000 μίλια).

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της VW

Παρ’ όλα αυτά, η Volkswagen πιστεύει ότι έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η βαθιά γνώση της για τις κατακερματισμένες και ιδιαίτερα ρυθμιζόμενες αγορές μεταφορών της Ευρώπης, καθώς και τα δεδομένα χαρτογράφησης που συλλέγονται από τον μεγάλο στόλο επιβατικών οχημάτων της, μπορούν να τη βοηθήσουν να ενσωματώσει τα ρομποτικά λεωφορεία στα συστήματα δημόσιων συγκοινωνιών.

Επιπλέον, η VW δίνει έμφαση στην εμπειρία δοκιμών της σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως το χιόνι στο Αμβούργο, υποστηρίζοντας ότι οι ανταγωνιστές που λειτουργούν κυρίως σε ηλιόλουστες περιοχές των ΗΠΑ ενδέχεται να μην έχουν συγκρίσιμα δεδομένα σε αντίξοες συνθήκες.

Η ώθηση της εταιρείας στην αυτονομία έρχεται μετά από αποτυχίες, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της Argo AI το 2022, μιας επιχείρησης αυτόνομης οδήγησης που υποστήριξε από κοινού με τη Ford.

Εν τω μεταξύ, άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Mercedes-Benz και η BMW έχουν περιορίσει ή αναδιαμορφώσει τις δικές τους φιλοδοξίες για αυτόνομα οχήματα, συχνά καταφεύγοντας σε συνεργασίες για τη διαχείριση του υψηλού κόστους ανάπτυξης.

Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για την κλιμάκωση της αυτόνομης τεχνολογίας, η Volkswagen έχει σηματοδοτήσει ότι είναι ανοιχτή σε εξωτερικούς επενδυτές στην αυτόνομη μονάδα οδήγησης.

Τα στελέχη αναγνωρίζουν ότι η επέκταση θα απαιτήσει σημαντικά κεφάλαια και ότι η κερδοφορία εξαρτάται από την επίτευξη επαρκούς κλίμακας. Χωρίς αυτήν την κλίμακα, η εταιρεία κινδυνεύει να αποτύχει σε έναν αγώνα όπου μόνο μια χούφτα παικτών είναι πιθανό να κυριαρχήσουν.

Πηγή: ot.gr

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

