H Uber ελπίζει να φέρει τα πρώτα ρομποταξί στην Ευρώπη

Η υπηρεσία μετακινήσεων Uber ανακοίνωσε τη Δευτέρα τα σχέδιά της να αρχίσει τις δοκιμές ρομποτικών ταξί στη Γερμανία το 2026.

Οι δοκιμές αφορούν αυτόνομα οχήματα επιπέδου 4, τα οποία μπορούν να κινούνται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε ορισμένες ζώνες και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Η Uber ελπίζει έτσι να γίνει η πρώτη εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ρομποταξί στην Ευρώπη, αν και η ανταγωνιστική εταιρεία Lyft έχει υποβάλει αίτηση για αντίστοιχες δοκιμές σε Γερμανία και Βρετανία το 2026 χρησιμοποιώντας οχήματα της κινεζικής Baidu.

Από την πλευρά της, η Uber συνεργάζεται με μια σειρά κατασκευαστών όπως η Waymo της Alphabet, η Lucid και η WeRide.

Η αγορά ρομποταξί είναι το μεγάλο στοίχημα και για την Tesla, η οποία πρόσφατα άρχισε να προσφέρει δοκιμαστικές υπηρεσίες στο Όστιν του Τέξας και το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.

Βασικό εμπόδιο παραμένουν ωστόσο οι επιφυλάξεις των αρμόδιων αρχών έπειτα από μια σειρά ατυχημάτων και δυστυχημάτων με αυτόνομα οχήματα.

Το 2023, η General Motors σταμάτησε την υπηρεσία ρομποτικών ταξί στο Σαν Φρανσίσκο το 2023 λόγω ανησυχιών για θέματα ασφάλειας.

Για τις δοκιμές στη Γερμανία, η Uber συνεργάζεται με την Momenta, κινεζική εταιρεία λογισμικού αυτόνομης οδήγησης, της οποίας τα συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη σε 400.000 οχήματα διαφόρων κατασκευαστών.

Η Uber περιμένει επίσης άδεια για δοκιμές στη Βρετανία, όπου η κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκρίνει ρυθμιστικό πλαίσιο το δεύτερο εξάμηνο του 2027.