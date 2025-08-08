Ρομποτικό ταξί της εταιρείας Baidu έπεσε σε χαντάκι εργοταξίου ενώ μετέφερε επιβάτη στη νοτιοδυτική Κίνα, ένα περιστατικό που εγείρει επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των ρομποτικών οχημάτων.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη στην πόλη του Τσονγκίνγκ, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τοπικά μέσα.

Η γυναίκα που επέβαινε στο ταξί δεν τραυματίστηκε και διασώθηκε από περαστικούς που κατέβασαν μια σκάλα στο χαντάκι.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κινεζικά social media δείχνουν το λευκό ρομποταξί Apollo Go να έχει γυρίσει στο πλάι και να κρέμεται από τα τοιχώματα του μακρόστενου λάκκου.

A self-driving “#Robotaxi” by #Baidu’s Apollo Go fell into a roadside pit in #Chongqing on August 7. The female passenger climbed out safely via a ladder. The company said, “Safety is our top priority.” #selfdrivingcars #China pic.twitter.com/12VMjAXBgI — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 7, 2025

Καταστηματάρχης της περιοχής δήλωσε στην εφημερίδα Apollo Go ότι γύρω από την τρύπα είχαν τοποθετηθεί εμπόδια και προειδοποιητικές πινακίδες, τις οποίες όπως φαίνεται δεν αντιλήφθηκαν τα συστήματα του αυτοκινήτου.

Η Baidu διαθέτει σήμερα τον μεγαλύτερο στόλο αυτόνομων οχημάτων στην Κίνα και προσφέρει υπηρεσίες ρομποτικών ταξί στη Γουχάν, το Πεκίνο, το Τσονγκίνγκ και άλλες πόλεις.

Η κινεζική εταιρεία προσπαθεί τώρα να επεκτείνει την υπηρεσία σε άλλες αγορές και έχει συνάψει συμφωνία με τις αμερικανικές εταιρείες Uber και Lyft.

Τον Μάιο, η κινεζική Pony.ai έγινε στόχος επικρίσεων όταν ένα από τα οχήματά της έπιασε φωτιά σε δρόμο του Πεκίνου. Η εταιρεία ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε την ώρα που το όχημα εξεταζόταν από τεχνικό λόγω βλάβης.

Υπηρεσία ρομποτικών ταξί λάνσαρε πρόσφατα και η Tesla στο Όστιν του Τέξας, ωστόσο στα οχήματα επιβαίνουν και οδηγοί που αναλαμβάνουν τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.

Η Tesla ποντάρει στα ρομποτικά ταξί την ώρα που οι πωλήσεις της μειώνονται. Ωστόο τα σχέδιά της απειλούνται έπειτα από πρόσφατη δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ, η οποία υποχρεώνει την εταιρεία να καταβάλει εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στα θύματα τροχαίου με ένα Model S που κινούταν στον αυτόματο πιλότο.