Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το διοικητικό του συμβούλιο ενέκρινε δάνειο 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τετραετούς διάρκειας, για την Ουκρανία, εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια θα καταβληθούν αμέσως.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι η νέα συμφωνία «Extended Fund Facility» για την Ουκρανία θα συμβάλει στη σταθεροποίηση ενός πακέτου διεθνούς στήριξης ύψους 136,5 δισ. δολαρίων για τη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Το νέο δάνειο, το οποίο αντικαθιστά ένα πρόγραμμα ύψους 15,5 δισ. δολαρίων που είχε εγκριθεί το 2023, θα βοηθήσει το Κίεβο να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα και να συνεχίσει τις δημόσιες δαπάνες, ανέφερε το ΔΝΤ.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, χαιρέτισε το δάνειο του ΔΝΤ ως μέρος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού πλαισίου που θα καλύψει ένα εκτιμώμενο δημοσιονομικό έλλειμμα 136,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι, στο πέμπτο έτος του πλήρους πολέμου, με φόντο τις συστηματικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα, η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει διεθνή χρηματοδοτική στήριξη από τους εταίρους της και τους πόρους για τη σταθερή λειτουργία του κράτους», έγραψε στο Telegram.

Το δάνειο του ΔΝΤ θα διευκολύνει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και η ουκρανική κυβέρνηση εξέδωσαν αυτή την εβδομάδα μια νέα έκθεση που εκτιμά το κόστος της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας σε 588 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι το δάνειο του ΔΝΤ θα επιλύσει το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών της Ουκρανίας και θα αποκαταστήσει τη μεσοπρόθεσμη εξωτερική βιωσιμότητα, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη μετά το τέλος του πολέμου και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των βημάτων της Ουκρανίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ουκρανία και ο λαός της έχουν αντέξει έναν μακρύ και καταστροφικό πόλεμο για πάνω από τέσσερα χρόνια με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της, επαινώντας το έργο των ουκρανικών αρχών για τη διατήρηση της συνολικής μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ενίσχυση των εγχώριων εσόδων και την προώθηση ορισμένων κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Είπε ότι οι αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να «αντιμετωπίσουν τα μακροχρόνια εμπόδια στην ανάπτυξη», για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τη μεταρρύθμιση των αγορών ενέργειας και την ενίσχυση της υποδομής των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το πρόγραμμα θα «αναπροσαρμοστεί άμεσα» σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο πληθωρισμός μειώθηκε, αλλά η ανάπτυξη επιβραδύνεται

Η Γεωργίεβα, η οποία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι ο πόλεμος είχε αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, παρά τις προσπάθειες των αρχών να σταθεροποιήσουν την οικονομία, να περιορίσουν τον πληθωρισμό και να αναδιαρθρώσουν το χρέος του ιδιωτικού τομέα. Το νέο δάνειο είχε ως στόχο την εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είπε.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται και οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν «υπόκεινται σε εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον ότι η οικονομία της Ουκρανίας θα αναπτυχθεί κατά 1,8% έως 2,5% το 2026, μετά από ανάπτυξη εκτιμώμενη σε 1,8% έως 2,2% το 2025. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 6,1% φέτος, το ήμισυ του ποσοστού 12,7% που καταγράφηκε το 2025, ανέφερε το ΔΝΤ.

Το εκτιμώμενο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας ύψους 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026 θα καλυφθεί μέσω εκταμιεύσεων στο πλαίσιο του πρόσφατα εγκεκριμένου προγράμματος του ΔΝΤ, των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κεφαλαίων από την Ομάδα των Επτά προηγμένων οικονομιών και της διμερούς στήριξης, ανέφερε το ΔΝΤ.

Και η Ελλάδα εγγυήτρια για το χρέος της Ουκρανίας – Αναστολή πληρωμών

Η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός μελών του ΔΝΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας, του Καναδά, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας, επιβεβαίωσαν εκ νέου την αναγνώριση του καθεστώτος προνομιακού πιστωτή του ΔΝΤ σε σχέση με τα χρήματα που όφειλε στο Ταμείο και συμφώνησαν να παράσχουν «επαρκή χρηματοδοτική στήριξη» για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της προς το ΔΝΤ.

Άλλες χώρες που υποστήριξαν την Ουκρανία ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία, ανέφερε.

Η Ομάδα Πιστωτών της Ουκρανίας, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του επίσημου διμερούς χρέους της Ουκρανίας, συμφώνησε επίσης να παρατείνει την τρέχουσα αναστολή πληρωμών του χρέους και να ολοκληρώσει μια οριστική αντιμετώπιση του χρέους μετά την επίλυση της τρέχουσας κατάστασης «εξαιρετικά υψηλής αβεβαιότητας», ανέφερε το ΔΝΤ στην ανακοίνωσή του.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι οι κίνδυνοι για το δάνειο είναι εξαιρετικά υψηλοί και ότι η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη συνεχή διεθνή υποστήριξη, καθώς και από την «απόλυτη αποφασιστικότητα» των αρχών να εφαρμόσουν φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.