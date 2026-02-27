newspaper
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27 Φεβρουαρίου 2026, 04:00

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – ΔΝΤ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το διοικητικό του συμβούλιο ενέκρινε δάνειο 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τετραετούς διάρκειας, για την Ουκρανία, εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια θα καταβληθούν αμέσως.

Το ΔΝΤ δήλωσε ότι η νέα συμφωνία «Extended Fund Facility» για την Ουκρανία θα συμβάλει στη σταθεροποίηση ενός πακέτου διεθνούς στήριξης ύψους 136,5 δισ. δολαρίων για τη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο. Το νέο δάνειο, το οποίο αντικαθιστά ένα πρόγραμμα ύψους 15,5 δισ. δολαρίων που είχε εγκριθεί το 2023, θα βοηθήσει το Κίεβο να διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα και να συνεχίσει τις δημόσιες δαπάνες, ανέφερε το ΔΝΤ.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιρίντενκο, χαιρέτισε το δάνειο του ΔΝΤ ως μέρος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού πλαισίου που θα καλύψει ένα εκτιμώμενο δημοσιονομικό έλλειμμα 136,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς ότι, στο πέμπτο έτος του πλήρους πολέμου, με φόντο τις συστηματικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα, η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει διεθνή χρηματοδοτική στήριξη από τους εταίρους της και τους πόρους για τη σταθερή λειτουργία του κράτους», έγραψε στο Telegram.

Το δάνειο του ΔΝΤ θα διευκολύνει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Η Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΕ, τα Ηνωμένα Έθνη και η ουκρανική κυβέρνηση εξέδωσαν αυτή την εβδομάδα μια νέα έκθεση που εκτιμά το κόστος της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας σε 588 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την επόμενη δεκαετία.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε ότι το δάνειο του ΔΝΤ θα επιλύσει το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών της Ουκρανίας και θα αποκαταστήσει τη μεσοπρόθεσμη εξωτερική βιωσιμότητα, ενισχύοντας παράλληλα τις προοπτικές για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη μετά το τέλος του πολέμου και συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των βημάτων της Ουκρανίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ουκρανία και ο λαός της έχουν αντέξει έναν μακρύ και καταστροφικό πόλεμο για πάνω από τέσσερα χρόνια με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της, επαινώντας το έργο των ουκρανικών αρχών για τη διατήρηση της συνολικής μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ενίσχυση των εγχώριων εσόδων και την προώθηση ορισμένων κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

Είπε ότι οι αξιωματούχοι έχουν δεσμευτεί να «αντιμετωπίσουν τα μακροχρόνια εμπόδια στην ανάπτυξη», για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τη μεταρρύθμιση των αγορών ενέργειας και την ενίσχυση της υποδομής των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το πρόγραμμα θα «αναπροσαρμοστεί άμεσα» σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ανέφερε σε δήλωσή της.

Ο πληθωρισμός μειώθηκε, αλλά η ανάπτυξη επιβραδύνεται

Η Γεωργίεβα, η οποία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι ο πόλεμος είχε αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, παρά τις προσπάθειες των αρχών να σταθεροποιήσουν την οικονομία, να περιορίσουν τον πληθωρισμό και να αναδιαρθρώσουν το χρέος του ιδιωτικού τομέα. Το νέο δάνειο είχε ως στόχο την εμβάθυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είπε.

Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη επιβραδύνεται και οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν «υπόκεινται σε εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον ότι η οικονομία της Ουκρανίας θα αναπτυχθεί κατά 1,8% έως 2,5% το 2026, μετά από ανάπτυξη εκτιμώμενη σε 1,8% έως 2,2% το 2025. Ο πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 6,1% φέτος, το ήμισυ του ποσοστού 12,7% που καταγράφηκε το 2025, ανέφερε το ΔΝΤ.

Το εκτιμώμενο χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας ύψους 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026 θα καλυφθεί μέσω εκταμιεύσεων στο πλαίσιο του πρόσφατα εγκεκριμένου προγράμματος του ΔΝΤ, των ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κεφαλαίων από την Ομάδα των Επτά προηγμένων οικονομιών και της διμερούς στήριξης, ανέφερε το ΔΝΤ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Και η Ελλάδα εγγυήτρια για το χρέος της Ουκρανίας – Αναστολή πληρωμών

Η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός μελών του ΔΝΤ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας, του Καναδά, της Βρετανίας και της Ιαπωνίας, επιβεβαίωσαν εκ νέου την αναγνώριση του καθεστώτος προνομιακού πιστωτή του ΔΝΤ σε σχέση με τα χρήματα που όφειλε στο Ταμείο και συμφώνησαν να παράσχουν «επαρκή χρηματοδοτική στήριξη» για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη της προς το ΔΝΤ.

Άλλες χώρες που υποστήριξαν την Ουκρανία ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία, ανέφερε.

Η Ομάδα Πιστωτών της Ουκρανίας, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του επίσημου διμερούς χρέους της Ουκρανίας, συμφώνησε επίσης να παρατείνει την τρέχουσα αναστολή πληρωμών του χρέους και να ολοκληρώσει μια οριστική αντιμετώπιση του χρέους μετά την επίλυση της τρέχουσας κατάστασης «εξαιρετικά υψηλής αβεβαιότητας», ανέφερε το ΔΝΤ στην ανακοίνωσή του.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι οι κίνδυνοι για το δάνειο είναι εξαιρετικά υψηλοί και ότι η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τη συνεχή διεθνή υποστήριξη, καθώς και από την «απόλυτη αποφασιστικότητα» των αρχών να εφαρμόσουν φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ
Σκάνδαλο υποκλοπών 26.02.26

Η απόφαση για το «ελληνικό Watergate», για το οποίο «δεν τιμωρήθηκε κανείς κυβερνητικός», στα διεθνή ΜΜΕ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου για το Predator. Τα διεθνή ΜΜΕ σημειώνουν τη σημασία της υπόθεσης, καθώς και ότι πολλά από τα θύματα παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
