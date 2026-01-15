Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μετέβη σήμερα στην Ουκρανία για σύντομη επίσκεψη, την πρώτη από το 2023, καθώς η χώρα αναμένεται να λάβει προσεχώς μια δόση στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος βοήθειας.

Μια επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας η Κρ. Γκεοργκίεβα συνάντησε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπως και άλλους αξιωματούχους, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου η διευθύντρια επικοινωνίας του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ.

«Ήταν σημαντικό για τη γενική διευθύντρια να μεταβεί στη χώρα», δήλωσε η Τζ. Κόζακ, κυρίως για να «κατανοήσει τα βασικά σημεία» για τις τοπικές αρχές σύμφωνα με «τις πραγματικές συνθήκες επί του πεδίου».

«Είναι σημαντικό γι’ αυτήν να έχει αυτό το είδος συζήτησης. Και πρέπει να επωφεληθεί από τη ευκαιρία για να υπογραμμίσει τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και της υποστήριξης του ΔΝΤ για να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε η Τζ. Κόζακ.

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η Κρ. Γκεοργκίεβα πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, και μετά στις Βρυξέλλες όπου θα συναντήσει τις ευρωπαϊκές αρχές.

Η ικανοποίηση που εξέφρασε το ΔΝΤ

Επ’ ευκαιρία, το ΔΝΤ εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία του «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προσφέρει 90 δισεκατομμύρια ευρώ ως οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία το 2026 και το 2027, καθώς αυτό είναι σημαντικό βήμα για τη μείωση των δυσκολιών χρηματοδότησης της Ουκρανίας και την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε η Τζ. Κόζακ.

Το Ταμείο χορήγησε στο τέλος της χρονιάς ένα νέο πρόγραμμα βοήθειας άνω των οκτώ δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα χρόνια, με στόχο τη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας που είναι σε πόλεμο.

Με την ευκαιρία αυτή, το ΔΝΤ είχε υπολογίσει σε 63 δισεκατομμύρια δολάρια την έλλειψη χρηματοδότησης της ουκρανικής κυβέρνησης για το οικονομικό της έτος 2026-27, και ένα σύνολο 136,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την περίοδο η 2026-2029.

Η Ουκρανία θα πρέπει να μπορεί να δαπανήσει έως 60 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 90 δισεκατομμύρια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Τα 30 δισ. που απομένουν από τα 90 δισ. του ευρωπαϊκού δανείου θα χρησιμοποιηθούν από το Κίεβο για τις δημοσιονομικές του ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσεις, που συνδέονται με την ενίσχυση του κράτους δικαίου ή την καταπολέμηση της διαφθοράς, διευκρίνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ουκρανία θα αποπληρώσει αυτό το δάνειο μόλις καταβληθούν οι αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Οι τόκοι αυτού του δανείου της ΕΕ, περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα πληρώνονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.