Το ΔΝΤ στέλνει αποστολή στην Ουκρανία – Τι μεταρρυθμίσεις ζητά

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -ΔΝΤ θα ξεκινήσει σύντομα αποστολή προσωπικού στην Ουκρανία για να συζητήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας και ένα πιθανό νέο πρόγραμμα δανειοδότησης, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου Τζούλι Κόζακ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχιζόμενες προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιρίντενκο ανακοίνωσε την Πέμπτη τη διενέργεια ελέγχου σε όλες τις κρατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, μετά από ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που οδήγησε στην αναστολή των καθηκόντων δύο υπουργών, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι συνέλαβαν πέντε άτομα και εντόπισαν άλλα δύο που εξακολουθούν να διαφεύγουν της σύλληψης, τα οποία είναι ύποπτα για συμμετοχή στο φερόμενο σχέδιο ελέγχου των προμηθειών της πυρηνικής εταιρείας Energoatom και άλλων κρατικών επιχειρήσεων.

Για νέο τετραετές πρόγραμμα με το ΔΝΤ η Ουκρανία

Η Ουκρανία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ για ένα νέο τετραετές πρόγραμμα δανειοδότησης για τη χώρα, το οποίο θα αντικαταστήσει το τρέχον τετραετές πρόγραμμα ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια από το ποσό αυτό.

Η Κοζάκ δήλωσε στους δημοσιογράφους σε τακτική συνέντευξη τύπου ότι η αποστολή του ΔΝΤ θα επικεντρωθεί σε πολιτικές για τη διαφύλαξη της μακροοικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της κινητοποίησης των εγχώριων εσόδων, την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Εδώ και καιρό λέμε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ισχυρή αρχιτεκτονική καταπολέμησης της διαφθοράς για να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού, να προστατεύσει τους δημόσιους πόρους, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προσελκύσει επενδύσεις», δήλωσε η Κόζακ, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς ως βασική απαίτηση των δωρητών της Ουκρανίας.

Το ΔΝΤ παρακολουθεί τις συζητήσεις της Ουκρανίας με τους πιστωτές

«Τα πιο πρόσφατα αποκαλυφθέντα στοιχεία διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας… υπογραμμίζουν τη σημασία της προώθησης των προσπαθειών κατά της διαφθοράς στην Ουκρανία και της διασφάλισης ότι οι αρχές κατά τις διαφθοράς διαθέτουν την ικανότητα, την εμπιστοσύνη και την ελευθερία να ασκούν τα καθήκοντά τους», δήλωσε.

Η Κόζακ δήλωσε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί στενά τις συζητήσεις που διεξάγουν οι ουκρανικές αρχές με τους πιστωτές, αν και δεν συμμετέχει στις ίδιες τις συζητήσεις. Είπε ότι η ομάδα του ΔΝΤ που επισκέπτεται την Ουκρανία θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας για να προσδιορίσει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της χώρας, η οποία βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της μάχης κατά της ρωσικής εισβολής.

Αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οποιαδήποτε νέα χρηματοδότηση θα είναι «σύμφωνη με τη συνολική βιωσιμότητα του χρέους της Ουκρανίας», είπε, όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες που εξέφρασαν την περασμένη εβδομάδα οι κάτοχοι εντόκων τίτλων του ΑΕΠ της Ουκρανίας σχετικά με μια άλλη αναδιάρθρωση του χρέους.

Οι κάτοχοι ενταλμάτων δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι επιθυμούν έναν «μηχανισμό αποκατάστασης απαιτήσεων» ως μέρος οποιωνδήποτε νέων ομολόγων που θα αποδεχθούν στο πλαίσιο της από καιρό επιδιωκόμενης αναδιάρθρωσης των χρεογράφων του Κιέβου.

Η Ουκρανία χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα του ΔΝΤ, καθώς το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε το 2023 υποθέτει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει στα τέλη του 2025, μια προοπτική που δεν είναι ακόμη ορατή. Όπως και το 2023, οι δυτικές χώρες θα πρέπει να προσφέρουν εγγυήσεις για το δάνειο του ΔΝΤ, καθώς το Ταμείο συνήθως δεν χορηγεί δάνεια σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο.