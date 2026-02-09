newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Υποβαθμίζει τις «βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις» του δολαρίου
Διεθνής Οικονομία 09 Φεβρουαρίου 2026, 19:52

Η Γκεοργκίεβα δε βλέπει να αλλάζει ο ρόλος του δολαρίου στο άμεσο μέλλον

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υποβάθμισε την πτώση του δολαρίου κατά το παρελθόν έτος, δηλώνοντας ότι το αμερικανικό νόμισμα θα διατηρήσει πιθανώς την κυρίαρχη θέση του.

Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού 10 άλλων κορυφαίων νομισμάτων, υποχώρησε κατά 8,1% πέρυσι

«Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας», δήλωσε η εποκεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο Bloomberg. «Δεν βλέπω να αλλάζει ο ρόλος του δολαρίου στο άμεσο μέλλον».

Ο κόσμος «πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους το δολάριο διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο διεθνές νομισματικό σύστημα», ανέφερε, αναφέροντας «το βάθος και τη ρευστότητα των κεφαλαιαγορών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μέγεθος της οικονομίας και το επιχειρηματικό πνεύμα των ΗΠΑ».

Η Γκεοργκίεβα, επαναλαμβάνοντας τα σχόλια που είχε κάνει κατά το παρελθόν έτος, μίλησε σε συνέδριο του ΔΝΤ για τις αναδυόμενες αγορές στην Αλ-Ούλα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο δείκτης δολαρίου Bloomberg, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού 10 άλλων κορυφαίων νομισμάτων, υποχώρησε κατά 8,1% πέρυσι, η μεγαλύτερη πτώση από το 2017. Φέτος, σημείωσε περαιτέρω πτώση 1,3%, καθώς οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ και η αποδυνάμωση της δημοσιονομικής θέσης των ΗΠΑ τροφοδοτούν τις ανησυχίες των παγκόσμιων επενδυτών.

Τη Δευτέρα, το Bloomberg ανέφερε ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν συμβουλεύσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να περιορίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, επικαλούμενες ανησυχίες για κινδύνους συγκέντρωσης και αστάθεια της αγοράς.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ «έχουν πάντα μια ισχυρή πολιτική για το δολάριο» και ότι οι αρχές δεν είχαν παρέμβει για να προκαλέσουν την πτώση του δολαρίου. Τα σχόλιά του ήρθαν αμέσως μετά την ερώτηση προς τον Tραμπ αν ανησυχούσε για την υποτίμηση του δολαρίου, με τον πρόεδρο να απαντά: «Όχι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό».

Γκεοργκίεβα και ασθενέστερο δολάριο

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι ένα ασθενέστερο δολάριο μπορεί να είναι «καλό» για πολλές αναδυόμενες αγορές, επειδή μειώνει τις πληρωμές τόκων για το εξωτερικό χρέος τους. «Όσοι δανείζονται σε δολάρια θα πληρώνουν λιγότερα τώρα», είπε.

Αντανακλώντας αυτό, η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να κρατήσουν κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε δολάρια αντί για αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχει μειωθεί σε περίπου 250 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τους δείκτες της JPMorgan Chase.

Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2013 και σχεδόν 500 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το spread που παρατηρήθηκε στο αποκορύφωμα της πανδημίας Covid πριν από πέντε χρόνια.

Πηγή: ΟΤ

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
