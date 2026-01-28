newspaper
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα: «Επιταχύνετε τις μεταρρυθμίσεις»
Πολιτικές Συνεντεύξεις 28 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα: «Επιταχύνετε τις μεταρρυθμίσεις»

Το μήνυμα της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την ΕΕ n Τι είπε για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον Τραμπ μιλώντας στα «ΝΕΑ»

ΣυνέντευξηΜαρία Βασιλείου
A
A
Spotlight

Να βρίσκουν τρόπους να επιλύουν τις διαφορές, όπως συνέβη στην περίπτωση της Γροιλανδίας, και να επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να μειώνουν τους κινδύνους σε ανάλογα περιστατικά διαμήνυσε εμμέσως πλην σαφώς προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μιλώντας χθες στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών στις Βρυξέλλες. Η Γκεοργκίεβα, η οποία επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες μετά τη συμμετοχή της στο Νταβός, προειδοποίησε επίσης για κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αν υποχωρήσουν οι μετοχές τεχνολογίας. Για την Ελλάδα συνέστησε να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να άρει τα εμπόδια στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την ανάπτυξη.

«Ζούμε σε μια έντονα μεταβαλλόμενη εποχή», όπου «οι δυνάμεις μετασχηματισμού από τη γεωπολιτική στην τεχνολογία, στη δημογραφία και στο κλίμα δημιουργούν ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας» προειδοποίησε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, διαπιστώνοντας, πάντως, ότι παρά την αβεβαιότητα η παγκόσμια οικονομία «επιδεικνύει αρκετή ανθεκτικότητα». Απέδωσε την εξέλιξη αυτή σε τέσσερις λόγους. Πρώτον, στην ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, δεύτερον, στη «σχετικά ήπια ζημιά» από τους δασμούς, τρίτον, στην «τεράστια επενδυτική ώθηση» της Τεχνητής Νοημοσύνης και, τέταρτον, στις «καλές» πολιτικές. Επεξηγώντας τον τελευταίο παράγοντα, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες που πέρασαν από «επώδυνες μεταρρυθμίσεις» στην κρίση της ευρωζώνης – Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισλανδία. «Είναι αξιοσημείωτο ότι σε περσινή κατάταξη βάσει οικονομικής απόδοσης ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ η Πορτογαλία κατατάχθηκε πρώτη, η Ιρλανδία δεύτερη, η Ισπανία τέταρτη και η Ελλάδα έκτη» σημείωσε η Γκεοργκίεβα. Στις πρόσφατες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας το ΔΝΤ αναβάθμισε την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,3%, την αμερικανική στο 2,4%, της ευρωζώνης στο 1,3%, αλλά και της Κίνας και της Ινδίας, εξέλιξη που θύμισε εμφατικά η γενική διευθύντρια του Ταμείου. Ομως, τόνισε ότι το ΔΝΤ θέλει να δει ακόμη καλύτερες αποδόσεις.

«Η ανάπτυξη πρέπει να είναι ισχυρή» τόνισε, ειδικά λόγω του υψηλού επίπεδου δημόσιου χρέους. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι αν η Ευρώπη δεν αναλάβει δράση, το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ το 2040. «Αποτελεί μεγάλο βάρος» είπε, δεδομένων των μη μηδενικών επιτοκίων, αλλά και της χρηματοδότησης που απαιτείται για την άμυνα, την πληθυσμιακή γήρανση, τις υποδομές και τις επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα. Αλλωστε, όπως τόνισε, υπάρχουν «αρκετά σοβαροί κίνδυνοι» για την παγκόσμια οικονομία, αφενός δημοσιονομικοί και αφετέρου λόγω των υψηλών αποτιμήσεων μετοχών. Οσον αφορά μάλιστα τον δεύτερο παράγοντα, συνέστησε «προσοχή». «Αν κάτι υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα κέρδη παραγωγικότητας από την ΤΝ και υπάρχει υποχώρηση στις μετοχές τεχνολογίας, τότε θα δούμε πιθανώς αρνητικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα» προειδοποίησε. Εναντι των δεδομένων αυτών, αλλά και της χαμηλής παραγωγικότητας και της συρρίκνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας σε σύγκριση με την αμερικανική, το μήνυμά της προς την ΕΕ ήταν σαφές. «Επιταχύνετε τις μεταρρυθμίσεις». Ξεχώρισε μάλιστα τέσσερις προτεραιότητες, στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η Ευρώπη.

Πρώτον, στη θέσπιση του «καθεστώτος 28» για τις επιχειρήσεις όχι μέσω μιας οδηγίας, αλλά μέσω ενός νομοθετικού κανονισμού.

Δεύτερον, στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ενωσης και της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. «Οι αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων εγκαταλείπουν την ήπειρο και μεταφέρονται στις ΗΠΑ» τόνισε, αναφέροντας σχετική εκτίμηση ύψους 300 δισ. ευρώ.

Τρίτον, στην ελεύθερη κυκλοφορία ειδικευμένων εργαζομένων και, τέταρτον, στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας.

Με φόντο την εκτίμηση του ΔΝΤ ότι η διάβρωση που προκαλούν οι δασμοί στην κερδοφορία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διαμορφώνεται σε 0,5% του ΑΕΠ φέτος και το επόμενο έτος, η Γκεοργκίεβα διαμήνυσε προς την Ευρώπη αφενός να συνεχίσει να διευρύνει τις εμπορικές της σχέσεις και αφετέρου να επικεντρωθεί στην ενιαία αγορά. «Κάντε την πραγματικότητα» είπε. Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20% εάν ολοκληρώσει την ενιαία αγορά και εάν οι χώρες εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είπε. «Είναι δυνατόν η Ευρώπη να φτάσει τις ΗΠΑ;» αναρωτήθηκε. «Είναι δυνατό, αλλά δεν πρόκειται να πέσει από τον ουρανό. Το ζήτημα είναι η αίσθηση του επείγοντος και η πολιτική βούληση να γίνουν οι αλλαγές που θα αυξήσουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα». Ειδικότερα για τους δασμούς που είχε απειλήσει ότι θα επιβάλει ο Τραμπ σε σχέση με τη Γροιλανδία, είπε ότι «ο αντίκτυπος δεν θα ήταν αμελητέος». Η υπόθεση αυτή έδειξε ότι «βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με περισσότερη αβεβαιότητα, η οποία επιδεινώνεται, επηρεάζει τις αγορές και κινδυνεύει να επηρεάσει και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Βρείτε τρόπους, όπως συνέβη σε αυτή την περίπτωση, να επιλύσετε τις διαφορές. Θα θέλαμε να δούμε πιο αποφασιστική εστίαση σε δεσμεύσεις που μειώνουν τους κινδύνους τέτοιων περιστατικών». Συνέστησε στις ευρωπαϊκές χώρες να μειώσουν το χρέος. «Δεν χρειάζεται να κάνετε δραστικές περικοπές αμέσως, αλλά να δώσετε την προοπτική μείωσης» είπε. Συνέστησε, επίσης, ενόψει και της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης, από κοινού επενδύσεις σε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. «Συνιστούμε στην Ευρώπη να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία στο να συνεργαστεί ώστε να μειωθεί το κόστος για τις μεμονωμένες χώρες. Υποστηρίζουμε επίσης τον κοινό δανεισμό» τόνισε. «Υπάρχει χώρος για περισσότερες κοινές εκδόσεις ομολόγων».

«Αύξηση της παραγωγικότητας»

Τι είπε ειδικότερα για την Ελλάδα; «Η Ελλάδα έχει πάει εξαιρετικά καλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το γεγονός ότι ο έλληνας υπουργός Οικονομικών εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup είναι συμβολικά αναγνώριση της καλής δουλειάς που έχει κάνει η Ελλάδα. Αν θέλουμε να επικεντρωθούμε στο πιο σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα, που είναι στην πραγματικότητα το πρόβλημα της Ευρώπης, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Εάν συνεχίσει να υστερεί, είναι δύσκολο να φέρει περισσότερη ευημερία και υψηλή ανταγωνιστικότητα» είπε.

«Στην Ελλάδα η πιο σημαντική δουλειά είναι να γίνει κανονιστική εκκαθάριση, προσεκτική αναθεώρηση όλων των απαιτούμενων για να διαπιστωθεί ποια χρειάζονται και ποια πρέπει να απομακρυνθούν. Η Ελλάδα θα έβλεπε, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη, ότι η άρση των εμποδίων στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ανάπτυξη συνολικά θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση των επιδόσεων». Για την Ευρώπη εκτιμά ότι εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον αρνητικό αντίκτυπο του πολέμου. «Η Ευρώπη θα μπορεί να κατευθύνει περισσότερη χρηματοδότηση για την τόνωση της ουκρανικής οικονομίας, δημιουργώντας ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στην Ευρώπη» είπε. Ομως, εκτίμησε ότι το τέλος του πολέμου δεν πρόκειται να συρρικνώσει τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, αλλά θα μειώσει τους κινδύνους κλιμάκωσης. Η ίδια ήταν πρόσφατα στο Κίεβο, όπου μεταξύ άλλων, συζήτησε το δεύτερο πρόγραμμα που ετοιμάζει το ΔΝΤ για την Ουκρανία.

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
