Το παγκόσμιο χρέος οδεύει στα επίπεδα μετά το τέλος του ΒΠΠ λέει το ΔΝΤ
Τι συμβουλεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις χώρες για το χρέος και το καμπανάκι για το έλλειμμα των ΗΠΑ
Το παγκόσμιο χρέος οδεύει να ξεπεράσει το 100% στο τέλος της δεκαετίας φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 1948, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το Fiscal Monitor του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που προτρέπει τις χώρες να δημιουργήσουν αποθεματικά ασφαλείας για να προστατευτούν από τους οικονομικούς κινδύνους. Επιπλέον προτρέπει τις ΗΠΑ να σταθεροποιήσουν το χρέος μειώνοντας το έλλειμμα.
Ο Βίτορ Γκάσπαρ, επικεφαλής του τμήματος δημοσιονομικών υποθέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περιέγραψε ένα «δυσμενές αλλά εύλογο σενάριο» όπου τα επίπεδα παγκόσμιου δημόσιου χρέους θα μπορούσαν να εκτοξευθούν έως και στο 123% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας λίγο κάτω από το ιστορικό υψηλό του 132% που επιτεύχθηκε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Από την άποψή μας, η πιο ανησυχητική κατάσταση θα ήταν αυτή στην οποία θα υπήρχε χρηματοπιστωτική αναταραχή» υπογράμμισε σε συνέντευξή του, επικαλούμενος ξεχωριστή έκθεση του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκε την Τρίτη και η οποία προειδοποιούσε για μια πιθανή «άτακτη» διόρθωση της αγοράς. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν δημοσιονομικό-χρηματοοικονομικό «βρόχο καταστροφής», όπως αυτόν που συνέβη κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης δημόσιου χρέους που ξεκίνησε το 2010,υπογράμμισε.
Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους
Η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους προσθέτει πίεση στους προϋπολογισμούς των κυβερνήσεων, καθώς και αυξάνονται οι αμυντικές δαπάνες και η γήρανση του πληθυσμού, αναφέρει το ΔΝΤ.
«Ξεκινώντας από τα πολύ υψηλά ελλείμματα και χρέη, η επιμονή των δαπανών πάνω από τα φορολογικά έσοδα θα ωθήσει το χρέος σε ολοένα και υψηλότερα ύψη, απειλώντας τη βιωσιμότητα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», δήλωσε το ΔΝΤ. Υπάρχει κίνδυνος το παγκόσμιο χρέος να φτάσει το 123% του ΑΕΠ το 2029, σύμφωνα με το Ταμείο.
Η έκθεση του ΔΝΤ σημείωσε ότι η περίοδος φθηνού δανεισμού μεταξύ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και του χτυπήματος της πανδημίας έχει τελειώσει, με το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους να έχει ήδη επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς.
«Τα επιτόκια έχουν αυξηθεί σημαντικά στις παγκόσμιες αγορές και η μελλοντική τους πορεία είναι εξαιρετικά αβέβαιη», αναφέρει η έκθεση.
Το Ταμείο πρόσθεσε ότι ένα «σημαντικό μέρος» των δημόσιων δαπανών πηγαίνει στην πληρωμή μισθών, με μέσο όρο 25% των δαπανών στις προηγμένες οικονομίες και 28% στις αναδυόμενες οικονομίες. «Οι δαπάνες για συντάξεις, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για μισθούς, τείνουν να είναι επίμονες», σύμφωνα με την έκθεση.
Μαξιλάρι ασφαλείας
Το ΔΝΤ προτρέπει τόσο τις προηγμένες οικονομίες όσο και τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τα επίπεδα χρέους τους, να μειώσουν τα ελλείμματα και να δημιουργήσουν αποθέματα ασφαλείας.
Προηγούμενη έρευνα του ΔΝΤ έδειξε ότι οι χώρες με περισσότερο δημοσιονομικό χώρο ήταν σε καλύτερη θέση να περιορίσουν τις ζημιές στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα σε περίπτωση σοβαρών δυσμενών σοκ σε συνδυασμό με χρηματοπιστωτική κρίση, σημείωσε ο Γκασπάρ.
Το χρέος των πλούσιων οικονομιών έναντι των αναδυόμενων
Στο τελευταίο του Fiscal Monitor, το ΔΝΤ σημείωσε ότι οι πλούσιες οικονομίες είχαν επίπεδα δημόσιου χρέους ήδη μεγαλύτερα από το 100% του ΑΕΠ ή προβλέπεται να ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Κίνας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.
Τι χρωστάνε ΗΠΑ – Κίνα
Κίνα και ΗΠΑ στη Στρογγυλή Τράπεζα για το Παγκόσμιο Κρατικό Χρέος
Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες συναντώνται στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για τις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, όπου οι αξιωματούχοι συζητούν επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση της αργής ανάπτυξης, του επίμονου πληθωρισμού και των δημοσιονομικών περιορισμών.
Πηγή:ot.gr
