newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08 Οκτωβρίου 2025 | 18:26

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
ΕπιμέλειαΝαταλία Δανδόλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

«Αν κοιτάξω τον κόσμο μέσα στις δεκαετίες, βλέπω απίστευτη πρόοδο, αλλά και ανεκπλήρωτα όνειρα. Ο μέσος άνθρωπος σήμερα ζει πολύ καλύτερα από ό,τι πριν από τριάντα χρόνια, όμως οι μέσοι όροι κρύβουν κάτω τους ισχυρά ρεύματα περιθωριοποίησης, δυσαρέσκειας και δυσκολιών», αυτό τονίζει μεταξύ άλλων η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στην ομιλία της με τίτλο “Opportunity in a Time of Change” (Ευκαιρία σε μια Εποχή Αλλαγών), ενόψει των Ετήσιων Συναντήσεων 2025 στο Milken Center.

Οι ετήσιες συναντήσεις του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2025 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία του ΔΝΤ και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, στην Ουάσινγκτον.

Η κ. Γκεοργκίεβα  υπογραμμίζει ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία μέσα σε ένα πλαίσιο έντονων μετασχηματισμών: στη γεωπολιτική, στην τεχνολογία, στο δημογραφικό – με πληθυσμούς που αυξάνονται ραγδαία σε κάποιες περιοχές και συρρικνώνονται σε άλλες – και στις αυξανόμενες πιέσεις που ασκούμε στον πλανήτη μας.

Το αποτέλεσμα είναι η εξαιρετικά υψηλή αβεβαιότητα, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει εκτοξευθεί και συνεχίζει να ανεβαίνει, αναφέρει και προσθέτει: «η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα – και ήρθε για να μείνει«.

Η συναντήσεις της επόμενης εβδομάδας

«Την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών του κόσμου θα συγκεντρωθούν στις Ετήσιες Συνόδους μας, τα πιο καυτά ερωτήματα θα αφορούν τον παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο αυτών των δυνάμεων μετασχηματισμού και της πολιτικής αστάθειας που παρατηρούμε», τόνισε η κ. Γκεοργκίεβα.

Και θέτοντας το ερώτημα «πώς τα καταφέρνει η παγκόσμια οικονομία;», απαντά «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε».

Η κ. Γκιεοργκίεβα υπογράμμισε ότι κατά τη συνάντηση του Απριλίου, πολλοί αναλυτές  προέβλεπαν επικείμενη ύφεση στις ΗΠΑ, με αρνητικές επιπτώσεις για τον υπόλοιπο κόσμο. Αντίθετα, η οικονομία των ΗΠΑ, αλλά και πολλών άλλων ανεπτυγμένων, αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, άντεξε.

«Η παγκόσμια ανθεκτικότητα δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως»

«Όπως θα εξηγήσει η Έκθεση για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές την επόμενη εβδομάδα, βλέπουμε την παγκόσμια ανάπτυξη να επιβραδύνεται ελαφρά φέτος και του χρόνου. Όλα δείχνουν πως η παγκόσμια οικονομία έχει αντέξει αξιοσημείωτα καλά τις έντονες πιέσεις από πολλαπλά σοκ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ανθεκτικότητα αυτή αποδίδεται σε τέσσερις λόγους:

  1. Καλύτερα θεμελιώδη πολιτικής: Σε πολλές περιοχές του κόσμου, επίμονες προσπάθειες απέδωσαν πιο αξιόπιστη νομισματική πολιτική, βαθύτερες αγορές ομολόγων σε τοπικό νόμισμα, νέους δημοσιονομικούς κανόνες, και –στη διάρκεια της πανδημίας– άμεση και παγκόσμια συντονισμένη δράση για τον περιορισμό του πόνου και των μακροχρόνιων πληγών. Ιδίως οι αναδυόμενες οικονομίες έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τα θεσμικά τους πλαίσια και τις πολιτικές τους.
  2. Προσαρμοστικότητα του ιδιωτικού τομέα: οι εταιρείες προπαραγγέλλουν εισαγωγές πριν από αναμενόμενους δασμούς και αναδιοργανώνουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους. Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων είναι γενικά ισχυροί μετά από χρόνια ισχυρών κερδών, οι αντιδράσεις τους ταχύτερες μετά από συνεχόμενα σοκ, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πια κυρίαρχη, και η αλλαγή αντιμετωπίζεται ως πρόκληση και ευκαιρία μαζί.
  3. Λιγότερο σοβαρές εμπορικές επιπτώσεις απ’ ό,τι φοβόμασταν – προς το παρόν. Ο εμπορικά σταθμισμένος δασμός των ΗΠΑ έπεσε από 23% τον Απρίλιο στο 17,5% σήμερα – ακόμη υψηλότερος βέβαια από πριν, αλλά μικρότερος απ’ ό,τι φοβόμασταν. Ευτυχώς, ο κόσμος απέφυγε μέχρι στιγμής έναν φαύλο κύκλο εμπορικού πολέμου. Όμως το ανοικτό εμπόριο έχει δεχθεί πλήγμα.
  4. Ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες – όσο αυτές διαρκούν. Η αισιοδοξία για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα έχει οδηγήσει τα διεθνή χρηματιστήρια σε άνοδο, ενώ οι στενοί δείκτες κινδύνου αφήνουν τις αγορές χρηματοδότησης ανοιχτές. Η πτώση του δολαρίου νωρίτερα φέτος πρόσφερε ανακούφιση σε όσους έχουν δανειστεί σε δολάρια εκτός ΗΠΑ.

Τα ανησυχητικά σημάδια

Ωστόσο, η κ. Γκεοργκίεβα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: «Η παγκόσμια ανθεκτικότητα δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως».

Και εξηγεί: υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι η δοκιμασία πλησιάζει. Μόνο να δούμε τη ραγδαία αύξηση στη ζήτηση χρυσού διεθνώς – οι επίσημες νομισματικές κατοχές χρυσού ξεπερνούν πλέον το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων.

Στο εμπόριο, οι επιπτώσεις των δασμών δεν έχουν φανεί στο σύνολό τους. Στις ΗΠΑ, η συμπίεση των περιθωρίων μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επηρεάζοντας την ανάπτυξη. Σε άλλες χώρες, η εκτροπή εμπορευμάτων από την αμερικανική αγορά μπορεί να προκαλέσει νέο γύρο δασμών.

Το εμπόριο εξακολουθεί να ρέει – σαν το νερό, δύσκολα σταματά. Αλλά χρειάζεται προσοχή: πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες που το κρατούν ανοιχτό, γιατί το εμπόριο παραμένει κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης.

Οι εύκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες, από την άλλη, καλύπτουν αλλά δεν αναχαιτίζουν κάποιες υποκείμενες αδυναμίες, όπως την επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ιστορία μας διδάσκει ότι το κλίμα στις αγορές μπορεί να αλλάξει απότομα.

Οι αποτιμήσεις στις αγορές πλησιάζουν επίπεδα ανάλογα με εκείνα της «φούσκας του διαδικτύου» πριν από 25 χρόνια. Αν συμβεί απότομη διόρθωση, οι αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την παγκόσμια ανάπτυξη, να αποκαλύψουν αδυναμίες και να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι προτάσεις του ΔΝΤ

Στο πλαίσιο αυτό το ΔΝΤ προτείνει τρεις μεσοπρόθεσμους στόχους πολιτικής:

  1. Να ενισχυθεί η ανάπτυξη, ώστε οι οικονομίες να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερα δημόσια έσοδα και βιώσιμα δημόσια και ιδιωτικά χρέη.
  2. Να αποκατασταθούν τα δημόσια οικονομικά, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να αντιμετωπίζουν νέους κραδασμούς χωρίς να αυξάνουν υπερβολικά το κόστος δανεισμού του ιδιωτικού τομέα.
  3. Να αντιμετωπιστούν οι υπερβολικές ανισορροπίες, εσωτερικές και εξωτερικές, πριν μετατραπούν σε απειλή.

Οι συστάσεις στην… Ευρώπη

Ειδικότερα για την Ευρώπη, η επικεφαλής του ΔΝΤ επισημαίνει ιδιαίτερα το θέμα της ανταγωνιστικότητας: «Ήρθε η ώρα για πράξεις. Σκεφτείτε τον διορισμό ενός «επιτρόπου της ενιαίας αγοράς» με πραγματικές εξουσίες για να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις. Καταργήστε τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εργασίας, αγαθών, υπηρεσιών, ενέργειας και χρηματοδότησης. Δημιουργήστε μια ενιαία ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Ολοκληρώστε το εγχείρημά σας και πλησιάστε τη δυναμική του αμερικανικού ιδιωτικού τομέα».

Οι φιλοδοξίες των… νέων

«Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να επιστρέψω στις φιλοδοξίες των νέων. Με αίσθημα βαθιάς ευθύνης ηγούμαι ενός θεσμού όπου το βασικό μας καθήκον είναι να επηρεάζουμε την πολιτική με τρόπους που μεγιστοποιούν τις οικονομικές ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους. Έτσι, σήμερα τα αποχαιρετιστήρια λόγια μου είναι τα εξής: αν όλοι συνεργαστούμε σε αυτόν τον πολύπλοκο και αβέβαιο κόσμο, μπορούμε να εφαρμόσουμε καλές πολιτικές που στηρίζουν τις ελεύθερες αγορές με έξυπνους κανονισμούς, ισχυρούς θεσμούς, αξιόπιστα δεδομένα και ισχυρά δίχτυα ασφαλείας – πολιτικές με τη δύναμη να αυξήσουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη».

Και καταλήγει λέγοντας: «Ολοκληρώνω με τα λόγια που διάβασα στον τοίχο αυτού του δωματίου: «Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος σου είναι απλώς ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μαζί είναι πραγματικότητα».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκροές 112 εκατ. δολαρίων βλέπει μετά την αναβάθμιση η JP Morgan

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026
Διεθνής Οικονομία 07.10.25

Η Γαλλία αντιμέτωπη με μία ενδεχόμενη μη έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026

Όλο και πιο μακριά φαίνεται να πηγαίνει η δημιουργία προϋπολογισμού στη Γαλλία για το έτος 2026, μετά την πρόωρη παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο
Στην Ιαπωνία 06.10.25

Νέα επενδυτική στρατηγική για το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο στον κόσμο

Ο πρόεδρος του GPIF έχει καταστήσει σαφές ότι πιστεύει πως μια επενδυτική προσέγγιση που στοχεύει σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους «οδηγεί τελικά» σε» οικονομική ανάπτυξη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
«Βάλτος» 08.10.25

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 19:05

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
Ποδόσφαιρο 08.10.25

ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Επίσημη επίσκεψη 08.10.25

Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
Culture Live 08.10.25

«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Νέες επιθέσεις 08.10.25

Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο