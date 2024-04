Για δεύτερη πενταετή θητεία από την 1η Οκτωβρίου 2024 επέλεξε την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για να υπηρετήσει ως διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ελήφθη με συναίνεση, ανέφερε το ΔΝΤ. Η Γκεοργκίεβα ήταν η μοναδική υποψήφια.

Σχολιάζοντας η Γκεοργκίεβα είπε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου, που εκπροσωπεί τα 190 μέλη μας, και είναι τιμή μου να συνεχίσω να ηγούμαι του ΔΝΤ ως Διευθύνων Σύμβουλος για δεύτερη πενταετή θητεία.

«Τα τελευταία χρόνια, το ΔΝΤ βοήθησε τις χώρες μέλη μας να αντιμετωπίσουν διαδοχικά σοκ, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας, του πολέμου και των συγκρούσεων και μιας κρίσης κόστους ζωής», είπε.

«Επιτείναμε επίσης το έργο μας για την κλιματική αλλαγή, την ευθραυστότητα και τις συγκρούσεις και την ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με την αυξημένη σημασία τους για τη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Truly honored for the opportunity to lead the IMF for a 2nd term. Grateful for the membership’s continued trust in me. A more challenging global context demands an even more effective IMF. I will continue to devote all my energy to serve our members.https://t.co/yxB0O7NjCH pic.twitter.com/KUWMSR1kVf

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 12, 2024