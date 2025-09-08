Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί, κατεστάλησαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε δύο πόλεις του Νεπάλ, με την αστυνομία στην πρωτεύουσα να εκτοξεύει δακρυγόνα και να πυροβολεί με πλαστικές σφαίρες τους συγκεντρωμένους που επιχείρησαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, οργισμένοι με τη διαφθορά και το μπλοκάρισμα των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ ήταν κυρίως νέοι

Κάποιοι από τους διαδηλωτές, που ήταν κυρίως νέοι, έσπασαν το οδόφραγμα και έφτασαν μέχρι την είσοδο του κοινοβουλίου, όπου έβαλαν φωτιά σε ένα ασθενοφόρο και εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των παρατεταγμένων αστυνομικών, ανέφερε ένας τοπικός αξιωματούχος.

Δείτε φωτογραφίες:

«Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως» – Καταγγελίες διαδηλωτών στο Νεπάλ

«Η αστυνομία πυροβολούσε αδιακρίτως. Αστόχησαν με εμένα, αλλά πέτυχαν ένα φίλο που στεκόταν πίσω μου. Χτυπήθηκε στο χέρι» είπε ένας διαδηλωτής που μίλησε στο πρακτορείο ANI.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πρωτεύουσα Κατμαντού σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Άλλα δύο θύματα αναφέρθηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στο ανατολικό Νεπάλ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λεχάκ παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την «ηθική ευθύνη» για τη βία, είπε στο πρακτορείο Reuters ένας άλλος υπουργός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή δεν είχε την άδεια να μιλήσει σε μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για να συζητηθεί η κατάσταση.

Η ένταση μειώθηκε αργά το απόγευμα, ωστόσο διαδηλωτές παρέμεναν έξω από το κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, παρόμοιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έγιναν επίσης στο Μπιρατναγκάρ και το Μπαρατπούρ στα νότια και στην Ποχάρα στο δυτικό Νεπάλ.