newspaper
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 17:49
Φωτιά στη ΒΙΠΕ Βόλου - Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κόσμος 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:02
Eνσωμάτωση

Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Spotlight

Εκατοντάδες οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν το κοινοβούλιο του Νεπάλ, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι την επομένη διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε δύο πόλεις του Νεπάλ

Πρόκειται για τις χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών που συγκλονίζουν την ασιατική χώρα. Η σπίθα που άναψε τη «φωτιά» ήταν η απαγόρευση του Facebook, του WhatsApp, του YouTube και του «X» με την «Gen Z» βγαίνει μπροστά και να μην κρύβει τη δυσαρέσκεια για την πολιτική διαφθορά και τον νεποτισμό που θεωρεί πως έχει γιγαντωθεί στη χώρα.

Στις φλόγες το κοινοβούλιο

Σήμερα «εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν στην περίμετρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κύριο κτίριο», στο Κατμαντού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της γραμματείας του κοινοβουλίου, ο Εκράμ Γκίρι.

Οι φωτιές έκαιγαν στους δρόμους της πρωτεύουσας ενώ αστυνομικοί δέχτηκαν βροχή από πέτρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια πυκνή στήλη καπνού να περιβάλλει το κτίριο.

Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτιρίου.

«Νικήσαμε», έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτιρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του.

Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας απομακρύνθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες (ακόμα και με τη χρήση ελικοπτέρων), καθώς η οργή κατά της κυβέρνησης διογκώθηκε στους δρόμους και το αεροδρόμιο του Κατμαντού έκλεισε.

Συγκλονιστικές εικόνες: 

Κάηκε το σπίτι του πρωθυπουργού

Με τους διαδηλωτές να παραμένουν στους δρόμους δεν υπάρχουν αναφορές σε νέες αιματηρές συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας να μην προκαλούν σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Ο στρατός του Νεπάλ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες που διαμαρτύρονται να παραμείνουν ήρεμοι και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ανέφερε η εφημερίδα Himilayan Times.

Σύμφωνα με το India Today, διαδηλωτές έκαψαν το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ από το πρωί της Τρίτης ομάδες νέων διαδηλωτών κατέβηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας και επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και σε κατοικίες πολιτικών. Μια ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να πάρει όπλα αστυνομικών που φρουρούσαν το κυβερνητικό συγκρότημα Σίνγκα Ντούρμπαρ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η κατοικία του 73χρονου πρωθυπουργού πυρπολήθηκε επίσης, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Σάρμα Όλι θεωρείται βετεράνος της πολιτικής και ξεκίνησε την τέταρτη θητεία πέρυσι, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με την Κεντροαριστερά.

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης

Το μεσημέρι, ο επικεφαλής της κυβέρνησης ανακοίνωσε την παραίτησή του «ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση», όπως ανέφερε σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Νεπάλ Ραμτσάντρα Πουντέλ.

Ο πρόεδρος του Νεπάλ θορυβημένος κάλεσε σε εθνική ενότητα. «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Τραγικός απολογισμός

Η δυσαρέσκεια, ιδίως μεταξύ της νέας γενιάς, έχει αυξηθεί καθώς το Νεπάλ έχει παραλύσει από την πολιτική αστάθεια, τη διαφθορά και την αργή οικονομική ανάπτυξη, με τμήματα του πληθυσμού να αναγκάζονται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά.

Χθες, Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαδήλωναν στους δρόμους του Κατμαντού απαιτώντας να τεθεί τέλος στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχε διαταχθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και καταγγέλλοντας τη διαφθορά των ελίτ της χώρας.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Ο Pabit Tandukar φώναζε συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Νεπάλ έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου όταν ένιωσε οξύ πόνο να διαπερνά το πόδι του. Ο 22χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε στο κέντρο τραυμάτων του νοσοκομείου Μπιρ στο Κατμαντού όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε χτυπηθεί από σφαίρα. «Ήμασταν εκεί για μια ειρηνική διαμαρτυρία. Αρχικά μας έριχναν δακρυγόνα και εμείς αντισταθήκαμε. Ξαφνικά, με πυροβόλησαν», δήλωσε ο Tandukar στο Al Jazeera.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά κατά των διαδηλωτών και τα Ηνωμένα Έθνη απαίτησαν ταχεία και διαφανή έρευνα.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση: 

Η μακρά πολιτική σταδιοδρομία του Σάρμα Όλι

Ο Όλι ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο μία μακρά πολιτική σταδιοδρομία που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού.

Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.

Το Νεπάλ είχε αλλάξει 14 κυβερνήσεις από το 2008, εκ των οποίων καμία δεν έχει ολοκληρώσει πλήρη πενταετή θητεία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Η διάσημη «καρέκλα με τα ρούχα»: Τι αποκαλύπτει για την ψυχική μας υγεία και προσωπικότητα;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Ανεβάζει τον πήχη η Alpha Finance – Οι νέες τιμές στόχοι

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά από τις αιματηρές διαδηλώσεις
Εξέγερση 09.09.25

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Νεπάλ μετά τις αιματηρές κινητοποιήσεις - Διαδηλωτές πολιορκούν την κατοικία του προέδρου

Οι διαδηλωτές στο Νεπάλ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους ζητώντας δικαιοσύνη για τους 19 νεκρούς από την κρατική καταστολή - Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός για να εκτονωθεί η κατάσταση

Σύνταξη
Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς
Ελλάδα 09.09.25

Ολοκληρώθηκε η βασική έρευνα για την τραγωδία στα Τέμπη – Στο Δικαστικό Συμβούλιο του ΑΠ η αξιολόγηση για τους γενικούς γραμματείς

Η κυρία έρευνα για την εμβληματική αυτή υπόθεση στα Τέμπη ολοκληρώθηκε από τον εφέτη ειδικό ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη ο οποίος απέστειλε το φάκελο για τους πρώην γενικούς γραμματείς  στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ με σκίτσο γυναικείου σώματος
InView 09.09.25

Νέες αποκαλύψεις από τα έγγραφα του Έπσταϊν - Ευχετήρια κάρτα από τον Τραμπ με σκίτσο γυναικείο σώματος

Στο βιβλίο γενεθλίων του Έπσταϊν που βγήκε στη δημοσιότητα φιγουράρει το όνομα του Τραμπ αλλά και του Κλίντον - «Δεν είναι η δική μου υπογραφή», ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο
InShorts 07.09.25

Οι Αθηναίοι τρέχουν για μπάνιο πριν το φθινόπωρο: Οι τελευταίες βουτιές με τις υψηλές θερμοκρασίες ως σύμμαχο

Η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια
Στη συνέντευξη Τύπου 07.09.25 Upd: 14:55

Μητσοτάκης σε παράλληλο σύμπαν – Καμία ανάληψη ευθύνης, αοριστολογίες για την ακρίβεια, υποκινούμενη από συμφέροντα η κοινωνική δυσαρέσκεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε ξανά για διαχρονικές ευθύνες, όπως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και σε όσους αντιδρούν στα κυβερνητικά μέτρα

Σύνταξη
Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας
Σαμποτέρ 07.09.25

Ο Τζέισον Μομόα στα ροζ: Κοστούμι, Birkenstock και βαμμένα νύχια ποδιών στο κόκκινο χαλί της Βενετίας

Ο Τζέισον Μομόα εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της τελευταίας του ταινίας, In the Hand of Dante, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ντυμένος από την κορυφή μέχρι τα νύχια -κυριολεκτικά- στα ροζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του
ΔΕΘ 2025 06.09.25 Upd: 21:31

Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πακέτο παροχών. Χωρίς «αλάτι» και μπόλικη «σάλτσα» το «φαγητό» που παρουσίασε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Βόλεϊ 09.09.25

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»
Τα σχέδιά τους 09.09.25

Γαλλία: Πώς οι νεοφασίστες θέλουν να διεισδύσουν στις κινητοποιήσεις – Η φαντασίωσή τους για «πραξικόπημα»

Αφού απέτυχε να καρπωθεί τον θυμό των «κίτρινων γιλέκων», η ακροδεξιά στην Γαλλία ονειρεύεται να αναπληρώσει το χαμένο χρόνο - Στα χέρια της Liberation έγγραφο που δείχνει ότι οι νεοφασίστες νομίζουν ότι μιμούνται την Αριστερά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»
Euroleague 09.09.25

«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μονακό και Μάικ Τζέιμς θα συναντηθούν για να συζητήσουν το αν θα συνεχίσουν τη συνεργασίας τους. Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα περιμένουν στη... γωνία!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Super League: Στο Πανθεσσαλικό Κηφισιά-Παναθηναϊκός και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ σε ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο

Βρέθηκε λύση στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν δυο ομάδες της Super League. Με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ Κηφισιά-ΠΑΟ θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ ή στη Λεωφόρο

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Nepo alert 09.09.25

Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη
On Field 09.09.25

«Κωδικός» Σιπιόνι στο Ρέντη

Ο Αργεντίνος αμυντικός χαφ έχει «τρελάνει» κόσμο με την παρουσία του - Το πλάνο του Μέντι για τον 20χρονο άσο και η συνύπαρξη στην εντεκάδα με τον Έσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από τον Καβάνι: Έσωσε τη ζωή μικρού κοριτσιού που ήταν σοβαρά άρρωστο

Μεγαλείο ψυχής από τον Έντισον Καβάνι ο οποίος έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού, καλύπτοντας τα έξοδα για μια επέμβαση στην οποία ήταν απαραίτητο να υποβληθεί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»
«Ήμουν εγκλωβισμένος» 09.09.25

H μεταμόρφωση του Ντουέιν Τζόνσον – Aπό θρύλος του UFC, γίνεται ένας «ιδιότροπος, εκκεντρικός 70άρης»

Ο Ντουέιν Τζόνσον δίνει μάχη για να μειώσει την μυϊκή του μάζα, όπως μεταδίδει το Variety, καθώς έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν «ιδιότροπο, εκκεντρικό 70άρη» που ονομάζεται Chicken Man.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»
Καταγγελία 09.09.25

Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Η ΕΣΗΕΜΘ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη αγνοήθηκαν επιδεικτικά»

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Στον χώρο έξω από την εισαγγελία στα Χανιά ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Σύνταξη
Η απλή μέθοδος των τριών
On Field 09.09.25

Η απλή μέθοδος των τριών

Οι τρεις χαφ της Δανίας «έκοβαν κι έραβαν» στο Καραϊσκάκη κάνοντας την (μεγάλη) διαφορά…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Οδηγήθηκε στη φυλακή 09.09.25

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Ο 33χρονος από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην απολογία του να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«Στρατηγικοί σύμμαχοι» 09.09.25

Βήματα στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Ουκρανία

Το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει την Ουκρανία να διατηρήσει τον ρυθμό υλοποίησης των ενταξιακών της μεταρρυθμίσεων και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09.09.25

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο