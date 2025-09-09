Εκατοντάδες οργισμένοι διαδηλωτές πυρπόλησαν το κοινοβούλιο του Νεπάλ, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι την επομένη διαδηλώσεων κατά του μπλοκαρίσματος μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε δύο πόλεις του Νεπάλ

Πρόκειται για τις χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών που συγκλονίζουν την ασιατική χώρα. Η σπίθα που άναψε τη «φωτιά» ήταν η απαγόρευση του Facebook, του WhatsApp, του YouTube και του «X» με την «Gen Z» βγαίνει μπροστά και να μην κρύβει τη δυσαρέσκεια για την πολιτική διαφθορά και τον νεποτισμό που θεωρεί πως έχει γιγαντωθεί στη χώρα.

Στις φλόγες το κοινοβούλιο

Σήμερα «εκατοντάδες άνθρωποι εισέβαλαν στην περίμετρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κύριο κτίριο», στο Κατμαντού, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της γραμματείας του κοινοβουλίου, ο Εκράμ Γκίρι.

Οι φωτιές έκαιγαν στους δρόμους της πρωτεύουσας ενώ αστυνομικοί δέχτηκαν βροχή από πέτρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια πυκνή στήλη καπνού να περιβάλλει το κτίριο.

<br />

Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτιρίου.

«Νικήσαμε», έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτιρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του.

Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας απομακρύνθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες (ακόμα και με τη χρήση ελικοπτέρων), καθώς η οργή κατά της κυβέρνησης διογκώθηκε στους δρόμους και το αεροδρόμιο του Κατμαντού έκλεισε.

Συγκλονιστικές εικόνες:

Κάηκε το σπίτι του πρωθυπουργού

Με τους διαδηλωτές να παραμένουν στους δρόμους δεν υπάρχουν αναφορές σε νέες αιματηρές συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας να μην προκαλούν σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Ο στρατός του Νεπάλ απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες που διαμαρτύρονται να παραμείνουν ήρεμοι και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ανέφερε η εφημερίδα Himilayan Times.

Σύμφωνα με το India Today, διαδηλωτές έκαψαν το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού Jhalanath Khanal. Εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα η σύζυγός του Rabi Laxmi Chitrakar, η οποία κάηκε ζωντανή, παρά τις προσπάθειες να την απεγκλωβίσουν.

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ από το πρωί της Τρίτης ομάδες νέων διαδηλωτών κατέβηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας και επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια και σε κατοικίες πολιτικών. Μια ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να πάρει όπλα αστυνομικών που φρουρούσαν το κυβερνητικό συγκρότημα Σίνγκα Ντούρμπαρ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

<br />

Η κατοικία του 73χρονου πρωθυπουργού πυρπολήθηκε επίσης, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο Σάρμα Όλι θεωρείται βετεράνος της πολιτικής και ξεκίνησε την τέταρτη θητεία πέρυσι, αφού το Κομμουνιστικό Κόμμα σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με την Κεντροαριστερά.

Προσπάθεια αποκλιμάκωσης

Το μεσημέρι, ο επικεφαλής της κυβέρνησης ανακοίνωσε την παραίτησή του «ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση», όπως ανέφερε σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Νεπάλ Ραμτσάντρα Πουντέλ.

Ο πρόεδρος του Νεπάλ θορυβημένος κάλεσε σε εθνική ενότητα. «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Τραγικός απολογισμός

Η δυσαρέσκεια, ιδίως μεταξύ της νέας γενιάς, έχει αυξηθεί καθώς το Νεπάλ έχει παραλύσει από την πολιτική αστάθεια, τη διαφθορά και την αργή οικονομική ανάπτυξη, με τμήματα του πληθυσμού να αναγκάζονται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά.

Χθες, Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαδήλωναν στους δρόμους του Κατμαντού απαιτώντας να τεθεί τέλος στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχε διαταχθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και καταγγέλλοντας τη διαφθορά των ελίτ της χώρας.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Ο Pabit Tandukar φώναζε συνθήματα κατά της κυβέρνησης του Νεπάλ έξω από το κτίριο του κοινοβουλίου όταν ένιωσε οξύ πόνο να διαπερνά το πόδι του. Ο 22χρονος φοιτητής μεταφέρθηκε στο κέντρο τραυμάτων του νοσοκομείου Μπιρ στο Κατμαντού όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε χτυπηθεί από σφαίρα. «Ήμασταν εκεί για μια ειρηνική διαμαρτυρία. Αρχικά μας έριχναν δακρυγόνα και εμείς αντισταθήκαμε. Ξαφνικά, με πυροβόλησαν», δήλωσε ο Tandukar στο Al Jazeera.

Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά κατά των διαδηλωτών και τα Ηνωμένα Έθνη απαίτησαν ταχεία και διαφανή έρευνα.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση:

Η μακρά πολιτική σταδιοδρομία του Σάρμα Όλι

Ο Όλι ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο μία μακρά πολιτική σταδιοδρομία που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού.

Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.

Το Νεπάλ είχε αλλάξει 14 κυβερνήσεις από το 2008, εκ των οποίων καμία δεν έχει ολοκληρώσει πλήρη πενταετή θητεία.